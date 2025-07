Moca denuncia ‘dilatación’ política en la conformación de las comisiones de la Asamblea

A juicio de la diputada Grace Hernández, del partido Movimiento Otro Camino (Moca), la conformación de las comisiones de la Asamblea Nacional está siendo “dilatada”, según expresó en una entrevista con.

La diputada comparó el proceso de selección de los comisionados con la demora en el inicio de sesiones legislativas el pasado 1 de julio, pero “multiplicado por 20”.

Al ser consultada sobre los motivos detrás de esta dilación en Telemetro Reporta Hernández lo atribuyó a una “estrategia política” de algunos colectivos como Realizando Metas (RM). “Les he escuchado decir que no están listos todavía y que necesitan más tiempo. Nosotros sí estamos listos, y ojalá el lunes podamos sacar las nóminas por consenso. Si no, no tengo problema en ir a votación”, afirmó.

Hernández considera que algunos diputados tienen “terror” a los resultados de esas votaciones y que, si bien es preferible llegar a consensos, las decisiones deben tomarse mediante el voto.

Sobre el papel de Moca en las comisiones la diputada comentó que aspiran a presidir dos: la de Comercio, con Ernesto Cedeño, y la de Relaciones Exteriores, con José Pérez Barboni.

Agregó que a ella le gustaría formar parte de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, aunque no aspira a presidirla.

“Tenemos que transformar la Asamblea desde adentro, no esperar a que los cambios vengan de afuera y yo quiero aportar”, concluyó.