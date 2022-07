Exposición fotográfica 'Primordial' refleja la esencia del ser humano

Para el autor, la serie fotográfica es útil como iniciador de conversaciones porque plantea el tema del desnudo. Cedida

La exposición fotográfica 'Primordial', de Carlos Bracho, inaugura hoy y estará exhibida hasta el 19 de agosto como una propuesta de la Alianza Francesa.

El programa al público comprende diversas actividades, como visitas guiadas, talleres y conversatorios. La entrada a la exposición es gratuita.

“La fotografía de Carlos Bracho nos acerca a la esencia del individuo en contacto con la naturaleza. Con un dominio absoluto de la técnica, nos presenta escenas clásicas. Individuos en plena faena, adorando a sus deidades o en períodos de descanso y contemplación”, describió la curadora Gladys Bortot en un comunicado de prensa.

Además, dijo que “recuerda que somos seres sociales, despojados de ropa, de complejos y prejuicios. Conectados con la tierra, nos damos cuenta de que debemos volver a nuestros orígenes y retornar a lo primordial”.

El fotógrafo Carlos Bracho, autor de la exposición Cedida

El autor de la obra nació en la ciudad de Panamá en 1989, es licenciado en biotecnología. En una conversación con La Estrella de Panamá relató que sus inicios en la fotografía están relacionados con su “temprano interés en pintar, dibujar y comprender”.

“Con la pérdida de mi madre, a los 20 años, decidí intentar muchas actividades que ocuparan no solo mi tiempo, sino mi mente. Al adquirir una cámara fotográfica, empecé sin darme cuenta a llevarla a todos lados, cada gira, paseo o cumpleaños, todos eran buen momento para tomar fotos”, relató Bracho.

Luego, el fotógrafo decidió llevar a cabo ideas propias. “El cambio a fotografía conceptual se dio por no sentirme conforme con lo que estaba realizando, así que desde esos años empecé a intentar realizar mis propias ideas”.

A través de 'Primordial', Bracho expresa lo que es esencial para él. “El nombre de esta exposición deriva del nombre de la serie 'Primal', que hace referencia al centro, a lo importante para mí. Siendo esta serie fotográfica lo que llamo 'serie feliz', recopilé todos los conocimientos e ideas, y a partir de una convocatoria improvisada decidí hacer este conjunto de fotos de una manera formal”.

La entrada para disfrutar de la exposición es gratuita. Cedida

El autor relató que cuando hizo las fotos, primero pensaba en la cantidad de personas que realmente irían a la convocatoria, “programé mi mente ese día para simplemente estar pendiente de donde posicionar a los modelos. A veces tenía ideas concretas, otras veces solo veía una buena entrada de luz. La toma de las fotos inicialmente va lento, pero sin saberlo, tanto yo como los modelos nos relajamos y nos enfocamos en lo que sigue, ellos en hablarme, y yo en donde seguiremos. Para mí es un proceso donde me olvido de todo y solo pienso en hacer”.

La exposición surge gracias al programa cultural de la Alianza Francesa y a un amigo de Bracho que lo animó, el también fotógrafo José Gregorio de León. “Al tiempo de aplicar, se pusieron en contacto conmigo e iniciaron los planes para presentarles estas imágenes en las dimensiones que realmente me gusta”.

Al invitar a la exposición por medio de un texto, el autor preguntó: “Si pudieses intentar imaginar la raíz de nuestras conexiones, ¿qué imaginarias?, ¿no te gusta meter los pies en el río?, ¿sentir la brisa que hace al bosque susurrar?”.

Agregó: “Animales después de todo, nuestro origen con el bosque es tan profundo que a la mayoría nos cuesta encontrar las palabras adecuadas para describir lo que su presencia nos produce. Endorfina, serotonina, oxitocina, ¿no sientes que es más que eso?, ¿no tienes la sensación de una conexión más profunda?”.

“Seres sociales, homo sapiens arraigados y ordenados en este bosque, en esta tierra, dispuestos en la manera en que mi mente me indique en el momento; planeado, improvisado, sugerido, siendo parte y a la vez destacando, una reinterpretación de nuestros orígenes, nuestras primeras interacciones a través de los sentidos de las pieles que se atrevieron a ser parte, y ser más”, finalizó.

'Primordial' es una serie que evolucionó desde el comienzo. Para Bracho, la serie fotográfica es útil como iniciador de conversaciones. Una de las razones es que plantea el tema del desnudo, “lo que ha sido tabú desde siempre”, explicó el autor.

También genera conversación desde el punto de vista visual “¿dónde están, cuántos son, que están haciendo? El punto de vista técnico, ¿por qué borrosas en algunas partes, esas luces, los colores, el lugar? Tiene muchos detalles pequeños, algunos solo visibles en una sola foto, que generan un debate o pregunta. Creo que es lo mejor de estas imágenes”, puntualizó Bracho.

Carlos Bracho ha estado encaminado en la fotografía conceptual y surreal desde el año 2011; considera este arte como un agente terapéutico en su vida, que le ha servido para comprender, superar y valorar sucesos que no han tenido salida por medio de la palabra.

En sus imágenes incluye la naturaleza, explora y experimenta con espacios abandonados por el hombre, aislando a sus sujetos y desligándolos de la escena contemporánea. Fue ganador del Sony World Photography Award (2015), segundo lugar en el IPOTY (2016), mención honorífica en los ND Awards (2016), LICC (2014).

“Gracias a la fotografía logré viajar por primera vez, en 2015, y desde ese año la cantidad de experiencias que este arte me ha traído han sido solo positivas y de crecimiento. Los premios o reconocimientos son buenos para el currículum profesional, para generar credibilidad y expandir mi alcance. Pero lo que de más valor me llevo de estas fotos, de las anteriores a esas y muy probablemente de las que vienen, son las personas que he conocido, lo que he logrado entender, comprender, y también, seguramente, hasta dónde podré llegar”.