Inicia la fiesta cultural del verano: Musicalion 2023

El suelo del Parque Omar se convierte en butacas improvisadas, las familias colocan sillas playeras, mantas, cojines, hasta esterillas, para disfrutar del Musicalion 2023. Las actividades inician desde las 5 de la tarde y los conciertos inician a las 7:00 de la noche.

El décimo aniversario del festival musical promete cuatro días de música, desde hoy 9 al 12 de febrero, en el anfiteatro del Parque Omar. La entrada es gratuita, pero la fundación ARIA, encargada de organizar el evento, invita a los asistentes a colaborar con las alcancías que se pasan durante las presentaciones.

La agenda musical es variada. Este jueves 9 de febrero inicia con Cantares de mi tierra, un musical folclórico romántico basado en las costumbres del país. Con las actuaciones de: Iván Barrios, Margarita Henríquez, Ricardo Velásquez, Doralis Mela, José Miguel Castro, Elvia Muñoz, Juan Torrente, y el ballet folklorico Bailes y Alegorías panameñas, bajo la dirección musical de Iván Barrios y la dirección general de Aris Acosta.

El viernes 10 de febrero, con Aventuras mágicas, se presentan musicales de las películas Encanto, Moana, Avatar y Merlina con la banda de Heriberto López, junto a las voces de Jossie Jiménez, Marie Claire Marín, Luis Rosman, entre otros. Estará el Ballet Academy de Maruja Herrera y el ballet folclórico Panamá Internacional, con dirección musical de Irving Rodríguez y la dirección artística de Jossie Jiménez.

El sábado 11 de febrero es el Sunset Bash, desde rock, pasando por jazz, tropical, urbano, new Pop hasta ska. Para la escogencia de las bandas emergentes participaron más de 90 agrupaciones, de las cuales se seleccionaron las mejores para participar en la actividad.

Las presentaciones de este sábado comienzan desde las 3:00 pm. En tarima estarán: Why Not, Adrián y Los Necios, Voces & Arte, Edward José, Tributo a Il Volo, Kandal, Dome Caicedo, Angie, Edu Simmons, Annabella Iriza, Manuel Diaz, Jonathan Dave, Doble Sentido, Skanamá, Las Almas de Melody, Assisi, Panta Rey. Al Cierre: SonoParalelo, Talenpro, EleFreak, Marcos Jaramillos, TT Olivella & Sin Máscaras, Diana Durán, Alfonso Baysa y Arian Abadi.

El domingo 12 será el Totally 80s, el concierto de cierre que promete una noche retro con lo mejor del pop rock de la década de los ochenta; desde Queen hasta Gloria Estefan, pasando por Maná y Menudo. Las voces serán de: Leonte Bordanea, Bethy García, Julio Chamorro, Poti García, Mayra Hurley y Ricardo Velásquez, en otros.

“Para mí es un honor y estoy muy orgullosa de poder ofrece, una vez más, con nuestro equipo, con el despacho, este maravilloso espacio para que sea el escenario de una de las fiestas culturales y musicales más icónicas de la ciudad y del país”, expresó la primera dama Yazmín Colón de Cortizo.

Señaló, además, que el Musicalion “se ha convertido en una ventana para dar a conocer el talento panameño”. Exhortó a la Fundación ARIA a que sigan “siendo la plataforma para que los artistas consagrados y emergentes continúen exponiendo su arte”.

Reiteró el apoyo del Despacho de la Primera Dama. “Cuentan siempre con el apoyo del Despacho, del parque y de esta administración para que este espacio siga siendo la vitrina de este maravilloso, único, espléndido y magnífico evento”, dijo.