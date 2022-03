Se devela ‘La Gran pared’, un mural que recoge las voces de tres niños

Los mensajes de tres estudiantes panameños fueron plasmados en ‘La Gran pared’ a través de tres artistas locales. Este miércoles se develó la obra que apostó a escuchar los ideales de los futuros profesionales de Panamá.

‘La Gran pared’ que mide 465.11mts2 forma parte integral de la estructura de Megastorage. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

“La Gran pared” tiene los ideales de Gil Kariv, estudiante del Instituto Alberto Einstein; Misael García, alumna del Centro Educativo Integral Montessori y Astrid Guerra de la Escuela Rogelio Josué Ibarra.

Kariv con 12 años participó con la frase “Mi país tricolor, mi patria, mi gran motivación, una increíble fauna y vegetación, tan grande como nuestra selección. Con patacón y hojaldre disfrutamos los juegos de la selección, los colores azul, blanco y rojo nos unen como una nación. Así es mi Panamá”.

Sergio Smith fue el encargado de plasmar el pensamiento de Kariev. “Tras escuchar el poema, inmediatamente lo imaginé en mi mente lleno de colores, como muestra de lo que somos como latinos y de lo que llevamos en nuestra cultura y en la sangre, porque al final eso es lo que nos distingue y es lo que Gil quiso decir en su poema”, explicó Smith también conocido como Madmagos.

Por otra parte, el mensaje Misael García de 17 años fue: “Sabemos que los cuentos de hadas no son reales; pero no quita el hecho de que son especiales. Desde un niño de madera que se convirtió en humano, hasta la mujer más bella que en un sueño ha quedado. En los libros hay mundos que queremos explorar, como el país de las maravillas, o la isla de nunca jamás. Si me dieran la oportunidad, yo aquí prefiero estar, ya que aquí está mi verdadero hogar”.

Caso Casco fue el encargado de plasmar el mensaje de García para esto hizo referencia "al País del nunca jamás, combinándolo con un personaje que representa la longevidad y la sabiduría, que siempre hace frente a situaciones difíciles y que tiene el poder para detectar cuando algo no está bien”, detalla Impacta, la empresa organizadora de la actividad en un comunicado.

“Tu vida es tu mensaje al mundo, asegúrate que sea inspirador”, fue el lema de Astrid Guerra el cual fue plasmado por Iram Teks. “La esencia de su interpretación del poema de Astrid son la música y la naturaleza”, añade Impacta en la nota de prensa.

La Gran Pared que mide 465.11mts2 forma parte integral de la estructura de Megastorage en Calle 75 San Francisco; para pintarla se han utilizado más de 180 galones de pintura, 800 latas de spray. En pie del mural se podrá descargar un código QR en el que se podrá conocer todos los pormenores del proyecto.