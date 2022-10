'Dar es amar', el tema de Juan Diego Araúz dedicado a la inclusión

El cantante y compositor panameño Juan Diego Araúz estrena el tema 'Dar es amar'. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Juan Diego Araúz Malek presenta su tema 'Dar es amar', canción que escribió para el lanzamiento de los cursos de lengua de señas panameñas del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), que se llevará a cabo el próximo 14 de octubre en Universidad Marítima de Panamá.

Araúz es un cantante, compositor, músico y actor panameño. Ha sido parte de diversos musicales y producciones teatrales en Panamá, México y otros países, de las que destacan 'Masha y el oso', el show en vivo de Tycoon-Gou producciones, Re-evolución, 'Hoy no me puedo levantar AnáhuacGou', 'EZS Nuevo Show', 'El pozo de Banfield', 'A esa', 'Duele el amor', 'Panamá the Musical', 'Los Locos Addams', 'El despegue', 'In The Heights', 'Peras en el huerto', y más.

Se inició en el mundo artístico desde pequeño; decidió estudiar teatro musical y música en México. Relató a La Estrella de Panamá que recuerda una anécdota “muy especial” de cuando era niño, en ese entonces participaba en coros de las iglesias, cuando le tocó hacer la primera comunión tuvo la oportunidad de cantar solo, “canté el Padre Nuestro de mi comunión, eso es un recuerdo muy lindo que tengo porque fue la primera vez que canté en público solo”, dijo.

Durante la adolescencia se apartó de la música porque sus compañeros le hacían comentarios sobre su talento que lo avergonzaban. “Uno está creciendo y para que no te molesten dejas de hacer algunas cosas, luego, cuando mis padres se estaban divorciando, retomé la música y dije: esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida”, contó.

“Es importante mirarte al espejo y decir: yo puedo, soy capaz, yo merezco, yo puedo con esto, y todas esas afirmaciones positivas” JUAN DIEGO ARAÚZ

También estudió mercadeo. Vivió y trabajó en producciones artísticas en el mencionado país, hasta que, en su última visita a Panamá coincidió con la pandemia, por lo que se quedó. Ya radicado en su tierra natal, comenzó a trabajar en el área de mercadeo del IPHE y, simultáneamente, continuó con su carrera musical.

Siempre le ha gustado componer canciones. Le explicó a este diario que planeaba hacer un álbum con covers de otros artistas. Sin embargo, al grabar el tema 'Dar es amar' decidió sacar su primer disco con canciones de su autoría.

“Tengo un montón de canciones, ¡imagínate! Me gusta cantar y me gusta escribir. Cuando estaba terminando de hacer el álbum de covers, la jefa de Relaciones Públicas del IPHE me preguntó si podía hacer el tema para el lanzamiento del curso de lengua de señas panameñas, y le dije que sí. Llamé a mi amiga Abi Gómez y nos reunimos para componerla”, explicó el artista.

Además, Araúz reveló que tuvo un tiempo corto para hacerlo, pero destacó la importancia del estudio y la preparación para cuando se presentan las oportunidades. “Uno quiere hacer muchas cosas, pero el estar listo cuando te llaman y te dicen es ahora, es importante porque lo pude hacer rápido”, agregó.

Propuesta musical

'Dar es amar' es un sencillo que habla de la salud mental y la importancia de buscar la tranquilidad y felicidad cada día. Con la canción se busca enviar un mensaje de amor a las nuevas generaciones, asimismo busca la inclusión y la unión de todos los seres humanos sin importar las diferencias que hay entre ellos.

“Cuando escribí la canción estaba pasando por un momento de dificultad, pero gracias a Dios, cuando me reuní con Abi tuvimos la oportunidad de conversar sobre cómo me sentía y surgió la idea de hacer un tema con un mensaje positivo sobre el día a día”, expresó el cantante.

Araúz relató que pensaron que a veces en lo cotidiano las personas ven lo complicado, “a uno se le presentan tantas pruebas que debemos ir superando y nos toca dar la mejor cara siempre y a veces es difícil, de eso habla la canción. Aunque no sea nuestro mejor momento, tenemos que buscar la felicidad y no concentrarnos en lo malo sino en lo bueno”.

El artista confesó que en sus momentos de dificultad se apoya en su familia y amigos; él considera que es importante hablar de lo que le sucede a cada persona, apoyarse en quienes lo puedan ayudar a salir de los problemas, y dar una palabra positiva.

“Escuchar esas voces que la vida te manda, que son como bendiciones, que aparecen como ángeles y te dicen: 'Tú puedes', es súper importante. Además, he aprendido A meditar... es bueno porque te ayuda a poner la mente en blanco. También, mirarte al espejo y decir: yo puedo, soy capaz, yo merezco, yo puedo con esto, y todas esas afirmaciones positivas”, finalizó.