La confianza, primero nace en nuestra propia coherencia interna y en nuestros valores. Pixabay

La confianza, desde mi punto de vista, es uno de los valores indispensables en cualquier relación, comenzando por la confianza en mí misma, y siguiendo por la confianza en las relaciones, personales y laborales.

Construir una imagen que sea coherente entre lo que pienso, hablo y hago es el principal desafío.

En mi caso se cumple el dicho que reza: Confía, hasta que te demuestren lo contrario.

Muchas veces confié en las personas equivocadas, y eso tuvo un efecto negativo en mi autoestima, ya que en esos momentos llegué a dudar de mí. ¿Te ha pasado? Lo cierto es que elegía mal, tal vez por falta de autoestima, por falsas creencias o por similitudes de esas personas respecto a lo que me resultaba familiar.

A medida que trabajé mi autoestima y mi propio autoliderazgo, no solo confié cada vez más en mí, sino que también en mis decisiones, aunque me equivocara en el camino, ya que el fracaso es parte de la vida. Pero no me sentía menos por haber confiado, pensaba: 'ellos me pierden. Y yo sigo aprendiendo'.

Con el tiempo me fui dando cuenta de que tenemos frente a nosotros las situaciones, solo que a veces las adornamos porque nos cuesta ver lo objetivo.

Hasta aquí, lo que quiero transmitirte es que la confianza, primero nace en nuestra propia coherencia interna y en nuestros valores.

«La mejor manera de averiguar si se puede confiar en alguien, es confiar en ellos»: Ernest Hemingwey

¿Qué tener en cuenta para generar y mantener relaciones de confianza?

Mantén comunicación fluida y constante

Sé honesto

Sé solidario/a

Comparte información

Cumple tu palabra y tus promesas

Trabaja con los obstáculos

Sé agradecido/a

Preocúpate por los demás

Ve el vaso medio lleno

Capacítate y entrena a otros

Sé vulnerable

Exprésate, comunica lo que sientes

Establece relaciones a largo plazo

Una relación de confianza puede llevar años afianzarla, pero puede perderse en un momento. Y una vez que se pierde la confianza ganada, resulta prácticamente imposible volver a recuperarla.

«Aprender a confiar es una de las tareas más difíciles de la vida»: Isaac Watts

Te dejo unos consejos para autoevaluarte

Algo que importa en la confianza es lo que sucede con otras personas; son los otros quienes nos ponen el espejo que necesitamos para re chequearnos constantemente. Si te mienten, pregúntate: ¿en qué estarás mintiéndote?

A nosotros todo el tiempo nos evalúan también.

Pregúntate:

¿Qué haces?

¿Qué dices?

¿Cómo haces lo que haces?

¿Coincide con lo que dices y piensas?

O eres de confianza o no lo eres. No hay punto medio para la confianza.

Para ello es necesario que toda la información que transmitimos a través de los factores de evaluación, sea coherente entre sí. El resultado te dará paz y mejores relaciones.

No te distraigas de conocerte. ¡Buen fin de semana!

Mentora y consultora