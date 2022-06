La sinergia entre lo público y lo privado, una herramienta de cambio para la innovación

La Conferencia Internacional de las Américas contó con la presencia de investigadores de Colombia, Estados Unidos, Nigeria, Panamá y otras regiones. Larish Julio | La Estrella de Panamá

La innovación es una estrategia crucial para un mejor futuro. Esta debe ir de la mano tanto del sector privado como del sector público. La misma tiene muchísimas ventajas, pero sobre todo ayuda a las personas a salir del riesgo social, potencia la productividad y la competitividad de un Estado.

La Cumbre Internacional de las Américas celebrada en Panamá, del 22 al 24 de junio aportó muchas ideas estratégicas para tener un mejor desarrollo, entre ellas la potencialización de la innovación, tanto a nivel cultural como a nivel de sociedad.

El evento reunió a un grupo de investigadores y expertos en temas y estudios sobre la población afroamericana, la población latina e indígena, la población asiática y otros grupos étnicos y su realidad social, política, económica y educativa.

En entrevista con La Estrella de Panamá, uno de los investigadores invitados, Ricardo Fuenmayor Acosta, quien es coordinador de la Oficina de Cooperación Internacional de la Gobernación de Sucre, en Colombia, y docente de la Universidad de Córdoba en el país sudamericano. resaltó lo positivo que fue el encuentro y la importancia de “contextualizar los proyectos”.

Los diferentes investigadores estuvieron en Panamá durante tres días, argumentado sus opiniones científicas.

“Esta experiencia ha dado muy buenos resultados en materia de proyectos para fortalecer la productividad y la competitividad de un territorio. Esto sirve de ejemplo para Panamá y para mejorar estos indicadores. Es una oportunidad que sin duda, ayudará a los países de Latinoamérica y por supuesto, a Panamá”.

“Todos los que tenemos la responsabilidad de innovación, debemos contextualizar los proyectos que se toman de otras latitudes a la realidad propia de cada territorio”, remarcó el académico.

Además, “ desde el punto de vista de la investigación, se toman metodologías de otras latitudes y se traen contextos sociales tan complejos como el que nos concierne, que es en Latinoamérica, y sobre todo con los temas transversales que trabaja la Academia Nacional de Ciencias (NAS, por sus siglas en inglés) con la población afro, indígena y migración”, resaltó Fuenmayor.

El docente recordó la importancia de que la innovación sea trabajada desde los sectores privado y público, que no deben actuar independientemente, sino en conjunto para lograr construir una mejor sociedad.

La conferencia abordó temas de salud, innovación, jóvenes en riesgo social y educación.

“Es importante que no se trabaje aisladamente; se debe trabajar con el sector privado para fortalecer el desarrollo sostenible de nuestros pueblos. Creo que esa es la manera más importante de poder hacer una buena innovación y no que cada institución se encuentre aislada y trabajando los proyectos sin una visión colectiva”.

Una mirada al emprendimiento

Uno de los aspectos que destacó Fuenmayor, fue la posibilidad de que los emprendedores puedan generar sus propios ingresos, y que el dinero que generen sea totalmente fruto de su trabajo.

Fuenmayor insistió en que “el esfuerzo colectivo se tiene que ver transformado en realidades dentro de los emprendedores y que sin duda, esto conlleva a que obtengan un ingreso”.

Lemuel Berry, Jr. fue uno de los investigadores presentes en el evento.

Una sociedad con emprendimiento, es un ecosistema que requiere de una estructura de apoyo por parte del sector público y diferentes instituciones.

La innovación como una ciencia

Si la innovación y la ciencia van de la mano. El docente e investigador declaró que una no puede funcionar si no existe la otra.

“La investigación y la ciencia están directamente relacionadas con la innovación. Si no es por la primera fase de la investigación, donde surgen estas ideas, como el desarrollo tecnológico, no lograríamos una innovación. Mientras tanto, sin investigación no puede darse esta innovación”.

Y con miras a evaluar las posibilidades el entorno, como un todo, remarcó que “ los investigadores pueden hacer fortalecer el desarrollo sostenible de un país”.

La jefa de la Oficina de Macroproyectos Estratégicos de la Gobernación de Sucre, en Colombia, Tatiana Niebles, destacó el rol de las poblaciones afroindígenas y afrocolombianas; y las innovaciones como un desarrollo empresarial y social.

Un plan estratégico para ser inclusivos

“Por los temas de las poblaciones afrocolombianas y afroindígenas, decidimos participar en esta conferencia. Trabajamos en una estrategia de productividad e innovación para los sectores de agroindustria, turismo sostenible, economía verde circular, economía creativa y la innovación para el desarrollo empresarial. Esta conferencia fue valiosa ya que nos puso en el radar nacional e internacional”, enfatizó.

Con respecto a Panamá, Niebles resaltó la importancia de continuar mejorando en los aspectos estructurales para tener un mejor modelo para la educación, la economía y la inclusión social, a pesar de que se han hecho muchas mejoras en estos sectores.

“Quedé impresionada con lo que conocí en Panamá, pero creo que los problemas no son tan diferentes en comparación con Colombia. Tenemos un saldo histórico con las poblaciones indígenas y afro que ambos países tenemos que mejorar. Siento que Panamá ha avanzado en muchas cosas, al menos en la parte económica, la educación y en los temas relacionados con el idioma".

Continuó, “hay otros temas en los que continuamos teniendo problemas estructurales; es necesaria la inclusión del derecho que refiere a crear estrategias alternativas en donde los jóvenes de las comunidades afro puedan integrarse a proyectos que tengan que ver con la participación en política. Panamá ha hecho esfuerzos para que esta brecha se reduzca”, proclamó.

Para lograr estos objetivos, según Niebles, además de innovar, es necesario conectar con la parte humana, ser más sensitivos uno con el otro y sobre todo tener empatía con el prójimo.

“Los principales cambios que debemos hacer como sociedad son trabajar en desarrollar todo un proceso desde lo humano, volver a lo sensible, a sentir como sociedad. Otro de los cambios sería reconocer nuestro territorio, recordar de dónde venimos y cuidar el medio ambiente. Es necesario empatizar con el otro; creo que si la sociedad da un giro y mira hacia el interior de su ser, estaríamos enviando un mensaje de civilización”.

Para crear, hay que cambiar

Niebles reflexionó sobre una famosa frase que el científico Albert Einstein utilizaba para dar a entender que la innovación es necesaria para el futuro. Sumado a ello, explicó que es importante ser más creativos con los objetivos en mente.

“La mejor herramienta de la innovación siempre será la creatividad, hay que hacer las cosas diferentes. Como decía Albert Einstein: 'si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo'. A veces en lo público como en lo privado, las personas se acostumbran a hacer una cosa lineal y hay paradigmas difíciles de romper, pero la innovación es creatividad y es necesario pensar de una forma alternativa”.

Sumado a ello, precisó que la innovación es el futuro y que esta es realmente funciona cuando es aceptada en el mercado y uno obtiene frutos de su proyecto.

“Cuando miramos la historia étnica en Latinoamérica y los avances sociales, han venido de un conocimiento aplicado de una generación anterior. Existe la innovación cuando es absorbida por el mercado, si yo realizo un proyecto y no es comprada en el mismo entonces no es innovación”.

“La innovación pública debe ser un reto para todos los países, esta abarca que los gobiernos deben de dejar de pensar desde lo lineal, es necesario empezar a tomar modelos de innovación y aplicarlos al público”, resaltó Niebles.

Una herramienta para un cambios social

Actualmente, de la mano de Niebles y el gobierno de Colombia, en el Departamento de Sucre se está llevando a cabo un proyecto llamado 'Sucre escucha', el cual planea ayudar a las personas que mantienen indicios de drogadicción o que estén en riesgo social. “Es una estrategia que nace con la finalidad de reducir el riesgo social de delincuencia, drogas, embarazos a temprana edad y jóvenes que viven en territorios donde la oferta del Estado no les llega. En general, condiciones de vulnerabilidad en donde las posibilidades de que el ser humano alcance su potencial, se limitan drásticamente”.

“Es un macroproyecto porque intervienen muchos sectores tales como: educación, deportes, cultura y desarrollo económico. Estamos ayudando a los jóvenes que buscan un cambio en el interior de sus vidas para no repetir los patrones de su familia disfuncional. Es una opción de esperanza para los necesitados”, concluyó Niebles.