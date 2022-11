'Pet friendly': una tendencia urbana en crecimiento

Los espacios 'pet friendly' aportan de manera positiva a la salud mental de las personas. Jaya One

Ver a los animales como otro miembro de la familia es usual en Panamá. La tendencia de adopción de mascotas, ya sean perros, gatos, peces, incluso aves o hámsters ha ido en aumento los últimos años en el país. De hecho, según datos de la consultora CID Gallup (2015), en Panamá ocho de cada diez personas tienen una mascota. Cuál es la proporción actual, se desconoce, pero la lógica indica que va en aumento.

Y la investigación 'Pets in an Urban Environment as an Ecosystem: a Systems Approach', publicada por IOPScience el año pasado, plantea que las mascotas junto con otros seres vivos, como los humanos y la vegetación de las áreas urbanas, forman un ecosistema donde los animales deberían tener la misma calidad de vida que los otros elementos que conforman estos espacios.

Por esta razón, la demanda de lugares pet friendly en Panamá sigue creciendo. Para Central América Data, empresa experta en gestión de datos, así como crece notoriamente la adopción de animales en el país, también crece la necesidad de emprendimientos dentro del sector comercial, de adoptar medidas de aceptación a animales en sus instalaciones.

En Panamá, lugares públicos como Albrook Mall cuentan con reglamentos de mascotas donde se establece una serie de normas de comportamiento tanto para animales como para sus respectivos dueños.

Algunas de estas pueden incluir: los perros y gatos deben portar su collar en todo momento; se les prohíbe la circulación en el área de restaurantes y el ingreso a los locales comerciales, es decir, solo pueden andar en las áreas comunes del centro comercial y solo se permite el acceso a dos mascotas por persona. Además, aquellos establecimientos que sí permitan el acceso a mascotas deberán señalizarlo.

Según el blog panameño Perritos Amigos, en el istmo hay más de 400 locales pet friendly, incluyendo bares, restaurantes, comercios y hoteles. Cada uno de estos lugares cuentan con una calcomanía en la entrada donde se indica que las mascotas son bien recibidas junto con sus dueños.

Algunos de estos comercios son los restaurantes Ávila Burger, ubicado en Obarrio; We Panamá, en San Francisco y Costa del Este, y Sabor de la India, en calle 51, Bella Vista. También almacenes como SOS decor y Tempo Design dedicados al diseño de interiores; establecimientos para reparación de electrónicos como Salva Mi Máquina y DuoTrece dedicado a la joyería y accesorios.

En otros lugares del mundo, como países de Europa y Asia, contar con espacios para las mascotas en ciertos establecimientos es una tendencia arraigada en la sociedad. Incluso hay algunos locales que ya cuentan con sus propias mascotas, como los populares pet café donde las personas pueden interactuar y jugar con los animales del restaurante mientras disfrutan de su comida o un día ameno. En algunas ocasiones se puede hasta adoptar animales del mismo establecimiento.

Otro cambio que ha tomado fuerza poco a poco en la inclusión de mascotas en diferentes espacios de la sociedad, como son las oficinas pet friendly. Aunque no lo parezca, esto cuenta con múltiples beneficios para los colaboradores dentro de las empresas que ya han aplicado este mecanismo: reducción de la ansiedad, aumento de la creatividad, fortalecimiento del team work y mejora de la imagen institucional han demostrado ser algunos de los aspectos positivos de la inclusión de mascotas en el trabajo.