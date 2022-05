Solaris Barba, la miss que venció sus miedos

La miss universo Panamá 2022 Solaris Barba, durante la entrevista con La Estrella de Panamá. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Solaris Barba es quien representará a Panamá en el Miss Universo 2022, una joven de 23 años que venció los miedos y se atrevió a buscar nuevamente la corona para representar al país.

Sobre el Miss Universo 2022 -que hasta ahora no tiene fecha ni sede establecida para realizarse- la reina panameña señaló que está enfocada en su preparación física, mental y espiritual para participar en el certamen de belleza.

“Durante todos estos años he tenido un mindset enorme porque participar en una experiencia de un certamen de belleza es algo bastante grande para una niña de 17 años y más cuando eres expuesta al mundo y eres vista por todos”, confesó Barba a este diario, haciendo referencia a la primera vez que concursó para ser Miss Universo Panamá en el 2018.

Organizar la agenda

Barba, que es estudiante de psicología, modelo, bailarina y presentadora del programa de televisión 'A lo panameño', detalló que organizar su agenda será la clave para continuar con sus actividades y de esta forma poder hacer una buena preparación.

"No es una opción abandonar ('A lo panameño'), para mí obviamente va a ser una responsabilidad más, hacer todo el trabajo para el Miss Universo, estudiar y estar en un programa de televisión”, expresó.

Cambiar esquemas

La modelo también intenta cambiar los paradigmas tradicionales e inspirar. "El propósito que he querido comunicar y que deseo que sea el mismo para todos es de romper un prototipo en los certámenes de belleza y para eso conlleva una preparación no solamente física, sino mental y espiritual (…) es importante poder tener esa capacidad de comunicar el mensaje: la esencia de la mujer está por encima de la belleza física”, puntualizó.

Por otro lado, sobre la controversia que se generó tras el anuncio de que aceptarían a personas transgénero en la competencia, Barba respondió que: “El mundo ha cambiado a través de los años, estamos en una era y en una época en la que todos tenemos la libertad de ser y hacer lo que nuestro corazón nos diga. Creo que nadie tiene el derecho de opinar o juzgar esa decisión de cada persona”.

La familia, su principal motivación

Barba es la menor de tres hermanas, asegura que es una persona muy cercana a su familia. “De hecho me senté con mis hermanas y les consulté sobre si participaba o no en esta oportunidad y fueron ellas quienes me motivaron a hacerlo, me dijeron que lo hiciera porque cuando este mayor miraré atrás y diré 'mira lo que hice' y no estaré arrepentida de no haberlo hecho”; dijo a La Estrella de Panamá.

La modelo fue anunciada como la primera ganadora de la organización Miss Universo Panamá, franquicia dirigida por Ricardo Canto. La nueva dirección será la encargada de formar a las próximas representantes del país para el concurso internacional.

Por otro lado, la selección de Barba estuvo a cargo de un grupo de profesionales que formaron parte del jurado de un certamen a puerta cerrada donde compitieron diez candidatas.

Alina Reina, fue escogida como primera finalista, y a Adaluz Perea, como segunda finalista. El papel de estas dos jóvenes estará en reemplazar a la reina en caso de que esta no pueda cumplir con sus compromisos.

El anuncio se dio el 25 de mayo en el Teatro Gladys Vidal, ubicado en el edificio Hatillo.