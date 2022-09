Creencia: mi verdad subjetiva

En el transitar de nuestra vida, vivimos sucesos que van dejando huellas en nuestro Ser, experiencias que van afianzando nuestros valores, generando creencias que son nuestra guía al momento de tomar decisiones, de actuar.

A que me refiero cuando hablo de una creencia, las creencias son las afirmaciones personales que consideramos verdaderas en nuestro mundo, en nuestra realidad. Nuestros pensamientos crean nuestros sentimientos y nuestras emociones y actuamos de acuerdo a nuestros patrones de comportamiento, los cuales vienen condicionados por nuestras creencias, de acuerdo a nuestro comportamiento generamos resultados, y dependiendo de estos es que afianzamos nuestra vieja creencia o generamos una nueva. Por lo tanto, todo lo que experimentamos ha sido generado por nuestros pensamientos, sentimientos y creencias.

Algo importante a tener en cuenta es que cada uno es dueño de su mente, lo que significa que, si nos responsabilizamos conscientemente de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, y dejamos de culpar al afuera de lo que nos sucede, es ahí cuando tenemos las herramientas necesarias para generar un cambio.

En tal sentido, tanto los valores como las creencias conducen nuestras actitudes y tienen un componente emocional muy alto, por ejemplo, si alguien experimentó en el colegio que al dar una presentación los compañeros se rieran por algún error que haya cometido, esto pudo haberle ocasionado una creencia de que no es capaz de hablar en público y hoy siendo un adulto tiene miedo o no puede hacer una presentación en su trabajo, y seguramente todo esto ocurra sin tomar conciencia de las circunstancias en que surgió esta creencia.

El Capítulo de Panamá de la International Coaching Federation –ICF es una asociación sin fines de lucro, comprometida con el fomento y la difusión de la práctica profesional y ética del coaching. Está afiliada a la International Coaching Federation-ICF, la organización global más grande y reconocida de Coaching. www.icfpanama.org www.coachfederation.org

Esto es importante a tener en cuenta porque sucede que, en ocasiones nuestras creencias nos impulsan a actuar, porque son creencias poderosas, pero en otras ocasiones nos estancan, no nos dejan mover de nuestra zona de confort, al creer que no puedo, y es porque son creencias llamadas limitantes, no favorables para el logro de nuestros objetivos.

En la teoría es fácil de entender y comprender, pero puede pensarse, que es difícil hacer los cambios necesarios, cambiar creencias que nos limitan y transformarlas en algo que sea más favorable y poderoso para nosotros.

La pregunta que quizás te estés haciendo es, ¿es posible?, dependiendo de la respuesta podemos identificar qué tipo de creencia está condicionando esa respuesta… pues te digo que sí, es posible cambiar una creencia, e instaurar una nueva creencia...

El primer paso es hacer consciente la creencia que necesitas cambiar, es decir llevarla de un nivel subconsciente a un nivel consciente, darte cuenta que es lo que está impidiendo el logro de tu objetivo, ¿es algo que te han dicho y lo creíste?, ¿es algo que te has convencido de que no puedes, no eres capaz, no es para ti?, etc. Porque mientras no lo hagas consciente, eso seguirá condicionando tus comportamientos, tus acciones y por ende obteniendo el mismo resultado.

El siguiente paso es hacerte la siguiente pregunta, ¿es posible hacerlo solo/a?, el poder hacer los cambios solos/as va a depender, de tu capacidad para hacer cambios al nivel subconsciente, porque para que el cambio se sostenga en el tiempo, los cambios deben realizarse a niveles profundos y muchas veces solos podemos y otras veces necesitamos que nos guíen. Si detectas que no puedes solo/a, es un gran avance, ayúdate recurriendo a coaches certificados, los cuales te apoyamos para que descubras los marcos, significados, y otras creencias, que hay detrás de esa creencia. En un proceso de coaching podrás ir haciendo el cambio de creencias limitantes por creencias más favorables.