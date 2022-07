'Squid Game' y 'Stranger Things' aspiran a liderar candidaturas de los Emmy

Vista del elenco de 'Squid Game' (i-d) Lee Jung-jae, HoYeon Jung, Kim Joo-ryeong, Park Hae-soo y Anupam Tripathi, en una fotografía de archivo.

Los fenómenos Squid Game y Stranger Things parten como favoritos para acaparar el mayor número de nominaciones en la 74 edición de los Emmy, los premios más famosos de la televisión, que dan a conocer sus candidaturas este martes.

La Academia de la Televisión de EE.UU. anunciará a las 5:00 de la mañana de Los Ángeles (12:00 horas GMT) su selección de series y contenido televisivo emitido entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022.

La producción surcoreana Squid Game, que ya ha anunciado su segunda temporada y que, en su momento, fue la más vista en la historia de Netflix, podría arrasar concentrando la mayoría de candidaturas y marcando el hito de ser la primera producción no anglosajona favorita a los premios.

Asimismo, se prevé que el regreso de la exitosa Stranger Things, que en 17 días desbancó a Squid Game como la serie con mayor número de visualizaciones en la misma plataforma, tiene una plaza asegurada entre las ficciones aspirantes a los premios más importantes de la televisión.

Otras de las producciones televisivas que figuran como máximas aspirantes a protagonizar las nominaciones son Succession (HBO) y Only Murders in the Building (Hulu).

Entre las que también podrían tener posibilidades, los pronósticos coinciden en destacar a The White Lotus (HBO), Euphoria (HBO), Hacks (HBO), Severance (Apple TV+), Barry (HBO), Dopesick (Hulu), Ozark (Netflix) o Ted Lasso (Apple TV+).

HBO y Netflix sobresalen como principales contendientes en la 'batalla de las plataformas' en 2022, dejando un escalón por debajo a los servicios de streaming de Apple TV+ y Hulu.

Además, los Emmy se caracterizan por ser un desfile de rostros conocidos gracias a las múltiples categorías de interpretación: las más relevantes son 12, que resultan de dividir mejor actor y actriz, principal y secundario, en comedia, drama y miniserie.

Jason Bateman, interpretando al patriarca de la familia Byrde en Ozark, y Lee Jung-jae, con su salto al estrellato gracias a Squid Game, son los dos nombres marcados para ganar el Emmy a mejor actor en serie dramática.

En su versión femenina, Zendaya (Euphoria) podría repetir triunfo. La primera entrega de esta producción ya le permitió en 2020 a la actriz convertirse en la intérprete más joven en hacerse con este reconocimiento.

Jason Sudeikis tratará de revalidar el galardón a mejor actor en serie de comedia con la segunda temporada de Ted Lasso, un premio que le disputarán Bill Hader, Barry (HBO), y Steve Martin o Martin Short, ambos por Only Murders in the Building.

El reconocimiento a la mejor intérprete en serie de comedia estará reñido entre Jean Smart (Hacks), Selena Gomez (Only Murders in the Building) y Quinta Brunson (Abbott Elementary).