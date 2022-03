Y no, no me voy a referir aquí a la de gallina, aunque en un momento dado hay que tener muchos huevos para mantener una postura coherente. Enarbolo la pluma y la tecla en este Aullido para hablar del último desafío feminista ultraprograsuperchupi que han lanzado algunas mujeres destacadas.

Ojo, que a muchas de ellas las conozco y las aprecio, a otras las desprecio por patanas y fantoches, pero esto es como todo, no todo el mundo es monedita de oro y sé que lo mismo pensarán cientos de personas de mi insufrible y pendenciera persona. Pero vamos al meollo que se agota el espacio, hace unos días se promulgó una lista con un par de decenas de mujeres destacadas, aquellas que los que realizaron la lista consideraban que destacaban por algo, de nuevo, eso es tan subjetivo como el gusto. Y ya sabemos que hay gustos que merecen palos, en fin, el tinglado estaba patrocinado por una empresa filial de otra empresa que se dedica a la minería.

Ahí viene la cosa, después de haber agradecido públicamente y haber ardido en llamas de orgullo patrio por las designaciones, saltó la liebre y comienzan las declinaciones. “¡Ego renuncio!” grita la perequera y una detrás de otra, por convicción real o por presión grupal, que estos intríngulis ni los sé ni me importan, fueron cayendo muchas.

El argumento: denostamos la minería y no queremos tener nada que ver con ella.

Y yo digo: ¡hipócritas! Tenéis todo que ver con la minería, queridas mías. Todo.

El cobre fue uno de los primeros metales empleado por el hombre y fue tan importante que da nombre a uno de los periodos históricos y denominamos Edad del Cobre al período que va desde el Neolítico a la Edad de Bronce. Hoy en día los cables eléctricos y coaxiales son de cobre, se utiliza en los generadores, motores y transformadores eléctricos, en los circuitos integrados y en la mayor parte de los componentes de los sistemas informáticos. La mayoría de las monedas del mundo están compuestas por cobre en diversas aleaciones. Se usa en algunos casos para las tuberías de agua, para un sinnúmero de elementos en la construcción de edificios, en las pilas eléctricas, las baterías, componentes automovilísticos… Sin contar las estatuas, las campanas…

“Mientras la actividad sea legal y esté cumpliendo los pactos y los convenios acordados, ¿quién mierda somos nosotros para negarles su pan y su sal a los que dependen para su sustento de esos puestos de trabajo?”

Escribís en redes y planteáis vuestras peticiones gracias a la minería. El que no queráis una mina demuestra el egoísmo y la incoherencia que rige muchas de las acciones de las cabecitas progres. Queréis los camarones pero sin mojaros el culo.

No queremos minería en Panamá porque destruye el medio ambiente. No, no es por ahí, hay que defender lo que de bueno puede llegar a traer al país, reclamando responsabilidades, arbitrando el debido proceso de restauración y exigiendo que los beneficios para el país sean los adecuados y no se los roben los políticos. La minería per se no es mala, malo es tener que depender de que terceros países produzcan absolutamente todo lo que necesitamos mientras que nosotros estamos sentados encima de la olla sin comer y sin dejar comer, como el perro del hortelano.

Incoherencia es rechazar la mina sin escuchar razones.

Postura es retacarse en la incoherencia.

Mientras la actividad sea legal y esté cumpliendo los pactos y los convenios acordados, ¿quién mierda somos nosotros para negarles su pan y su sal a los que dependen para su sustento de esos puestos de trabajo?

Y lo más importante, ¿cuándo escucharemos a las mismas denostar e insultar a los ganaderos y el desastre ecológico que implican las hectáreas peladas para hacer potreros y que, esas sí, nunca van a ser reforestadas?