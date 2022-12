Imaginerías, el libro que recoge cuentos con tinte social

La obra es una recopilación de 19 cuentos en los que sobresale la ironía, el sarcasmo, y una visión crítica de los personajes y las situaciones descritas. Cedida

Un profesor universitario conoce la tragedia de un joven que vive bajo un puente, el chico no tiene otra opción que comer de la basura... “En fin, la realidad y actualidad de Venezuela”, así describe el escritor José Rafael León D'Alessandro el cuento titulado 'Te traigo estas flores', el cual forma parte de su más reciente libro: Imaginerías.

La obra es una recopilación de 19 cuentos en los que sobresale la ironía, el sarcasmo y una visión crítica de los personajes y las situaciones descritas. Son historias breves. El autor narra circunstancias sociales con las que no está de acuerdo o, por el contrario, con las que se puede identificar y escudriña la cotidianidad.

“La mayoría son minicuentos, me sitúo en el plano de quien escribe y el lector coescribe la obra, forma parte del escrito, con su imaginación e inventiva va descubriendo lo que el autor coloca allí. Los cuentos tienen mucho que ver con la ficción, la metaficción y la fantasía, pero siempre hay un tinte social”, explica León D'Alessandro.

Convicciones insobornables

José Rafael León D'Alessandro nació en Venezuela en el año 1935, “estás hablando con alguien que está frisando las 88 ruedas”, bromea durante la entrevista con La Estrella de Panamá, realizada a través de llamada telefónica.

Es periodista y cuentista. Su amor por la literatura nació cuando su primera maestra –su tía– le obsequió un diccionario. “Me dijo: 'llévalo contigo a todas partes, te va a servir mucho en la vida', eso fue como un aura porque siempre he estado ligado a la literatura, a la escritura”, comenta.

Su bagaje periodístico está cargado de experiencias en los medios escritos de su país natal. Se ha destacado por sacarle filo, por medio de su oficio, a temas que “ocupan su visión crítica de la realidad, con sus claroscuros y sus contradicciones, pero también con sus convicciones insobornables y buen humor”, describe la sinopsis del libro.

Exiliado en Panamá

“Estoy exiliado, hasta que no cambie la situación no puedo volver”, relata el periodista. Cuando vivía en la ciudad de Caracas, Venezuela, escribía una columna de opinión para el diario El Universal. “Siempre giraba sobre la política, atacando de frente los desmanes de este régimen y me censuraron; ya no pude seguir publicando”.

Al llegar a Panamá logró abrirse paso con la escritura. Publicó su primer libro titulado El lugar en el año 2019. “Tiene que ver con un artículo que transformé en una especie de crítica frontal a todo lo que está pasando en Venezuela”.

“He tenido una vida muy llena de satisfacciones, eso me lo ha dado la escritura y lo celebro muchísimo. Me dediqué a trabajar, fundé una empresa y por un tiempo me alejé de la escritura, hasta que un día me dije: 'voy a aprovechar el tiempo de la mejor manera posible', y así fue, mientras Dios me dé voluntad y me dé aliento seguiré escribiendo”, expresa el autor.

Imaginerías, el libro que recoge cuentos con tinte social