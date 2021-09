La caída de Evergrande en China, ¿cómo afecta a Latinoamérica?

Evergrande mantiene 1,6 millones de apartamentos sin entregar en diversas ciudades pequeñas de China. Visual China Group

La desarrolladora de bienes raíces más grande de China, Evergrande, con una deuda que asciende a más de $300 mil millones en la actualidad, lucha por recaudar los fondos que necesita para cumplir con sus obligaciones de construcción en el país asiático, tras ser fundada por Xu Jiayin en 1996.

Más allá de bienes raíces, la empresa también está involucrada en los mercados de alimentos, bebidas, gestión patrimonial de propiedades, vehículos eléctricos, y es dueña de uno de los clubes de fútbol más importantes del país: el Guangzhou FC. Por esto, el panorama futuro de la desarrolladora podría llevar a su declaración de bancarrota, y con esto a una ola de afectaciones colaterales en diversos mercados, incluyendo el de América Latina.

A la fecha, Evergrande Real Estate posee más de 1,300 proyectos en más de 280 ciudades de China, con la mayoría de sus proyectos extendiéndose en las ciudades pequeñas, alejadas de Shanghai, Beijing, Shenzhen y Guangzhou.

Según el columnista de Hong Kong, Shuli Ren –quien ha estudiado a Evergrande por una década–, ahora la desarrolladora enfrenta el reto de entregar más de 1,6 millones de apartamentos en estas ciudades que ya han sido prepagados, “lo que deja a más de 5 millones de personas sin vivienda”.

El fundador multimillonario de la empresa, Xu Jiayin. Fue fundada en 1996. Visual China Group

La deuda del grupo inmobiliario se extiende por “todo el mundo”, según indicó Ren a la plataforma especializada Bloomberg, ya que sus deudas y préstamos se extienden a proveedores, grandes bancos, empresas fiduciarias e inversores extranjeros. “Evergrande es el mayor emisor de bonos en dólares de alto rendimiento de Asia”, comentó Ren a Bloomberg, “tiene alrededor de $20 mil millones en bonos en circulación, y los extranjeros tienen una gran parte de eso”.

Esto lleva a Evergrande a una problemática de pagos a los bancos prestamistas como HSBC Holdings Plc., JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., que son grandes actores en el mercado de Hong Kong, entre otros 128 bancos con los que la promotora de bienes raíces mantiene obligaciones. “En el peor de los casos se llegarían a ver protestas por parte del pueblo chino que ya compró propiedades e inversiones de gestión patrimonial con Evergrande, y es algo con lo que el gobierno no quiere lidiar actualmente”, apuntó el columnista.

Más allá del endeudamiento, que se levanta como el problema principal, también se destaca el cuestionamiento frente a la administración del capital de la promotora, ya que este fue estirado lo más posible haciendo que al final se presentara una falta del flujo de liquidez necesario para solventar la crisis en su cadena de suministros. Hasta ahora, la mirada internacional se centra en el fracaso de la sostenibilidad de la promotora, con las calificadoras Fitch, Moody's y S&P expresando que “Evergrande se está quedando sin efectivo y sin tiempo”, según recopiló el diario The New York Times.

¿Cómo afecta a Latinoamérica?

La economía principalmente afectada sería la china, intrínsecamente unida a los resultados que puedan verse en las próximas semanas con respecto a la estabilidad de Evergrande. Sin embargo, voces de expertos indican que con el punto de inflexión en la baja demanda de apartamentos, así como la desaceleración económica en China, podrían erosionar las demandas de propiedades bajo el sello Evergrande.

A esto se suma la afectación a los mercados de materias primas, de los cuales dependen la gran mayoría de proyectos en América Latina. Desde el anuncio de los problemas económicos que enfrenta la desarrolladora china, los inversores extranjeros han visto caídas en los procesos de materiales como el cobre –principal material en construcciones–, el petróleo crudo y demás, ante una incertidumbre de la posible paralización de los proyectos chinos.

Según la analista de Euroamérica, Martina Ogaz, Chile, Perú y Brasil serían los más afectados “tras un eventual colapso” de la segunda empresa inmobiliaria más grande de China. “Chile es un gran exportador de cobre y de hierro, Perú también exporta cobre, y Brasil es uno de los mayores productores de hierro a nivel mundial. Estas son sin duda las economías que estarían más expuestas, pues ambos materiales se utilizan en la construcción”, explicó al medio internacional BBC.

Siendo el hierro, el cobre, el petróleo y la soya los materiales más exportados hacia China por parte de estos países, la baja en la demanda podría ocasionar un decrecimiento en el porcentaje que estas ventas representan en los PIB locales: “Las exportaciones totales representan solo el 14% del PIB, mientras que en Chile y Perú suman más del 30%”, expresó el analista brasileño Luciano Rostagno, del Banco Mizuho do Brasil.

Por su parte, Ogaz destacó que de colapsar las operaciones de Evergrande, se podrían observar afectaciones en la economía de importaciones en China, causando que las economías de países como Colombia y Venezuela (que son focos importantes de exportación de petróleo a Pekín), reciban un golpe significativo.

Evergrande debe $7,4 mil millones en pagos de bonos a los inversores extranjeros sólo en la cuenta de 2022. Y aún cuando el Banco Popular de China (BPOC) ha inyectado 460 mil millones de yuanes ($71,000 millones) en efectivo a corto plazo en el sistema bancario en los últimos días, los responsables políticos deben evitar el contagio de los problemas de Evergrande a otras empresas e inversionistas, según recopiló el diario La República.

Ahora, la empresa dispone de un periodo de 30 días para abonar más de 70 millones de dólares antes de entrar oficialmente en “impago”, pero de haber retrasos en estos pagos, “la confianza de los inversionistas extranjeros podría verse dañada”, según comunicó el Financial Times.

No se conocen a grandes rasgos las consecuencias de una posible caída de Evergrande para la economía panameña o regional en Centroamérica, sin embargo, los pasos del Gobierno chino y Evergrande se dirigen hacia un camino tormentoso en busca de la restauración crediticia y económica del país.