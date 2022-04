Panamá se prepara para asistir a la Feria Internacional del Libro de Bogotá

El próximo 19 de abril dará inicio una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo), la cual se realizará hasta el 2 de mayo de forma presencial en Corferias. La cita literaria, que nació en 1988, se ha convertido después de la feria de Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro más importante en la región, teniendo como objetivo la convergencia de todos los actores de la cadena del libro (autores, editores, correctores, traductores, distribuidores, agentes y libreros) en miras de fortalecer el ecosistema literario para su crecimiento e innovación de acuerdo con los nuevos desafíos.

Este año, la feria dala bienvenida a Corea del Sur como el país invitado, presentando al exsecretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, y a los escritores Eun Heekuyng, Kim Kyung-uk, y Lee Moon-Jae. Así mismo, con un programa para profesionales, conversatorios y presentaciones en diversos días, se espera una gran afluencia de personas, lo que se traduce en oportunidades para las actividades bajo el sello de la Embajada de Panamá en Colombia.

Dentro de estas se destaca la participación de tres autoras panameñas en este magno evento: la Dra. Marixa Lasso, literaria, escritora e investigadora panameña; la comunicadora, influencer y escritora panameña Cibeles de Freitas, y la coach de vida, comunicadora y escritora, Ericka Stacy Rodríguez. La Dra. Lasso que actualmente funge como la directora del primer Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales (CIHAC- AIP) en Panamá, presentará el libro Historias Perdidas del Canal (Editorial Planeta, 2021) el 20 de abril a las 3:00 p.m. en una conversación con el historiador colombiano Juan Carlos Flórez.

“La escritora Lasso nos conduce a través de una rigurosa investigación de archivos y fuentes personales a descubrir los sacrificios de muchas poblaciones nacionales en pro del desarrollo del primer recurso de la región como es la Vía Interoceánica”, comentó la embajadora de Panamá en Colombia, Liliana Fernández Puentes a La Estrella de Panamá, quien también enfatizó la apuesta de la embajada por el “empoderamiento de la literatura panameña”, trabajando en pro de lograr la mayor participación nacional en los principales encuentros, foros, festivales y ferias que se realizan en Colombia.

De igual forma, se presentará la escritora y comunicadora Ericka Stacy Rodríguez, conocida como Ericka Stacy en el ámbito literario, con su nuevo libro El Llamado de la Grandeza (Editorial Pan House, 2021). Para Rodríguez es su primer libro y su primera vez visitando la Filbo, por lo que comentó a este diario que visualizarse allá “es un sueño cumplido, ya que un libro es más que letras, es entregar una parte de ti a otros”.

También se encuentra en la agenda, la comunicadora panameña Cibeles De Freitas con su libro Calla y Habla Bien (Distribuidora Lewis, 2019), en el cual detalla mecanismos y técnicas para captivar, enganchar y convencer a las audiencias. “Contamos con excelentes escritores que añaden al mundo de las letras nuevos hallazgos literarios y tendencias narrativas que ayudan a comprender la transformación de la región”, comentó la embajadora Fernandez a 'La Decana'.

“Tenemos mucho que aportar en el mundo literario con nuestras historias y cultura a través de libros, ensayos e investigaciones literarias. La Filbo se convertirá en la plataforma idónea para que nuestras escritoras panameñas puedan interactuar y compartir desde su ámbito de acción, sus obras y experiencias”, puntualizó.

Una voz chiricana en Colombia

Una de las invitadas especiales para la Filbo, Ericka Stacy, oriunda de Boquete Chiriquí, conversó con este diario sobre su llegada a este evento cultural y la propuesta de bienestar, inspiración y motivación de su nuevo libro, El llamado de tu grandeza, que fue publicado oficialmente el pasado 15 de enero en Panamá y se presentará del 22 al 25 de abril en la feria literaria. “Llevar este libro a nivel internacional es expandir el mensaje de mi vida, que es servir a otras personas”, comentó.

Stacy es creadora del programa digital de aprendizaje personal 'El Poder de Ser Tú', comunicadora social, locutora y miembro del John Maxwell Team Internacional como coach, oradora y capacitadora.

Su pasión radica en el servicio a los demás y en la comunicación eficiente de herramientas que permitan a otros “lograr sus sueños y metas de forma eficaz”. En su primer libro, Stacy destaca las herramientas y técnicas de motivación, acción y liderazgo (así como auto-liderazgo) para alcanzar cualquier meta y “sobrepasar cualquier obstáculo creado por los miedos o inseguridades”.

La esencia del libro se enfoca en resaltar el llamado de “la voz interior que tenemos” y que impulsa la búsqueda de sueños, así como la grandeza “que existe dentro de todos nosotros”. “Una vez la aceptamos, comenzamos a tomar oportunidades e ir más allá de lo que pensábamos”, mencionó.

“Creo que escribir un libro es como sirves con tu talento a la vida de los demás, lo que forma parte de mi propósito de vida”, ERICKA STACY 'COACH' Y ESCRITORA.

Para la comunicadora escribir no fue sencillo, ya que la idea nació a partir de un programa de cinco meses de crecimiento personal y enseñanza-aprendizaje, en donde el plasmar sus miedos, sueños y fortalezas en papel le dio el primer escalón hacia lo que se convertiría en un hito de su carrera. “Creo que escribir un libro es como sirves con tu talento a la vida de los demás, lo que forma parte de mi propósito de vida”, dijo.

La Feria Internacional del Libro de Bogotá se realizará del 19 de abril al 2 de mayo de 2022. Filbo

El libro empezó a gestarse en marzo de 2020, cuando con mapas de sueños y retroalimentación de terceros sobre la aplicación positiva de sus herramientas en sus vidas comenzó a crear el esquema del contenido y la integración de sus resultados en otros. “Las herramientas que había aplicado en mi vida fueron confirmadas al dar resultados esperados y eso me impulsó a ampliar el alcance de mi mensaje para muchos otros de forma más accesible”.

Pero, ¿por qué escribir un libro de crecimiento personal, emprendimiento y liderazgo? Pues, Stacy mencionó que estas herramientas son útiles para “reconocer el poder dentro de nosotros, gestionar pensamientos, energía, emociones y tiempo para llegar a nuevos niveles de realización personal y profesional”. “Si no sabemos quiénes somos nos da miedo hacer muchas cosas. La inseguridad, miedos y condiciones limitantes son algo que conozco de primera mano ya que vengo de una familia numerosa con una docena de hermanos, de la cual soy la quinta, y crecimos con muchas limitaciones, pero de eso aprendí a ser resiliente”, apuntó.

Con un trabajo exhaustivo de capacitación, investigación, contratación de coaches, terapeutas, psicólogos, y la lectura de muchos libros al respecto, la escritora logró conectar su idea primaria que acunó a los 17 años: “Me visualicé ayudando a otras personas; viví este proceso con intensidad y llegó el momento en que la experiencia y el conocimiento comenzaron a pedir ser utilizados”.

Del pensamiento al papel

En su nueva obra, Stacy presenta un puente para quienes buscan redescubrirse a sí mismos, sus talentos, fortalezas y gozar de la transformación de sus inseguridades en confianza para “superar los miedos en el camino”.

El libro está conformado por seis capítulos, y está estructurado de una manera que psicológicamente “está comprobada para rendir resultado”, ya que el 80% de los resultados viene de la psicología interna, es decir, los pensamientos; mientras que el otro 20% son las acciones.

“Los primeros cinco capítulos se centran en descubrir quiénes somos y en elevar nuestros estándares para alcanzar una meta”, enfatizó, “para esto debe haber una armonía entre quienes somos y lo que nos creemos capaces de lograr”.

Hizo hincapié en que “a veces no nos sentimos así y vamos en dos direcciones diferentes”, con lo que difícilmente se logran los objetivos. En sus primeros capítulos, Stacy destaca el “cuerpo energético”, una técnica de gestión de energía para construir resultados sostenibles. En este proceso se cambian las causas (creencias, conductas, tradiciones) para que las consecuencias sufran transformaciones positivas. “Si no apoyamos a nuestro cuerpo no podremos llegar a los objetivos. Es nuestro templo y este no nos va a apoyar de regreso”, apuntó.

Luego, en el capítulo cinco, la coach describe la visión que debe tener cada persona en su viaje, una “visión que ya no está nublada”, sino que se expande y desde nuestra nueva identidad se ve “alineada con quien queremos llegar a ser”. Mientras que en el capítulo seis busca mostrar cómo practicar la persistencia, tomar acción asertiva, y no desistir ante los retos.

“El llamado de su grandeza invita e impulsa a creer en ti para construir una identidad a prueba de todo: crisis, cambios, fracasos, etc. y que sea imparable”, anotó la chiricana, “es un libro que brinda herramientas y un manual interactivo para llevar a acción la transformación. Retos siempre habrá, pero podemos hacerles frente y ser personas resilientes. La vida son ciclos y hay altibajos que debemos superar”.

Como aprendizaje de esta experiencia literaria en medio de una pandemia, Stacy comentó que los escritores deben tener “la convicción de que tienen un mensaje que vale compartir”. Y reafirmó su llamado sobre el desarrollo de talentos que “se necesitan afuera, que beneficiarán la vida y la de otras personas”. Para la coach, su mayor esperanza es que más personas se “atrevan a creer en ellas, y abrirse a más posibilidades en sus vidas”.