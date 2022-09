La nueva versión de 'La Sirenita' divide a los fanáticos

La actriz, compositora y cantante estadounidense Halle Bailey Shutterstock

Desde que el pasado 9 de septiembre, en medio de la convención de Disney D23, actividad que revela los nuevos proyectos de la compañía de entretenimiento estadounidense, se publicara la primera imagen de la nueva versión de La sirenita, las redes se han llenado de todo tipo de reacciones con acentuada connotación de racismo, lo que ha dividido a los fans de uno de los referentes más importantes del cine de animación del siglo XX.

Sin embargo, la controversia no viene de ahora, ya que en 2019 cuando se anunció la adaptación del clásico, y a la cantante y actriz estadounidense Halle Bailey como la protagonista principal, también se generó un gran revuelo con detractores, señalando que no están de acuerdo con la elección.

Ante el hecho, muchos de los fanáticos de Disney aún no entienden el porqué han cambiado radicalmente la imagen del personaje que popularizaron con la película de animación La sirenita cuyo primer estreno fue en 1989, cuando se le recuerda con cabello rojo, ojos azules y piel blanca.

“Muchos de los 'fans' de Disney aún no entienden el porqué han cambiado radicalmente la imagen del personaje que popularizaron con la película de animación 'La sirenita' cuyo primer estreno fue en 1989, cuando se le recuerda con cabello rojo, ojos azules y piel blanca”.

No obstante, la compañía del famoso ratón Mickey decidió optar esta vez por una mujer de tez negra para interpretar la historia de Ariel, basada en el libro de cuento de hadas, del poeta y escritor danés Hans Christian Andersen, publicado el 7 de abril de 1837.

Con la publicación este año del remake live action del clásico cuento de hadas y viendo por primera vez a Bailey como Ariel, volvió a encenderse la discusión en redes y hasta comenzaron a hacerse virales las reacciones de niñas al ver a la adorada princesa Disney, pero de tez morena.

Tanto así que más de un padre de familia se dedicó a grabar las reacciones de sus pequeñas al ver por primera vez el tráiler de La sirenita, pues para muchas fue una gran emoción que Ariel fuera encarnada por una actriz afroamericana.

De acuerdo con una publicación del canal de televisión español Antena 3, esta imagen podría ser mucho más que una imagen para algunas personas, pues para ellos la esencia de un buen live-action es que los protagonistas se adecúen a la imagen que tienen en la cabeza de la película.

Pero la elección de Disney va más allá del color de la piel, pues el elemento más importante es que Bailey era la actriz perfecta para el papel de Ariel.

Por otro lado, según la publicación hay quien defiende que, en este caso, las sirenas no existen y que por lo tanto su imagen puede ser reinventada tantas veces quieran. Así, acusan de 'racistas' a aquellos que se niegan a aceptar a Bailey en esta nueva versión de la película, cuyo estreno se espera en 2023.

Reacciones de la compañía

Aunque el estudio no ha respondido, Freeform, una cadena de televisión propiedad de Disney, sacó un comunicado en 2019 bastante sarcástico como respuesta a la controversia de Ariel y queda muy claro que están del lado de Bailey.

A través de una publicación en Instagram, Freeform escribió una carta abierta a “las pobres y desafortunadas almas”, según recoge el canal de televisión MTV Latinoamérica.

“Sí. El autor original de La sirenita era danés. Ariel es una sirena”, comienza la carta. “Ella vive en un reino submarino en aguas internacionales y legítimamente puede nadar a cualquier lugar que quiera (aunque eso frecuentemente molesta al rey Tritón). Pero solo para seguir la corriente, digamos que Ariel también es danesa. Las sirenas danesas pueden ser negras, porque las personas danesas pueden ser negras”, detalla la carta publicada en MTV.

A su vez la carta continúa: “La gente negra danesa, y por lo tanto, las sirenas, también pueden tener genéticamente (...) el cabello rojo”. Según la conclusión de MTV, Freeform quiere resaltar algo muy importante: “El personaje de Ariel no es real, sino una obra de ficción. Entonces, después de que todo esto se ha dicho, si aún no pueden superar la idea de que la increíble, sensacional, muy talentosa y hermosa Halle Bailey es algo más que un casting inspirado, solo porque no se ve como la de la caricatura, tenemos noticias para ti, sobre ti”, concluye la carta de Freeform, según reseña MTV.

Estreno

De acuerdo con medios internacionales, La sirenita llegará a los cines el 26 de mayo de 2023, aunque se había contemplado para 2022 pero por la pandemia hubo algunos retrasos.

La protagonista será Halle Bailey, en el papel de la princesa Ariel. El príncipe Eric será finalmente Jonah Hauer-King, aunque para este papel también se habían considerado otros actores como Harry Styles.

Melissa McCarthy será la bruja Úrsula, mientras que Javier Bardem se pondrá en la piel del rey Tritón, el padre de Ariel.

Se ha creado un nuevo personaje, el de la reina Selina, que será interpretado por Noma Dumezweni.

Los amigos y amigas de Ariel serán Daveed Diggs, como el cangrejo Sebastián; Jacob Tremblay, como el pez Flounder; y Awkwafina, como el ave Scuttle.