Mónica Reyna: 'Tú puedes sobrevivir al cáncer'

Mónica Reyna, quien ha laborado por 12 años en la Caja de Ahorros en el área de finanzas, formó parte de estas estadísticas.

Datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) determinaron que en Latinoamérica, el cáncer de mama es el más frecuente en mujeres, con un 30,7% de diagnósticos en la región. Por su parte, expertos de la organización estadounidense sin fines de lucro Breast Cancer predijeron cifras similares en nuevos diagnósticos para 2022.

Además, según las proyecciones internacionales, el cáncer de mama ocupa el primer lugar entre la población femenina de Panamá. Según registros del Instituto Oncológico Nacional (ION), en 2021 se detectaron 988 mujeres con esta enfermedad, representando el 20,1% de todos los casos de cáncer en el país. Mónica Reyna también formó parte de estas estadísticas, cuando en 2017 se le detectó cáncer en uno de los senos.

Mónica Reyna, quien fue diagnosticada con cáncer de mama en 2017, es ahora una sobreviviente de la enfermedad.

“En 2006 me detectaron unos fibromas del tamaño de pelotas de golf, gracias a Dios en ese momento eran (tumores) benignos. Todo ese tiempo estuve en proceso de chequeos médicos, pero en 2017, debido a contratiempos por los que no pude chequearme a tiempo, en una biopsia que me realizaron se me diagnosticó cáncer de mama”, cuenta Mónica a La Estrella de Panamá.

Al momento de la biopsia, el tejido extraído en el procedimiento se volvió cada vez más oscuro; por otra parte, los fibromas en el seno estaban más abultados, y su pecho llegó a ser el doble de su tamaño regular por el tumor. “En ese momento me dijeron que debía referirme al Hospital Oncológico para seguir tratamientos y que el cáncer no llegara a correrse por todo mi cuerpo”.

La colaboradora de la Caja de Ahorros se siente agradecida por el apoyo de la institución a esta causa.

El estudio 'Experiencia vivida subjetiva de mujeres con cáncer de mama en un hospital general', publicado este año en la revista “Ene de Enfermería”, de México, destacó que el miedo, la ansiedad y los pensamientos negativos desencadenados por el diagnóstico de cáncer y la idea que tienen las pacientes de la enfermedad, es común.

A pesar de esto, Mónica explicó que su proceso de lucha contra esta enfermedad no fue fácil, pero jamás dejó de tener una mentalidad resiliente ante su padecimiento.

Ella describe el haber sobrevivido al cáncer como una meta cumplida y un reto personal, pero también reconoce que haber pasado por esa experiencia cambió su vida por completo, ya que la hizo reflexionar sobre su salud. Con base en eso, invita a la población a siempre estar pendiente de las señales de su cuerpo, pues al final es lo que puede salvarle la vida.

Este mismo estudio especifica que tener un firme apoyo de agentes externos, especialmente expertos como enfermeras y doctores, es vital para un cambio de mentalidad en las pacientes.

Mónica realiza voluntariado en fundaciones que tienen como propósito apoyar a los pacientes con cáncer y tiene 12 años como colaboradora en la Caja de Ahorros.

Al igual que Mónica, las mujeres que formaron parte de la investigación mencionaron que aunque al inicio tenían pensamientos desalentadores en cuanto a su diagnóstico, actualmente ven el proceso del cáncer como una experiencia de vida, además de mostrarse esperanzadas y con una percepción enfocada a la motivación en la lucha contra el cáncer.

”El voluntariado da (a las personas) otra perspectiva sobre este tipo de cáncer”, fueron sus palabras cuando detalló a La Estrella de Panamá que después de su proceso de recuperación, tomó la decisión de formar parte activa de voluntariados donde visita a pacientes de esta enfermedad, comparte su proceso con el cáncer de mama y brinda palabras de aliento a las mujeres que actualmente batallan contra el cáncer.

“Nunca pierdan la fe, siempre tengan una mente positiva. Tú puedes sobrevivir”.