Dentro de la plantilla, el Chelsea podrá presumir de uno un jugador que le gusta jugar finales y no solo eso. Ha ganado prácticamente todas, a nivel de club y selección.

“Las finales siempre son importantes, me gusta jugarlas. He tenido la suerte de ganar la mayoría, pero es una final más. Obviamente la voy a disfrutar, no como la del Mundial, pero si se va a disfrutar casi de la misma manera”, señaló Fernández.