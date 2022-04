Jean Decort: 'Hemos educado para entender el valor de la moda afro'

El diseñador Jean Carlos Quijano Cedida

El diseñador Jean Carlos Quijano siempre se visualizó trazando las historias de sus ancestros en sus piezas. Desde que inició en su carrera artística, la cultura afro ha estado presente en sus obras. Para él, la educación es una vía para eliminar el racismo que viven los afrodescendientes en Panamá.

Conocido también como Jean Decort, ha vivido en carne propia esta problemática: en los bancos, en los supermercados y hasta en el mundo del que se rodea: la moda. A pesar de todas las penurías que ha superado, el colonense ha representado al país en pasarelas internacionales como la Tim Reid Cultural Fashion Showcase, en Virginia, Estados Unidos, y hace poco abrió su primer local en la ciudad de Panamá.

¿A qué edad realizó su primer diseño y cuál fue?

En 2011 a los 18 años. El primer artículo que diseñé fue un pantalón jeans y una t-shirt en color blanco con un diseño inspirado en los colores y cultura rastafari.

Jean Carlos Quijano en la inauguración de su primer local en ciudad de Panamá. Cedida

¿En qué países ha presentado sus diseños y cuáles fueron los escenarios?

En Colombia, participé en el Cali Afro Show; en Miami, en el Ankara Miami Fashion Week; en Virginia, en el Tim Reid Cultural Fashion Showcase, y en la capital de Etiopía, Addis Abeba, en el African Fashion Reception.

¿Cómo definiría su marca?

Como una que resalta el arte y la cultura.

Las piezas del artista enaltecen la cultura afro con sus colores. Cedida

Los colores vibrantes están presenten en sus obras, ¿qué representan estas tonalidades para usted?

Representan la alegría de mis raíces; están inspirados en la fauna y flora de Panamá y en la diáspora africana.

¿En dónde encuentra inspiración?

En todo lo que me rodea; en la historia de mis ancestros, la fauna y flora de Panamá.

Su abuela Doris Hilda comentó que usted empezó haciendo gorras, entre otros artículos, ¿de qué forma su familia influyó en su carrera artística?

Mi madre, Donagi Ávila, me acompañó desde el primer día en este proceso. Me compró mis primeras pinturas, fue de gran inspiración y aliada en las confecciones de mis primeros vestidos pintados a mano.

¿Siempre se vio en pasarelas internacionales, o surgieron ese tipo de metas en el desarrollo de la carrera?

Sí, fue una de mis metas estar en las grandes pasarelas del mundo, y poder contar la historia de mis ancestros a través de mi arte.

“La cultura nunca pasa de moda”, ¿qué significa esta frase para usted?

Es mi automotivación; cada vez que me sentía perdido o sin inspiración, esa frase me alentaba a seguir adelante.

¿Tiene algún referente?

Los diseñadores africanos son mi mayor fuente de inspiración, porque van creando piezas inspiradas en sus pueblos, en sus raíces. Entre ellos están los diseñadores Clauda Kameni, David Tlale y Virgil Abloh.

¿Qué retos enfrentó durante esta pandemia?

Me enfrenté a darme cuenta de cómo es la vida y trabajar con base en eso, y a entender que uno debe salir de su zona de confort. Otro reto fue laborar a distancia con mi equipo de trabajo. Me convertí en padre, esa fue una de las cosas que más me motivó; y recibir el apoyo de mi pareja en este tiempo de pandemia fue lo mejor.

¿Cuál ha sido el mayor desafío que ha enfrentado durante su trayectoria?

Mi mayor reto como artista fue entender ese concepto de crear una marca sólida, con diseños inspirados en la cultura. También educándome en cada detalle cultural para poder respetar todo lo que ya está creado, aportando algo diferente; igualmente, educando a mis clientes y amistades sobre la ropa étnica, dándole ese toque de pertenencia y de que la ropa afro puede ser utilizada todo el año, y no solo en el mes de mayo.

¿Tiene planeado participar en la Fashion Week Panamá 2022 con alguna colección?

Está en mis planes, pero no te puedo confirmar si participaré este año, pero sí lo tengo presente. Si se da la oportunidad, ya estamos preparados.

De todas las piezas que ha diseñado, ¿cuál sería la más icónica y qué representa para usted?

La pieza más icónica lleva por nombre 'Panamá'. Es una falda que nació después de una situación difícil que pasé; la confeccionamos en 24 horas para un desfile, de un 5 de noviembre de 2014.

La sonrisa siempre está presente en sus obras, ¿tiene algún valor especial?

Si, las sonrisas transmiten la alegría de lo que estoy haciendo, de vivir de los sueños, y también para alegrarle la vida a los demás. También es un símbolo de sacrificio y perseverancia para lograr todo lo que te propongas.

¿Qué tendencias nunca trabajaría en su marca y por qué?

Una de las tendencias que no trabajaríamos en Jean Decort 507 es la de la moda rápida o fast fashion, porque esta moda no tiene un sentido de pertenencia, es vacía y lo que buscamos es crear un sentido de pertenencia que inspire a la investigación, a su cultura, y a sus raíces, así que va mucho más allá de crear una prenda en grandes cantidades.

¿Qué podemos hacer para apoyar a los artistas emergentes?

Una de las cosas que pueden hacer para apoyar a los artistas emergentes es visibilizar su arte a través de los medios de comunicación, capacitaciones gratuitas de calidad, crear espacios para promover su arte, abrir las puertas a bazares y eventos de forma gratuita. Dándoles el valor que se merecen, no pidiendo rebajas en su trabajo. Los artistas emergentes son el pilar de la nueva economía y todos son importantes. También tenemos que invertir en ellos, porque todas las ideas son únicas y valiosas.

¿Considera que en Panamá hay racismo?

En Panamá sí hay racismo. Hay ciertos lugares en donde las personas negras automáticamente son discriminadas por su color de piel, por como se visten o por llevar su cabello al natural. Por ejemplo, en el banco o en cierto sector en el cual hay personas adineradas, una persona negra no puede estar en esos lugares... o es mal vista o tiene una percepción de que es una persona que anda en malos pasos. Y una de las formas de erradicarlo es la educación y respetar nuestras raíces; esto inicia desde la escuela; si no dejamos que los niños lleven su cabello al natural, que aprendan que sus raíces descienden de reyes y reinas, seguiremos viendo casos de racismo en Panamá.

Y usted ¿ha sido discriminado por su color de piel?

Sí he sido discriminado. En supermercados, en lugares específicos, porque uno puede estar comprando regularmente y el funcionario de seguridad va súper cerca, vigilándote, es incómodo, eso es algo que regularmente viven las personas negras cuando van a supermercados que frecuentan personas blancas. Me ha tocado lidiar con policías intransigentes, y más si eres de Colón, hay un trato tosco. Tuve un tiempo en que me quitaron la licencia por ese mismo tema, hay una percepción de que las personas negras andan en malos pasos y eso no es así; hay muchos empresarios, profesionales.

¿En el mundo de la moda se ha sentido discriminado?

La moda afro siempre ha sido discriminada, siempre ha sido desvalorada, durante todo este tiempo hemos educado a las personas para que entiendan el valor que tiene, son piezas de lujo, piezas que provienen del continente africano, prácticamente la moda nace en África.

Usted es de la provincia de Colón, ¿qué proyectos realizaría para que se vuelva a llamar la 'tacita de oro'?

Uno de los proyectos que realizaría en Colon sería escuchar el sentir de las personas a través de talleres de motivación, salud mental y esparcimiento. Realizar una hoja de ruta sostenible y crear un plan maestro para que vuelva a ser la 'tacita de oro'.

Hace poco abrió su primer local comercial, ¿qué podemos encontrar en él?

Pueden encontrar desde piezas de arte, hasta souvenirs, t-shirts, vestidos, gorras, detalles únicos de alta calidad y 100% panameños creados por el artista Jean Carlos Quijano Aviña.

¿Cómo se ve Jean Carlos dentro de 10 años?

En 10 años me veo viajando por el mundo, compartiendo la experiencia Jean Decort 507 y la cultura afropanameña en cada rincón. Teniendo muchas tiendas en diferentes partes del mundo. Abriendo otras empresas que ayuden a las personas. Motivando a muchas personas a vivir de sus sueños.

Cuando Jean Carlos no diseña, ¿qué otras actividades le gusta hacer?

Jugar con mi hijo, escuchar audiolibros, educarme, tomar fotos, crear proyectos y motivar a otras personas a vivir de sus sueños.