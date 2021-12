Hábitos para mantener una cultura creativa

Cuando contrates a alguien por su trayectoria profesional, déjalo ser... dale la libertad para desarrollar sus talentos en beneficio de tu empresa, no le cortes la inspiración, sino le estás pagando a un esclavo de la mediocridad. No creo que exista otra forma de exponerlo

La cultura creativa precisa determinación y optimismo. Pexels

¿Cuántas veces te has sentido encerrado entre cuatro paredes y con ganas de salir corriendo?

Te cuento, esas cuatro paredes pueden ser tu actividad profesional, un cubículo, tu casa, tu equipo de trabajo y hasta tu mente.

Y es que las cuatro paredes pueden estar en todos lados e incluso ser invisibles. Son las que te cortan todo tipo de inspiración, meta u opinión, son las más peligrosas del mundo, porque suelen ser la gran barrera que impide tu camino hacia el éxito.

La frustración, el cansancio, los enojos, la terquedad, la mediocridad, un equipo mal preparado o reclutado, tus zonas de confort, son las vigas de acero que refuerzan esas cuatro paredes.

¿Qué hacer? Bueno, de salida Albert Einstein tiene una frase poderosa que dice: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.

Rompe tus paredes creativamente, y olvídate de los NO. ¡Eso es clave! Porque te cuento, los grandes espíritus siempre han encontrado una violenta oposición de parte de las mentes mediocres.

Así que permíteme darte varios consejos para incorporar en tu vida, lo que yo llamo: La cultura creativa.

Su nombre se deriva de una creencia muy sencilla, la creatividad no es un talento único, no es una ciencia creada por y para genios... La creatividad es una forma de vida que te lleva a lograr actos extraordinarios con excelencia.

Haz una cultura creativa con tu equipo:

¡Deja vivir! Cuando contrates a alguien por su trayectoria profesional, déjalo ser... dale la libertad para desarrollar sus talentos en beneficio de tu empresa, no le cortes la inspiración, sino le estás pagando a un esclavo de la mediocridad. No creo que exista otra forma de exponerlo.

¡Permite los errores! Quien no se equivoca es porque se cruzó de brazos ante el éxito. En Latinoamérica castigan duro el error, en San Francisco, específicamente en Silicon Valley, le dan la bienvenida como una oportunidad de crecimiento.

Ante un error viene automáticamente la palabra “botar” ... ¿Por qué? ¡Que yo sepa, solo se bota la basura. Así que elimina esa palabra, ni la uses como arma con tu equipo.

¡Contrata gente más inteligente que tú! Jamás serán una amenaza para ti, porque, aunque hagan lo mismo que tú, no lo harán como tú. Y, si eres un jefe, aprenderás con ellos a ser líder. Un equipo de excelencia, solo te lleva a la excelencia.

Ahora viene la cultura creativa para ti

¡No tengas miedo al cambio! Atrévete a asumirlo. Muchas veces la creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas.

Un cambio no es una barrera, es una ola que te lleva a navegar en aguas distintas, es lo que te permite respirar, comprar, comprender, explorar y lograr lo que jamás soñaste hacer.

¡Aprende! La creatividad se aprende igual que se aprende a leer. El aprendizaje se hace con la observación, la escucha y jamás a través de una pantallita de celular o tableta.

Para mí, Pablo Neruda hizo lo que yo llamo los mandamientos del creativo... “Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no escucha música, quien no halla encanto en sí mismo.

Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos senderos, quien no cambia de rutina, no se arriesga a vestir un nuevo color o no conversa con desconocidos. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones, Aquellas que rescatan el brillo en los ojos y los corazones decaídos. Muere lentamente quien no cambia de vida cuando está insatisfecho con su trabajo o su amor, quien no arriesga lo seguro por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite al menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos” ...

La cultura creativa está en ti, descubre cuáles son tus talentos y expórtaselos al mundo, créeme, mucha falta le hace un buen cambio.