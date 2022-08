Un cambio de paradigma permitirá transitar hacia la tecnología, afirma gerente de Business IT

Félix Beitia, gerente de país de Business IT, apuesta por las bondades de las plataformas en la nube y la inteligencia artificial. Cedida

Según Félix Beitia, gerente de país de Business IT, una compañía multinacional de soluciones en la nube, con operaciones en Panamá, Perú y Ecuador, Panamá cuenta con la autopista que facilitará el desarrollo de la digitalización y el siguiente paso es insistir en la educación para desmontar los viejos paradigmas en organizaciones que aún operan bajo modelos convencionales. El ejecutivo que platica con Espacio Gente, reitera que incluso, a nivel financiero, la digitalización de los procesos es una apuesta necesaria, “en 15 minutos, por ejemplo, armo una plataforma en la nube y tengo la capacidad para comenzar a trabajar, y si se queda corta, tengo escalabilidad”. Por otra parte, conversa sobre el impacto medioambiental de los viejos procesos, la importancia del trabajo remoto, la ciberseguridad y el valor de la inteligencia artificial.

¿Qué es la innovación digital?

Es cómo incorporamos tecnología, procesos y personas para transformar las organizaciones. Regularmente pensamos que todo lo que tiene que ver con transformación digital está relacionado con la tecnología, pero realmente no es así. Todo lo que tiene que ver con las personas y cómo la tecnología me ayudará a cambiar lo necesario para hacer las organizaciones más productivas y colaborativas.

La pandemia impuso el gran reto de avanzar hacia la tecnología a paso rápido. ¿Cómo han evaluado la transición en las empresas con respecto al trabajo y el uso de las aplicaciones digitales?

La pandemia vino a forzar un cambio muy rápido en la adopción de la tecnología; lo que fue un tremendo dolor de cabeza, porque las organizaciones tuvieron que comenzar a utilizar herramientas que no estaban acostumbradas a utilizar, de la noche a la mañana. La pandemia cambió la forma de trabajar y las empresas que no se adaptaron y no hicieron la incorporación de la tecnología muy rápido, no pudieron operar a la velocidad necesaria. Nosotros tomamos nuestro portafolio y lo adaptamos a las soluciones que las empresas estaban necesitando.

El trabajo remoto sigue siendo un tema amplio de discusión; algunos avalan su efectividad y otras compañías se mantienen rígidas ante la idea de manejar equipos a distancia; ¿qué ha visto la experiencia de Business IT?, ¿cómo se traduce esto en la rentabilidad?

Es un paradigma que si tengo a mi equipo de trabajo en la oficina es más productivo. Las personas no deberían trabajar por cumplir un horario fijo; nadie debe decir 'voy a trabajar de ocho a cinco'; realmente debes comenzar a trabajar por objetivos y retos comunes de un equipo. Con la pandemia, el trabajo remoto llegó para quedarse y si hay alguna organización que no lo ve de esa manera, está en vías de extinción (risas). En su momento fue la pandemia, hace poco tuvimos cierre de calles por las protestas y lo importante es que tu organización tenga la tecnología suficiente para que no pare de operar ni que tu gente pare de trabajar e incluso sea todo más productivo desde la casa, que teniendo al personal en la oficina. Hoy no conozco a una compañía que no haya hecho una política de teletrabajo o de un modelo híbrido y lo importante de todo esto es que está la tecnología que te ayuda a hacerlo, a ser más productivo, a digitalizar la organización, a llevar procesos manuales a digitales y que la empresa no pare por contingencias o algo que se dé en el mercado y que impida que las personas estén físicamente.

Si bien la tecnología es el habilitador, ¿cómo se logra la transición en una empresa convencional?

“Más allá del hecho de automatizar procesos, se trata de la movilidad que me permite la tecnología. Para que las organizaciones sean más productivas, estamos automatizando procesos sencillos; con esto hacemos la colaboración más simple, pasando de lo manual a lo digital, incorporando velocidad en los procesos; y si ya tengo a personas invirtiendo menos tiempo en cosas manuales, tendremos más productividad”.

Lo principal es cambiar el paradigma en las personas. Hay mucho trabajo de educación y de demostrar que es mejor utilizar los nuevos modelos en lugar del tradicional. Incluso, financieramente es mucho mejor, porque anteriormente cuando teníamos que hacer un proyecto, como armar un centro de datos, teníamos que invertir mucho en infraestructura; hoy, en 15 minutos armo una plataforma en la nube y tengo la capacidad para comenzar a trabajar, y si se queda corta, tengo escalabilidad; así mismo es el esquema de pago que depende del uso que realmente le esto dando; es el modelo de 'pague por uso'.

La inteligencia artificial y la seguridad son temas complejos. La Unesco estableció recientemente el pacto por el uso ético de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los riesgos en materia de seguridad?

Anteriormente teníamos gente trabajando dentro de la organización y poníamos los equipos necesarios para que el enemigo no entrara; comprando equipos de tecnología y creando una gran barrera. Hoy, quienes están dentro de la organización salen y llevan información valiosa, así que nos toca proteger cada punto de posible vulnerabilidad. El reto es establecer la seguridad en el punto de posible vulnerabilidad y existe la tecnología para mitigar esos riesgos. En cuanto a la inteligencia artificial, se combina mucho con las soluciones para cerrar estas brechas y alrededor de esta también hay temas de analítica y de incorporar en las organizaciones modelos de análisis de información y datos, por ejemplo, para entender qué cliente pudiera cancelarme un servicio, en un banco, empresas de seguros... modelos predictivos de analítica, donde correlacionamos información, en el concepto de big data, y esa correlación me va a permitir identificar qué ciertas variables y patrones podrían derivar en un evento específico y con un reporte veo qué pasó hace tres meses o hace un mes para tomar correcciones. Ya con la inteligencia artificial, la analítica y todo lo que tiene que ver con esto, puedo saber que si tengo un cliente con cierto comportamiento, tomará una acción bien sea comprar algo nuevo o eliminar el servicio que le estoy ofreciendo.

Además de optimizar procesos, ¿de qué manera la tecnología nos permite rentabilizar en las organizaciones?

Sencillo; te lo comentaba antes de iniciar la entrevista: ayer estaba en un tranque a las 3:00 de la tarde y pude tener la curiosidad de pedir un mes de vacaciones y la facilidad de tomar el celular y con una aplicación que tengo, donde automatizamos los permisos de trabajo, podía activar un proceso para decir en qué fecha quisiera irme. Más allá del hecho de automatizar procesos, se trata de la movilidad que me permite la tecnología. Para que las organizaciones sean más productivas, estamos automatizando procesos sencillos; con esto hacemos la colaboración más simple, pasando de lo manual a lo digital, incorporando velocidad en los procesos; y si ya tengo a personas invirtiendo menos tiempo en cosas manuales, tendremos más productividad

¿Cómo se entrelaza todo esto con la sostenibilidad y un menor impacto medioambiental?

Somos green IT con cero huella de carbono y promovemos procesos limpios donde se elimina la utilización de papel, de tinta, de electricidad. Por ejemplo, con un sistema de automatización de firma digital, ahorro papel, tinta, tiempo, electricidad, con procesos que ayudan a mejorar el medioambiente, lo que representa un aporte para vivir en esta misión de ser más verdes.

Hoy muchas compañías caminan con la intención de convertir a Panamá en un 'hub' de tecnología. Antes de grabar, me hablaba de las bondades del país. Ahondemos más.

Panamá primero que todo es un hub de telecomunicaciones. En Panamá hay un anillo de fibra que va desde el Pacífico hasta el Atlántico, con redundancia, y lo menciono con propiedad porque trabajé muchos años en telecomunicaciones y tanto al Pacífico como al Atlántico llegan estos cables de conectividad de la región hacia el norte, en Estados Unidos y hacia el sur, cubriendo toda Sudamérica; entonces esa plataforma nos brinda la autopista o la carretera por donde van a viajar todos los temas digitales; ya tenemos una gran plataforma que nos permite eso. Adicionalmente hay mucha tecnología; tengo más de 20 años de estar en el sector y te podría decir que este es un país que adopta mucha tecnología y aunque aún tenemos muchos paradigmas, hay mucha tecnología en el mercado y muchas empresas que la están adoptando. Panamá se presta para hacer esa transformación por todos los componentes que se manejan en el mercado.