‘El día que se pague salario sin trabajar, se acaba el capitalismo’, Arturo Hoyos

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Hoyos, advirtió sobre la dificil situación a la que se enfrenta la provincia de Bocas del Toro tras recientes conflictos, señalando la presencia de una “coalición para el retroceso” que, según afirmó, fue derrotada por primera vez desde 2022.

“Si eso no se hace, esa provincia estaría destruida. Hay elementos nuevos en esta coalición que yo he llamado la coalición para el retroceso que estuvo ahí en Bocas y que por primera vez fue derrotada desde el 2022”, expresó Hoyos este domingo en el programa Debate Abierto, al referirse a los movimientos que, a su juicio, buscaban desestabilizar la región.

De acuerdo con el exmagistrado, este grupo tenía dos grandes objetivos: “Primero, la derogación de la Ley 462 y, segundo, constituirse en una especie de foco, como la teoría del siglo XIX, foco de irradiación del caos hacia el resto del país”.

Para Hoyos, la recuperación de Bocas del Toro no será tarea fácil. “Eso va a ser una tarea compleja y va a llevar tiempo, pero yo creo que la historia da lecciones y las coyunturas son distintas con lo que sucedió en la división de Puerto y con lo que sucedió ahora en la división de Changuinola”.

El exmagistrado también defendió la decisión de la Corte Suprema que avaló la retención de salarios a funcionarios en huelga. “Lo que la Corte dijo es que ese acto administrativo de retención de los cheques no viola el derecho de huelga, porque en la relación de trabajo, tanto en el sector privado como en el sector público, el salario es una contraprestación al servicio brindado”, explicó.

A su juicio, no existe antecedente legal que respalde la idea de recibir salario sin trabajar. “No hay que yo conozca ningún tribunal que haya dicho que tú haces una huelga, sobre todo política —porque esta era política, no tenía fines de mejoras de las condiciones de trabajo estrictamente— y tengas derecho a salario”, enfatizó.

Añadió que: “El día en que se diga que tú tienes derecho a salario sin trabajar, ese día pues simple y sencillamente se acaba el capitalismo”.

Hoyos subrayó que el contexto actual es distinto al de 2023 y que la ciudadanía ya no respalda acciones radicales que afectan la economía y el empleo: “En 2023 había otra situación, otro humor nacional. Ahora la gente en general no está apoyando ese tipo de postura radical porque ven los perjuicios que se han causado, porque ven la tasa de desempleo que tenemos”.