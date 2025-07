Trump impone nuevo arancel del 35% a Canadá y tensa la relación bilateral

La carta no aclara si el gravamen afectará bienes protegidos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque un funcionario citado por The Wall Street Journal indicó que, en principio, solo se aplicaría a productos fuera de ese marco. No obstante, todo podría cambiar “tan rápido como Trump cambie de opinión”, advirtió la fuente.

El mandatario justificó la medida aludiendo a la llamada “crisis nacional del fentanilo”, culpando a Canadá de no frenar suficientemente el tráfico de esta droga sintética, que ha causado decenas de miles de muertes por sobredosis en EE.UU. A pesar de que en 2024 solo se decomisaron 18 kilos de fentanilo en la frontera norte—frente a más de una tonelada desde México—Trump condicionó una posible reducción de los aranceles a la colaboración canadiense en esta lucha.

El nuevo gravamen se suma a otras tarifas vigentes que afectan a sectores clave para Canadá, como el automotriz (25%), acero, aluminio y cobre (50%). Trump también advirtió que cualquier respuesta canadiense con aranceles recíprocos sería castigada con un nuevo aumento del 35%.

En su nota web, el diario español, El País, resalta que esta medida desata incertidumbre también en México, dada la mención del fentanilo como argumento. En caso de ruptura parcial o total del T-MEC, se pondría en entredicho la estabilidad del comercio regional.

En el trasfondo político, la presión de Trump ha fortalecido el liderazgo de Mark Carney, sucesor de Justin Trudeau, quien ha respondido con firmeza desde Ottawa, rechazando los intentos de intimidación y defendiendo la soberanía comercial de su país. “Canadá no está en venta”, declaró tras su reciente encuentro con Trump durante la cumbre del G-7 en Alberta.

Esta carta forma parte de una ofensiva más amplia: entre lunes y miércoles, Trump envió otras 22 cartas a países como Corea del Sur, Japón, Irak y Argelia, con amenazas arancelarias entre el 20% y 40%. A todos les dio como fecha límite el 1 de agosto para negociar.

En el caso de Brasil, el presidente estadounidense impuso una tarifa del 50%, citando el juicio contra Jair Bolsonaro como motivo, al que calificó de “persecución política”.

La estrategia de Trump, que incluye establecer un “arancel base” del 15% o 20% a quienes aún no han recibido carta —entre ellos la Unión Europea—, representa un viraje impredecible en la economía global, marcando el retorno de su política comercial unilateral y agresiva.

Según El País, el anuncio final de este jueves no solo agrava la disputa comercial entre Washington y Ottawa, sino que amenaza con fracturar una relación histórica de confianza entre ambas naciones, construida durante más de dos siglos.