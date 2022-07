Una obra interactiva de comedia que recrea la historia

La actriz Maritza Vernaza interpreta a la guía Damaris Castillo, en el viaje en Diablo Rojo Airlines. Cedida

A bordo de un auténtico 'diablo rojo' –bus colectivo de gran fama en Panamá– se vive un viaje en el tiempo hacia finales de la década de 1970, donde una afable azafata lleva a los pasajeros en un recorrido humorístico por eventos principales de la historia nacional. Esta iniciativa cae en el panorama cultural como la primera obra interactiva en tiempo real realizada por la organización artística Malamaña.

Malamaña es uno de los proyectos ganadores del Fondo Crea en Panamá, un programa del Ministerio de Cultura (MiCultura), en conjunto con el BID y Ciudad del Saber, para el fomento del emprendimiento en las industrias creativas. “Gracias a este fondo he podido desarrollar mi concepto de promover el turismo, la educación y la valoración del patrimonio histórico a través del teatro”, comentó a La Estrella de Panamá, la actriz y fundadora de la organización, Maritza Vernaza.

A través de 'Mosquitown', Malamaña brinda vivencias inmersivas y memorables para un público curioso, que “desea ser sorprendido con innovadoras experiencias teatrales, artísticas y culturales en contextos no convencionales”, según comentó Vernaza.

La obra parte desde la entrada del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC), pasando por las calles de Corozal, Ancón, las esclusas de Pedro Miguel, entre otros sitios históricos.

La obra inmersiva es la primera que recrea hechos históricos a bordo de un 'diablo rojo' en tiempo real. Cedida

“Para mí era imprescindible lanzar Malamaña en 2022 con una obra teatral innovadora, atractiva tanto para un público local como internacional, que fuese a bordo de un bus, que se realizara en un espacio vinculado al patrimonio cultural, y que hablara de nuestra identidad”, puntualizó, “por ello, invité al dramaturgo y director Diego Fernando Montoya, quien se hizo cargo de escribir y dirigir Mosquitown”.

En esta colaboración artística, Vernaza y Montoya realizaron un proceso de investigación sobre la relación de los panameños con la Zona del Canal y su montaje, no solo una obra de teatro contemporáneo, sino una “experiencia cultural memorable”. La obra, que se lleva a cabo cada domingo estará en cartelera hasta el 31 de julio a partir de las 4:00 p.m. con un valor de $20.00 por persona (disponible para niños mayores de 12 años) y pagos a través de @malamanateatro o www.malamaña.org.

Atravesando la historia

Con capas de humor, Vernaza guía a los pasajeros de Diablo Rojo Airlines a través de los sitios más importantes de la historia del Canal de Panamá y la presencia estadounidense en la Zona del Canal. La obra inmersiva recrea un regreso hacia la realidad de Panamá y su población durante aquella época, llevando a cabo una interpretación única liderada por Vernaza como la guía Damaris Castillo.

Vernaza apuntó que dentro de 'Mosquitown', el conocimiento de algunos antecedentes históricos sobre Panamá es “un valor agregado” en su vena turística, sin embargo, esto “no ha representado un obstáculo para su disfrute”.

Asimismo, señaló que el buen uso del humor “es uno de los principales éxitos de 'Mosquitown”.

Desde el inicio del recorrido, los pasajeros se ven envueltos en una travesía por un momento histórico en la formación de la identidad panameña”, previo a la salida de la población estadounidense del país. Tanto Vernaza como Castillo introducen a los asistentes por sus “sitios favoritos”, paseando con gran agilidad por espacios anteriormente alejados de los panameños, resaltando con notas cómicas y atrevidas situaciones sociales, el clasismo, los trabajadores del Canal, y las vivencias de aquellos panameños empleados en la Zona del Canal.

Para Vernaza, 'Mosquitown' no es un compendio de experiencias que llevan a una moraleja, sino un espacio de comunicación no tradicional, pero cumpliendo con los lineamientos de la esencia teatral. “No procuramos comunicar un mensaje en especial”, anotó a este diario, “en Malamaña hacemos teatro para generar experiencias, para poner sobre la mesa temas que consideramos importantes, para que cada uno piense y sienta según lo que la obra le genere”.

A bordo del diablo rojo se puede tener una experiencia auténtica de los viajes nacionales a través del tráfico de la tarde, lo que agrega a la originalidad de la trama que plantea Montoya para quienes conocen por primera vez este ícono del transporte colectivo panameño, aún visible en las calles. Con las particulares canciones propias de la época como 'Funkytown' (Lipps, Inc., 1979) y 'You're the One That I Want' (Grease, 1978), el viaje en Diablo Rojo Airlines se convierte en un túnel de recuerdos y sensaciones para todo público con conocimiento 'pop' general.

La propuesta de Vernaza y Malañana Teatro lleva consigo un paso al frente del desarrollo de un mosaico futuro del turismo y la huella teatral para la promoción de la memoria colectiva histórica de Panamá, mezclado con memorias familiares propias de Castillo (interpretado por Vernaza) y su inmersión en la realidad panameña y su comparación con nuestra actualidad.