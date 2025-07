Diputado Cedeño: ‘Bancada Seguimos aspira a presidir dos comisiones en la Asamblea

El diputado de Seguimos Ernesto Cedeño reveló la mañana de este lunes 7 de julio que su bancada aspira a presidir dos comisiones en la Asamblea Nacional.

Cedeño recordó que en el periodo pasado, la coalición que ganó no le otorgó ninguna presidencia de las comisiones a Vamos ni al Movimiento Otro Camino (Moca) por lo que, no se pueden extrañar algunos partidos en no recibir ninguna presidencia en una clara alusión al partido Realizando Metas (RM).

“No debe extrañar que hoy que hay una nueva composición RM se quede sin ninguna presidencia” de las comisiones, enfatizó a medios de comunicación esta mañana en la Asamblea.

Cedeño explicó que es justo que la coalición Vamos y la bancada Seguimos, compuesta por Moca y el diputado por la libre postulación Betserai Richards, aspiren a optar por presidencias.

En ese escenario también están los diputados del Partido Panameñista y de los otros colectivos.

Durante este punto de la entrevista Cedeño recordó que en la reunión ampliada de este lunes de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional se establecerá quienes conformarán las diferentes comisiones.

Posteriormente, planteó Cedeño, los diputados tendrán que salir a buscar los votos para ganar algunos de los puestos en las juntas directivas de las comisiones.

“Eso se gana con votos, tienen que salir a buscar sus votos, para ser considerados para presidirlas”, agregó.

Cedeño reveló que Seguimos aspira a presidir las comisiones de Comercio y Relaciones Internacionales. “Aunque nos gustaría que nos tomarán en cuenta en todas”, dijo.