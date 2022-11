Un giro en 180°: el trabajo pospandemia

El mercado laboral no volverá a ser como lo conocíamos hace dos años. Analizamos junto a Great Place to Work los retos que tienen las compañías y lo que espera el talento contratado

El entorno laboral supone nuevos retos que las compañías deben replantearse. Shutterstock

¿Qué elementos son necesarios para que una compañía sea considerada un buen lugar para trabajar? ¿La camaradería entre colaboradores? ¿O quizá la diversidad e igualdad en las oficinas? ¿Tal vez la creación de normas y políticas claras para crear confianza dentro de los espacios de trabajo? Kim Peters, executive vice president Global Recognition, Research & Strategic Partnerships en Great Place To Work –autoridad global sobre la cultura del ambiente laboral–, le cuenta a La Estrella de Panamá que todos los componentes mencionados anteriormente y más son clave para integrar el ranking de las compañías con la mejor cultura de trabajo 'Fortune 100 Best Companies to Work For'.

“La escasez de mano de obra en los últimos años ha mandado un mensaje muy claro a todos los empleadores: los trabajadores no necesitan el empleo, las empresas necesitan que ellos quieran trabajar en esos puestos de trabajo”, señaló Peters a este medio.

Y es que después de la pandemia el mercado laboral ha dado un giro de 180°. Según esta compañía estadounidense experta en la industria del trabajo, millones de colaboradores alrededor del mundo han reorganizado sus prioridades y ahora se encuentran en búsqueda de puestos de trabajo que les aporten propósito y valor a lo que se dedican.

La investigación 'Post-Pandemic Office Work: Perceived Challenges and Opportunities for a Sustainable Work Environment', publicada el año pasado en la revista científica Sustainability, coincide con los planteamientos de la ejecutiva de Great Place to Work. En el estudio se argumenta cómo el escenario de la pandemia ha traído cambios positivos, especialmente para los trabajos realizados en las oficinas, haciendo frente a la sostenibilidad social, innovación en las capacidades organizacionales y el bienestar de los empleados en el ambiente de trabajo.

Great Place to Work establece una medición anual sobre las mejores empresas para laborar considerando diferentes indicadores. Shutterstock

Estos también son algunos de los aspectos que menciona Peters al hablar de las mejoras que podría realizar una empresa en cuanto a la experiencia laboral de sus empleados. “Compañías con una buena cultura (de trabajo) tienen una visión integral de sus colaboradores para apoyarlos en otros aspectos de su vida, esto se extiende a la familia, comunidades (de las que forman parte) y vidas personales fuera del trabajo”, explicó.

La pandemia demostró no solo a las personas, también a las empresas, la importancia del bienestar mental para el desarrollo de actividades interpersonales, incluyendo el trabajo. Es por esto que las instituciones y empresas deben tener políticas que ayuden a sus colaboradores a desarrollarse como individuos dentro y fuera de su empleo.

Por su parte, la representante de Great Place to Work dice que los profesionales ahora buscan empresas en las que puedan confiar. “El efecto de la pandemia está cambiando el futuro del trabajo. Cuando las personas tienen opciones de dónde quisieran laborar, buscan lugares donde obtengan una experiencia de alta confiabilidad”, comentó la autoridad global en cuanto a cultura del trabajo.

Para conseguir esta confianza, las entidades laborales deben ofrecer a sus empleados un ambiente donde puedan confiar en los líderes de la organización, se sientan respetados y sean tratados de manera justa en términos de cantidad de trabajo y remuneración.

En su ponencia de abril de este año para el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la directora de la OIT para la región, Claudia Coenjaerts, recordó que el trabajo no volverá a ser el mismo después de la pandemia. Las “nuevas reglas del juego” requieren tomar medidas en cuanto a los desequilibrios en materia de infraestructura, mayor cobertura a la protección social dentro de empresas y el replanteamiento de retos que dejó el teletrabajo en ciertos sectores.

Además, la situación de empleo para América Latina y el Caribe después de la pandemia se encuentra en un incierto. Según el último informe Panorama de 2021, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cerca de 4 millones de latinoamericanos se han sumado a los números del desempleo.

Este mismo informe señala que parte de los problemas del mercado laboral latinoamericano se deben a la transición digital por la que está pasando el empleo, un desafío importante que requiere la creación de nuevas políticas para aprovechar y aumentar las oportunidades que ofrece esta transformación.