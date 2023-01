El idioma inglés: un reto constante para Panamá

Panamá ocupó una posición “baja” en su nivel de dominio en el idioma inglés Shutterstock

A finales del 2022, la empresa de enseñanza internacional de idiomas en el extranjero, Education First (EF) presentó su informe anual sobre la clasificación de 111 países y regiones en función de su nivel de inglés.

Panamá ocupó la posición 75 con una calificación de 482 puntos (según una puntuación máxima de 800), lo cual coloca al país en la categoría de nivel “bajo” en cuanto a su manejo del idioma a nivel mundial.

En cuanto al área latinoamericana, Panamá se ubicó en el número 16 de los 20 países estudiados. Para el análisis, el país realizó pruebas a 471 mujeres y 493 hombres en la Ciudad de Panamá, David, Colón y Santiago de Veraguas.

“Parte del problema es que un gran porcentaje de maestros de inglés no hablan, ni leen bien el idioma y no poseen las metodologías de enseñanza efectiva”, explicó en una conversación con La Estrella de Panamá, el Rector de Quality Leadership University, Óscar León Oliva. “Los resultados de la Prueba EF demuestran que hay una oportunidad gigante de mejorar el nivel de inglés del país”.

Se exhorta a la población panameña de estudiar todos los días y mejorar su vocabulario Shutterstock

“Otro problema es que tampoco se aplica una prueba de graduación para medir la mejora del nivel de inglés a nivel técnico y de licenciatura, por lo que se están graduando maestros de inglés, que tienen un nivel intermedio o intermedio bajo (B, B1) según el Marco Común Europeo”, agregó.

¿Qué significa esto para Panamá?

Los informes de EF presentados en los últimos seis años, posicionan al país en el nivel de categoría “baja” en su dominio del inglés.

En 2017, se estudiaron 100 países colocando a Panamá en el puesto 49. En 2018, el país ocupó la posición 56 de 88 países; en 2019 tomó la posición 64 de 100 países; en 2020 la posición 56 de 100; en 2021 ocupó el puesto 73 de 112 y para su última entrega, la posición 75 de 111 países.

Esto presenta un panorama complicado en cuanto al desarrollo del Istmo y requiere un plan de acción urgente.

“Los resultados del nivel de inglés de Panamá podrán mejorarse, si mejora la calidad de los maestros de inglés, quienes necesitan mejorar su nivel de lectura, escritura y habilidad oral en el idioma”, informó León al medio.

Para esto, el rector aconseja “la aplicación de una evaluación estandarizada masiva para conocer cómo está Panamá en general y seguir aplicándola para medir el avance y hacer las inversiones respectivas en lo que esté dando resultados”.

A esto añadió que el Ministerio de Educación (Meduca), debe “fortalecer el nivel de inglés de los maestros actuales y exigirles un nivel aceptable de dominio del idioma y de las metodologías de enseñanza”. Esto ayudará a proporcionar una mejor educación a niños y jóvenes con el fin de motivarlos a mejorar por sí mismos y no depender únicamente de cursos.

La presidenta de la Asociación de Teaching English to Speakers of Others Languages (Tesol), Mónica León Bosque, comentó en una conversación con La Estrella de Panamá, sobre la importancia del idioma inglés para el desarrollo del país.

“El dominio del inglés es una ventaja competitiva al aplicarla a diferentes posiciones, inclusive si la posición no lo requiere. La rapidez de los cambios debido a la Inteligencia Artificial, el análisis de los datos y la inteligencia de negocios hace aún más necesario y prioritario que todos mejoremos nuestro nivel de dominio del inglés, si no lo hacemos, tanto nosotros, nuestras empresas y el país, nos quedaremos atrás”, analizó.

“Muchas de las empresas multinacionales que han explorado establecerse en Panamá en los últimos años, en parte han optado por hacerlo en países como Colombia y Costa Rica, debido a su mejor nivel académico y mejor nivel de inglés”.

Latinoamérica

EF calificó a 20 países de Latinoamérica para su informe. Los resultados mostraron que Argentina es el país de la región con el mejor nivel de inglés con una puntuación de 562 (nivel alto), seguido de Costa Rica con 536 puntos posicionándolo en la categoría de moderado junto a Cuba con 535 puntos, Paraguay con 526 puntos y Bolivia con 525 puntos.

Por otra parte, los cinco países latinoamericanos con el nivel más bajo en inglés son Haití (421 puntos) y México (447 puntos) ambos en la categoría de nivel muy bajo, mientras que Ecuador (466 puntos), Colombia (477 puntos) y Panamá (482 puntos) se posicionan en la categoría de nivel bajo.

Según el informe de EF, “este año, la población masculina obtuvo mejores calificaciones que la población femenina en Latinoamérica, pero la brecha de género se redujo ligeramente. Esto presenta una homogeneización poco habitual: las calificaciones de los hombres se mantienen entre 10 y 25 puntos por encima de las de las mujeres en la mayoría de países. Las mujeres solo presentan brechas de nivel a favor en Haití y Uruguay”.

En cuanto a su brecha generacional, EF explicó que “desde 2015 el grupo de entre 20 y 25 años mantuvo estables sus calificaciones, y el grupo de entre 18 y 20 años disminuyó su calificación en 60 puntos. De esta manera, la región consolida su brecha generacional como la más profunda del mundo”.

La empresa atribuye este hecho a los cierres de centros educativos durante la pandemia.

Sin embargo, aseguró que la región latinoamericana ha mejorado “considerablemente” su nivel de inglés en los últimos 10 años y que su ritmo de mejora es de los mejores del mundo y prácticamente homogéneo, ya que la mayoría de los países de esta zona ha escalado al menos una banda de nivel desde que empezó a formar parte del índice.

Sobre las calificaciones

El informe presentó cinco calificaciones para el dominio del idioma que también se medían bajo un puntaje de 1 a 800: muy alto (600 – 699), alto (550 – 599), moderado (500 – 549), bajo (450 – 499), y muy bajo (449 – 300). En base a esto, 13 países calificaron bajo el dominio muy alto, 18 países en el dominio alto, 29 en el dominio moderado, 27 en el dominio bajo, y 24 calificaron con un dominio muy bajo.

Esta edición se basó en los resultados de pruebas obtenidos por 2.100.000 personas donde el 41% de la muestra fueron mujeres, 33% hombre y el 25% no proporcionó información sobre su género. En cuanto a la edad, el 87% de los encuestados tenían menos de 35 años; el 97% menos de 60 años; y el 25% no facilitó su fecha de nacimiento. La edad media fue de 25 años.

A nivel mundial, los cinco países con la calificación más alta en cuanto al dominio del idioma inglés, fueron Países Bajos (661 puntos), Singapur (642 puntos), Austria (628 puntos), Noruega (627 puntos), y Dinamarca (625 puntos).

Por otra parte, los países con la clasificación de dominio del inglés más bajo son Ruanda (392 puntos), Libia (390 puntos), Yemen (370 puntos), República Democrática del Congo (367 puntos) y Laos (364 puntos).

La empresa exhorta a estudiar el idioma, crear y participar en programas de aprendizaje para todas las personas sin importar su edad, practicar la conversación, disfrutar de películas o series en el idioma original con la ayuda de subtítulos, memorizar y mejorar el vocabulario todos los días, y más.