Madelaine Leignadier: 'La cultura es un vehículo que nos permite avanzar como nación'

Madelaine Leignadier, promotora cultural. Abel Herrera | La Estrella de Panamá

A pesar de que la cultura suele ser un asunto relegado a lo último del presupuesto del Estado o un punto secundario del sector privado, juega un rol fundamental en el desarrollo de un país en la medida que ayuda construir ciudadanía.

“Por lo general divorciamos la política de la cultura, pero la realidad es que la cultura necesita del deseo político de crecer cada día en países como los nuestros. La cultura es un vehículo que nos permite avanzar como nación”, señaló Madelaine Leignadier, promotora cultural y directora del festival Musicalion.

La también comunicadora habló este viernes en Portada de La Estrella de Panamá sobre la importancia de establecer políticas públicas que faciliten crear un “ecosistema” que empuje el desarrollo de la industria cultural panameña. Desde escuelas de arte hasta plataformas para los artistas y circuitos de presentaciones con participación pública y privada, subrayó la promotora.

“Hemos sentido, y no es un secreto para nadie, que la cultura ha sido la cenicienta del presupuesto general del Estado (...) hay un distanciamiento en el sector gubernamental como en el sector privado, de lo que cuesta sacar un músico adelante, de lo que cuesta la instrucción adecuada”, apuntó Leignadier.

Aseguró que se han dado avances desde el Ministerio de Cultura en pro de mejorar la situación, pero aún falta mucho por hacer.

De allí que enfatizó en la importancia de que la cultura sea tomada en cuenta en las propuestas de quienes aspiran a cargos de elección popular en 2024.

“Para aquellos que están corriendo a puestos de elección pública, no importa cuál sea, den un mirada profunda y no superficial. En Panamá hay talento en nuestras gastronomías, nuestras artesanas (...) cultura no es solo quién toca un instrumento o quién se dedica a las artes escénicas o pintura, es la fibra que une a un país, es nuestra identidad (...) eso necesita mesas de trabajo y mucha profundidad”, destacó.

Leignadier remarcó lo difícil que puede ser impulsar proyecto culturales en Panamá. A pesar de ello, hay eventos que han tenido éxito entre las dificultades, uno de estos es el festival Musicalion, una iniciativa de la Fundación Aria que este año cumple una década de creación.

La actividad, que se realizará en el Parque Omar del 9 al 12 de febrero, presentará un espectáculo que incluiría un musical folklorico romántico, espacio de bandas sonoras de películas icónicas del cine, así como presentaciones de talentos emergentes y consagrados. El cierre del evento será un concierto “retro” con lo mejor del Pop y Rock de los ochentas.

“Musicalion se trata de resaltar el talento de Panamá”, puntualizó Leignadier, quien precisó que la actividad es familiar y de entrada libre desde las 5:00p.m.