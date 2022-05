'El planeta demanda gestiones contundentes no solo de las autoridades y las empresas', afirma directiva de Nestlé

Desde el año 2014, Alvarado se desempeña como gerente regional de Sostenibilidad de Nestlé Centroamérica. Robarto Barrios/La Estrella de Panamá

En esta entrega nos dedicamos a analizar qué deben hacer nuestras empresas para dar el salto hacia una visión noble con el medio ambiente, desde sus procesos productivos y desde una visión instalada a nivel organizacional. Para ello conversamos con Claudia Alvarado, gerente regional de Sostenibilidad de Nestlé Centroamérica, quien afirma que en Panamá existe una visión país y un compromiso adquirido en el Acuerdo de París, en esta materia, por lo cual “se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para promover que las empresas, sean grandes, medianas o pequeñas, y la sociedad civil, generen proyectos”, con la intención de que “se comprometan y juntos podamos reducir las emisiones, mitigar los impactos y adaptarnos al cambio climático”. Por otra parte, la ejecutiva cuyo liderazgo ha direccionado proyectos e iniciativas con impacto regional, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de las Naciones Unidas, es enfática al reconocer que “los problemas que enfrentamos con la contaminación, el cambio climático y la degradación de los suelos, no se afrontan con medidas superficiales o reglamentaciones laxas” y precisan la participación activa de todos los sectores. Aquí un resumen de nuestro encuentro.

¿Qué supone tener una visión clara de sostenibilidad empresarial en las compañías de la actualidad?

Definitivamente es el norte, es como debemos enfocar un nuevo modelo de negocio donde los recursos naturales del planeta son limitados, y esta transformación de modelo de negocio es algo completamente necesario para la sostenibilidad de la empresa. La visión de sostenibilidad ambiental, social y económica debe ser parte del modelo de negocio de una empresa que quiere transformar y prosperar.

La generación de residuos, los gases de efecto invernadero y el consumo de agua son intrínsecos a la actividad productiva en diferentes sectores, como el que a Nestlé le ocupa. ¿Qué proyectos implementados en la región han logrado minimizar el impacto de estos aspectos?

A lo largo de estos años hemos logrado reducir cerca del 40% de nuestro consumo de agua por tonelada producida y cerca del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada producida. Actualmente, todas nuestras fábricas y centros de distribución en Centroamérica valorizan sus residuos, haciendo que entren en circularidad y se mantenga el valor de los materiales, evitando que los residuos terminen en el vertedero. Hemos logrado minimizar el impacto ambiental con metas claras basadas en la ciencia. Antes de establecerlas, es necesario saber cuánto es lo que consumes; si no se mide y monitorea algo, no podrás saber cuánto se está consumiendo y cuánto se está perdiendo, pues no va a ser posible controlar. En Nestlé hemos aplicado el concepto de las '3R', o sea después de saber cuánto es lo que lo que se está consumiendo y cuánto es lo que se debería consumir, corresponde reducir el consumo, ya sea con eliminación de procesos que no se necesitan, reutilizando los recursos, por ejemplo el agua de limpieza que se puede utilizar para una segunda o tercera limpieza, y finalmente reciclando. Hemos invertido en tecnología, tenemos termas solares en una de nuestras fábricas en Guatemala, en donde eliminamos el uso de combustibles fósiles. Por otro lado, las alianzas con empresas que nos venden electricidad de fuente directa, aquí en Panamá con Enel Green Power, gracias a esta alianza, el 100% de la electricidad que utilizamos en nuestra fábrica, en nuestro centro de distribución y en nuestras oficinas, proviene de una fuente renovable.

¿Qué está haciendo Panamá, en cuanto a estrategias, para la gestión de la huella de carbono a nivel organizacional y cómo ha sido la dinámica de entendimiento de Nestlé con el gobierno?

Ha sido muy buena la experiencia en Panamá. El Ministerio de Ambiente cuenta con una Dirección de Cambio Climático y Panamá como signatario del Acuerdo de París desde 2015, se ha comprometido y ha ratificado este acuerdo de enfocar el máximo esfuerzo para que la temperatura del planeta se mantenga en 1.5°C y no aumente más. La experiencia en Panamá ha sido muy gratificante, porque existe una visión país. Hay un compromiso nacional adquirido en el Acuerdo de París y se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para promover que las empresas, sean grandes, medianas o pequeñas y la sociedad civil, generen proyectos, para que se comprometan y juntos podamos reducir las emisiones, mitigar los impactos y adaptarnos al cambio climático.

“El mundo debe continuar con la reactivación económica, generar fuentes de empleo, incentivar el emprendimiento sostenible y responsable, pero también necesita que el planeta reciba la atención necesaria para afrontar los múltiples problemas ambientales que nos afectan a todos”

Los compromisos para alcanzar la neutralidad de carbono en un tiempo determinado precisan acuerdos. ¿Cómo cree desde su experiencia que deberían los gobiernos de Centroamérica alinearse con las compañías a nivel de políticas públicas?

La experiencia de trabajar en una región como Centroamérica, con países diferentes, legislaciones igualmente particulares en cada uno, demuestra que cada realidad es distinta y necesita ser analizada individualmente. Por ejemplo, en Panamá, el Ministerio de Ambiente a través de la Dirección de Cambio Climático reconoció a Nestlé por ser parte de la primera entrega del reconocimiento Reduce Tu Huella-Corporativo ya que somos parte de las 50 primeras empresas comprometidas a reducir nuestra huella y alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050. Acciones como esta nos encaminan a todos en una misma dirección.

Sobre la gravedad de la contaminación atmosférica, el Banco Mundial ha dicho que “en el corto plazo, los países deben proseguir los programas de control de esta y no flexibilizar las reglamentaciones ambientales en nombre del crecimiento económico”, ¿dónde estaría el balance real entre el mercado productivo y las necesidades medioambientales?

Debemos partir de la base de que las medidas que estamos implementando tienen el propósito de proteger el único hogar que por ahora tenemos, nuestro planeta. La hoja de ruta que ha establecido Nestlé para lograr su objetivo de ser cero emisiones netas para el año 2050 contiene acciones muy claras, en las que nos hemos enfocado desde hace más de una década. El planeta demanda gestiones contundentes, de parte de todos, no solo de las autoridades y de las empresas. Los problemas que enfrentamos con la contaminación, el cambio climático, la degradación de los suelos, no son problemas que se afrontan con medidas superficiales o reglamentaciones laxas.

El Banco Mundial también propone que los gobiernos que dedican atención a la recuperación económica pospandemia, “deberían establecer programas de estímulo fiscal verde para lograr un mayor nivel de crecimiento y un menor grado de contaminación”, ¿usted coincide?

Es una recomendación que definitivamente debe ser analizada con la profundidad que merece y en los escenarios correspondientes, liderados definitivamente por las autoridades de cada país. La realidad es distinta en Panamá o en Costa Rica y este tema, así como muchos otros relacionados al medio ambiente necesitan espacios de amplio análisis, de discusión participativa de todos los sectores. El mundo debe continuar con la reactivación económica, generar fuentes de empleo, incentivar el emprendimiento sostenible y responsable, pero también necesita que el planeta reciba la atención necesaria para afrontar los múltiples problemas ambientales que nos afectan a todos.

Nestlé apoyó la convocatoria 'Aceleradora de negocios', en alianza con Latitud R, ¿cuál prevén que será el impacto de esta iniciativa en los jóvenes emprendedores?

Panamá está participando activamente en esta convocatoria, y hay una variedad de empresas de jóvenes gestores de residuos muy consolidadas participando. El perfil de los postulantes es sencillo, toda persona que quiera hacer un cambio, que quiera transformar, que crea que es posible, que sea optimista y que busque coaching o asesoría. En la primera fase de la convocatoria, el emprendedor recibirá entrenamiento en negocios, mercadeo, asesoría en toda la parte legal, ventas, estructura para que pueda consolidar su emprendimiento. La segunda fase es de financiamiento, por parte de Latitud R o ellos le ayudan a buscar otros tipos de financiamiento, con condiciones especiales.