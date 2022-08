Isabel Allende cumple 80 años sin apego al Nobel de Literatura

La escritora chilena Isabel Allende EFE

La escritora viva más leída en español, Isabel Allende, cumplió este martes 80 años de edad, sin apego al premio Nobel de Literatura.

“Creo que a cualquiera le hace ilusión, pero no estoy pensando en eso nunca. Nunca pienso en los premios ni en los doctorados. Eso es una manera de pensar muy masculina”, dijo a EFE la novelista.

Señaló que le interesa “la relación con los lectores y las lectoras, esa conexión que yo siento, eso me interesa mucho más que premios o cosas que se acumulan y que en algún momento en la juventud pueden haber sido importantes”.

Allende agregó que está viviendo “un momento excepcional” y que no se siente “para nada anciana todavía”, aunque sabe que “a la vuelta de la esquina” está la ancianidad, y una de las cosas que más le preocupan es “ser una carga para los demás”, confiesa a la agencia.

Nacida en Lima el 2 de agosto de 1942, ya que su familia vivía en Perú por el puesto de su papá Tomás Allende como diplomático, y nacionalizada estadounidense en 1993, no suele celebrar su cumpleaños, y en este tampoco piensa hacer algo “excepcional”, recalca a EFE.

El aniversario de su aclamada novela

Este cumpleaños de número “redondo” le llega a Allende en el año en el que se cumple el cuadragésimo aniversario de “La casa de los espíritus”, publicada en 1982. Su primera novela, y la que empezó a escribir en Venezuela en 1981 como una carta “espiritual” a su abuelo que vivía en Chile y estaba moribundo, detalla EFE.

Allende escribirá un nuevo prólogo para la edición conmemorativa N° 40 de la edición que será publicada el 13 de octubre. El escrito fue lanzado en octubre en Plaza & Janés, el sello editorial dirigido por Mario Lacruz que fue desde entonces el de Allende, quien tenía como agente literaria a Carmen Balcells.

Allende narra la saga de una poderosa familia de terratenientes latinoamericanos. Da vida a los triunfos y tragedias de tres generaciones de Esteban Trueba.

La obra “construye un mundo plagado de espíritus, lleno de habitantes coloridos y muy humanos, incluyendo entre ellos a Esteban, el patriarca, un hombre inestable y orgulloso que posee una legendaria codicia por la tierra y que está obsesionado con la pasión tiránica de su esposa a la cual no puede completamente poseer”, explica la escritora en su portal digital.

La aclamada novela también da vida a “Clara, es la matriarca esquiva y misteriosa, quien predice las tragedias de la familia y establece el destino de la casa y de los Trueba. Blanca, su hija de voz suave pero rebelde, cuyo sorprendente amor por el hijo del capataz de su padre, aviva el perpetuo desprecio de Esteban, aun cuando este amor produce a la nieta que él adora: Alba, el fruto del amor prohibido de Blanca, una belleza luminosa y una mujer ardiente y voluntariosa”.

Según Allende, este libro “tuvo para mí el efecto de un tifón: me elevó en el aire, me sacudió hasta los huesos, me arrancó de una existencia mediocre y me lanzó hacia un horizonte abierto de infinitas posibilidades”, dijo en un comunicado.

La también sobrina del derrocado presidente chileno Salvador Allende agregó que: “En los 40 años transcurridos desde entonces he sufrido pérdidas, dolores y duelos, he cambiado de países y de maridos, también he acumulado mucho éxito, lo que suele trastornar a las personas, pero nada me ha hecho perder mi centro, porque la escritura es mi brújula. Todo lo que me duele acaba trasmutado en la alquimia de la literatura”.

La obra tuvo una adaptación cinematográfica dotada de un reparto estelar con Meryl Streep, Jeremy Irons y Antonio Banderas, entre otros actores.

“La casa de los espíritus” ha sido traducida a 42 idiomas y ha recibido más de 60 premios internacionales, entre ellos el Nacional de Literatura de Chile, en 2010; el Hans Christian Andersen de Dinamarca, en 2012, por su trilogía Memorias del Águila y del Jaguar, y la Medalla de la Libertad en Estados Unidos, en 2014, explica Forbes Chile.