Límites conscientes e inconscientes

Líneas rojas contenidas en obras enmarcadas o, de forma más explícita, en trozos de concreto retirados de las calles de la ciudad de Guatemala forman parte de la exhibición Límites Efímeros que se presenta en Ciudad de Guatemala. Son el resultado de una investigación realizada pro Fredy Rangel, desde 2014 -hace ya 10 años- en la que “indaga sobre las relaciones de poder que se hacen visibles en el espacio urbano”, según palabras de la curadora Gladys Turner Bosso.

“A través de pequeños ensambles, obra gráfica e instalaciones diversas con un alto nivel de abstracción, la estrategia del artista consiste en desarticular los signos visibles de la autoridad, esas líneas demarcadas para controlar tanto el tráfico vehicular como las conductas de los habitantes, para construir nuevos dispositivos que subviertan los viejos significados ya interiorizados y normalizados”, explica Turner Bosso en el texto curatorial.

Por medio de la “deriva”, —desplazamientos realizados a través de los espacios públicos, calles y barrios de la ciudad en un estado de conciencia activada— Rangel ha estudiado cómo las líneas rojas de los cordones de las aceras ejercen un ejercicio de autoridad enfocado en la restricción, incluso en el hecho de haberse preferido el rojo (prohibición absoluta) ante el amarillo o el blanco, que indican condicionantes menores, pero aun así, estas formas disciplinarias del cuerpo y las psiquis, pueden ser frágiles, efímeras y transitorias.

De acuerdo con la curadora, Fredy Rangel “nos introduce en una psicogeografía disidente, proponiendo otros mapas cognitivos y sensoriales, otras posibles lecturas, otros marcos para el imaginario colectivo. A partir de una arqueología de objetos recuperados y de líneas rojas, esas notaciones del poder que se muestran desencajadas y fracturadas, Rangel nos invita a darnos cuenta que el espacio de la ciudad es también un espacio psicológico y afectivo, con una cartografía en la que nada es neutral ni casual”.

Sobre Límites Efímeros, Freddy Rangel respondió estas preguntas a La Estrella de Panamá.

¿Desde cuándo se decidió utilizar el rojo para los cordones de las aceras?, ¿Es una reglamentación de vieja o nueva data?, Comenta Gladys en su texto la conexión que esto tiene con la historia de “represiones y violencias” del país…

Actualmente existe la unidad de Mantenimiento y Señalización Vial de la Municipalidad de Guatemala quienes son los encargados de mantener un ordenamiento vial en la ciudad.

La utilización del color rojo en el borde de la ciudad de Guatemala es de acuerdo al Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes 1era. Edición del año 2000 que pretende garantizar la uniformidad, coherencia en la señalización vial en la región. Es utilizado como una guía por los países de Centroamérica para estandarizar la señalización vial.

Creo que siempre es importante analizar las estadísticas de violencia en el país, así como los acontecimientos sociopolíticos en las diferentes épocas de represión en Guatemala. Para mi estudiar la percepción que tienen estos dispositivos simbólicos es dejarse llevar por la ciudad para investigar la influencia del espacio físico sobre nosotros.

Tal vez no existió un estudio psicológico acerca de la utilización del color rojo en nuestro país, y debía haber existido dicho estudio pensando en un bien social de resiliencia colectivo con el objetivo de minimizar la percepción de la violencia histórica y actual en la que vivimos.

En algunas ocasiones dejamos de ver lo obvio por costumbre. ¿Qué te hizo mirar con atención estas líneas rojas que se han convertido en parte del “paisaje”? ¿Qué fuiste rescatando de esa “deriva”?

El concepto de la deriva para mí es de transitar de manera compleja la ciudad creando nuevas situaciones con estímulos e intereses particulares a los que he sido expuesto en un determinado lugar para posteriormente procesar en ideas, apuntes e imágenes.

En base a lo anterior he definido un concepto propio sobre “Micro realidades paralelas” Que es hacer visibles alas personas, situaciones y objetos que no deseo olvidar de la realidad que me rodea.”

Creo que cada uno de nosotros tiene una experiencia singular en la cotidianidad que adquiere universalmente una condición psicológica y geográfica que ejemplifica la crisis urbana conformada por los hechos de una realidad social, política y cultural.

El nombre de la muestra, “límites efímeros”, ¿es parte de un deseo de romper con estas barreras?

Las piezas realizadas para esta exposición representan los límites que se han plantado en el inconsciente de los habitantes debido a la sobreexposición a ellos, ya no son percibidos sino solo respetados mientras el estímulo, en este caso el color rojo y la forma geométrica estén visibles.

Al fabricar las piezas también se muestra una diferenciación en el tipo de materiales usados para la creación de estas, ya que el peso del material del que están hechos los bordes representa el deber del límite impuesto contra un material como la madera , el aluminio y la pintura, es más liviano; en él se reduce la densidad de la información que se percibe sobre el comportamiento del individuo entrando en un contraste directo con los fragmentos gastados de concreto que generan la impresión del límite, afectan el comportamiento fragmentando distorsionando de la percepción de los límites impuestos dejando la idea de un límite efímero que existe únicamente como un condicionamiento psicológico que deriva de la urbanización agresiva de la ciudad de Guatemala.

Entiendo que desde 2014 estás indagando sobre las relaciones de poder que se hacen visibles desde el espacio urbano. ¿Qué otros elementos has encontrado, ya sea que hayas desarrollado en algún proyecto similar o que planteas desarrollarlo en el futuro?

Hay un concepto universal que me acerca al conductismo que se rige por el ordenamiento urbano. La señalización busca visualmente comunicar información por medio de formas y colores. La estimulación visual en el espacio urbano nos pone en alerta porque intensifica la experiencia cotidiana. Las emociones, pensamientos y acciones del individuo afectan la adaptación al mundo que nos rodea.

Me interesa proponer nuevas dinámicas que estimulen el pensamiento siguiendo patrones establecidos por medio de imágenes para generar ideas y soluciones ante las circunstancias dadas, como la Accesibilidad, Desigualdad e Integración Social. Estructura investigativa que forma parte del proyecto en el que me encuentro desarrollando para los próximos meses.

El artista

Fredy Rangel (Guatemala, 1977)

LEs egresado de la Escuela de Artes Visuales Rafael Cabrera (Guatemala) con especialización en pintura (2013). Ha participado en talleres y diplomados sobre arte contemporáneo desde 2016 hasta el presente. Ha realizado estudios en las carreras de Profesorado en Enseñanza Media y en Psicología. Recibió certificación como Agente Cultural Activo en el Programa de Mediación y Formación en Gestión Cultural TRAVESÍAS-Centro América por Transit Projectes y Plataforma/C (España, 2020). Ha participado en talleres complementarios afines a su formación artística y profesional. Recientemente fue seleccionado para participar de SIMBIÓTICA, programa de acompañamiento curatorial de Quorum Laboratorio Cultural (Panamá, 2022).

Durante sus estudios en psicología desarrolló un marcado interés por los procesos mentales, el subconsciente, y diversos fenómenos psicosociales los cuales se ven reflejados en sus proyectos artísticos. Concibe el arte como una forma de comunicación y a la psicología como una herramienta que, unidas, le permiten iniciar procesos de sanación y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad, trabajando a partir de técnicas proyectivas y participativas. Gran parte de su vida se ha dedicado a transitar la ciudad, inmerso en una profunda observación que ha derivado en diversas investigaciones relacionadas con la mutación de los materiales (desgaste, degradación, transformación) que extrapola a la condición humana y con los que cuestiona los fenómenos espaciales, psico-geográficos, y políticos que se producen en los ámbitos urbanos. Es un artista multidisciplinario enfocado en piezas instalativas, arte relacional y vídeo.