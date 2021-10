Empieza el V Encuentro de Literatura Hispanoamericana en París

Una nueva cita que celebra las letras comienza este miércoles. Se trata del V Encuentro de Literatura Hispanoamericana en París, como una actividad abierta a todo público. El sitio encargado de agrupar a los exponentes literarios será el Instituto Cervantes de París.

La fundadora y directora del V Encuentro de Literatura Hispanoamericana en París, Flor María Muñoz, comenta que participarán 21 países latinoamericanos, pero debido a la pandemia nueve asistirán de manera virtual y el resto estará de forma presencial.

Este año el país homenajeado será Panamá. En ediciones anteriores se le ha rendido tributo al trabajo literario de naciones como Colombia y Ecuador. “El país homenajeado se escoge dependiendo de varios factores, por ejemplo, algún acontecimiento histórico del país o colaboración de una embajada en particular”.

En esta versión, el programa tiene contemplado hoy la participación como representante oficial de Panamá del poeta Jaiko Jiménez, ganador de varios premios por sus obras, entre ellos, dos veces el premio Gustavo Batista Cedeño, concurso organizado por el Ministerio de Cultura. Además, la participación del ministro de Cultura, Carlos Aguilar Navarro, y las palabras de la embajadora de Panamá en Francia, Issamary Sánchez Ortega.

El escritor cubano Jacobo Machover, en ediciones pasadas del evento. Cedida

Asimismo, el encuentro literario contará con la asistencia de Domingo García Cañedo, director del Instituto Cervantes; Flor María Muñoz Bañales, fundadora y directora del Encuentro; y Rocío Durán-Barba, escritora ecuatoriana, quien es la presidenta de honor.

En los próximos días dirán presente otros escritores hispanoamericanos, como: Daisy Zamora (Nicaragua), Samuel Trigueros (Honduras), Carlos Ernesto García (El Salvador), Norah Zapata-Prill (Bolivia), Reynolds Andújar (República Dominicana), Nataly Villena Vega (Perú), Justo Pastor Mellado (Chile), María de los Ángeles Camacho (Puerto Rico), Jacobo Machover (Cuba), Susy Delgado (Paraguay), Eduardo Fernando Varela (Argentina), Guísela López (Guatemala), Ana-Grace Avilés Martínez (Ecuador), Daniela Herrera Arguedas (Costa Rica), Sonia Solarte Orejuela (Colombia), Marianela González (Uruguay), Francisco Ballovera Estrada (Guinea Ecuatorial), Mónica Montañés (Venezuela), Miguel Vaylón (México). También estarán el escritor Gabriel Saad y el diplomático y escritor Carlos Antonio Carrasco.

“Cerraremos el evento con las lecturas de algunas páginas literarias en francés-español de la escritora franco-ecuatoriana Rocío Durán-Barba, quien desde el año pasado es la presidenta de honor, y el artista francés Francis Coffinet, poeta, artista plástico y actor”, expone.

El Encuentro de Literatura Hispanoamericana en París fue creado hace cinco años con el propósito de dar a conocer las novedades de la literatura de Hispanoamérica. Así como reunir a escritores de esta región y que se convoquen en París.

El evento literario se realizó por primera vez en París en 2017. Cedida

En cuanto al desarrollo de la literatura en Panamá y la región, Muñoz expresa que el istmo ha contado con “excelentes” escritores en el pasado, tanto como en el presente. “Hasta ahora la literatura panameña se ha compaginado o dado a conocer más en España, pero esta nueva plataforma que he creado en Francia es otra oportunidad para dar a conocer la literatura panameña; aunque el idioma es diferente, muchos franceses son amantes de nuestro idioma”.

Para la próxima edición del evento tienen previsto efectuarlo a finales de septiembre o principios de octubre del siguiente año y en el mismo sitio de acogida, que es el Instituto Cervantes de París.

“Este tipo de escenarios permiten dar a conocer lo que se está escribiendo en Panamá, a sabiendas de que los escritores de alguna forma u otra, damos testimonio de nuestro tiempo” JAIKO JIMÉNEZ, POETA.

Representante de Panamá

El poeta panameño Jaiko Jiménez es el representante de Panamá en la cita literaria, quien además de dedicarse al mundo de las letras, es licenciado en comunicación ejecutiva y ganador del premio Gustavo Batista Cedeño, con la obra 'Todos los rostros son uno en el espejo'.

“Para mí es un honor y una alegría enorme haber sido elegido para representar al país en este importante evento y estoy muy agradecido por la invitación. También estoy inmensamente agradecido con las personas que de alguna forma u otra han colaborado para que mi participación en este encuentro sea posible, incluyendo el Ministerio de Cultura que nos brindó un importante soporte”, comparte.

Para Jiménez, el impacto del evento para Panamá y los países participantes es elevado ya que desde esta plataforma se resalta la literatura local fuera del continente americano. “Este tipo de escenarios permiten dar a conocer lo que se está escribiendo en Panamá, a sabiendas de que los escritores de alguna forma u otra, damos testimonio de nuestro tiempo”, dice, y agrega que conectar con autores de otras latitudes, que comparten una misma lengua, “es de mucho valor, ya que se entiende mejor a través de este tipo de interacciones”.

El escritor panameño, quien ya se encuentra en París, anuncia que el encuentro será un “éxito”, debido a la participación de escritores y artistas “talentosos y de gran valor humano”.

Por otro lado, con relación al desarrollo actual de la literatura en el país comenta que ve “el vaso medio lleno” y se siente optimista ya que en el territorio nacional “hay propuestas literarias de gran valor”, tanto en lo estético como en lo discursivo.

“Existe una propuesta muy variada, y hay muchos autores comprometidos con el oficio. También hay iniciativas que desde diversos sectores favorecen al enriquecimiento de la literatura en el país, como las distintas ferias del libro, nacionales, municipales, colegiales y demás”, señala.

De igual manera, resalta que los concursos tradicionales y los nuevos que han ido surgiendo también son un gran aporte. Se trata de “los múltiples talleres y seminarios, tanto institucionales como particulares. Y lo más importante, el interés de las personas por conocer más de la producción literaria panameña. Sin duda es un camino largo y hay mucho por hacer, pero esta vez, diré que me siento optimista”.

Para cerrar, Jiménez envía un mensaje a los jóvenes incipientes en el universo de las letras. “Me cuesta dar consejos, porque me considero un eterno aprendiz de la vida y del oficio, pero hay cosas que he ido entendiendo y puedo compartirlas, por ejemplo, les diría que se tomen su tiempo, el trabajo intelectual y artístico precisa de cierta calma, hay que detenerse a contemplar, a pensar, a escribir, a corregir... Todo este proceso necesita tiempo y dedicación”.

Manifiesta que en la actualidad se impone una idea de producción acelerada lo que considera “terrible”. “Hay que detenerse. Hay que leer todo lo que se pueda y reflexionar sobre lo leído. También hay que luchar contra el ego, ya que puede jugar en nuestra contra”, indica.

En adición, recomienda a los escritores tener un editor o un guía que conozca del oficio. “No hay que temer exponer nuestro trabajo al ojo crítico, así se aprende, y esto ayudará a que el producto final esté mejor logrado. Los invito a que no desfallezcan, si en verdad lo sienten, persistan en este camino, no importa lo que tarde, no importa lo que cueste”.