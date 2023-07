Jesse Kissel: la música, se convierte en un lenguaje universal

Presentación en el Domo de Curundu, Facultad de Bellas Artes de la UP. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

La Embajada de Estados Unidos en Panamá ofreció una serie de conciertos gratuitos en el Estamos Unidos Tour, con la reconocida orquesta estadounidense American Pops Orchestra, y los solistas Nova Payton y Nic Roleau, ambos con interesantes trayectorias y voces exquisitas. Se esperaba la presencia de Luke Frazier, director del colectivo musical, sin embargo, los planes debieron variar. Pocos días antes de que iniciara el programa Frazier recibió un resultado positivo en su prueba de covid-19 y no pudo viajar. En su lugar, recibimos a Jesse Kissel, con una trayectoria tan destacada como la de Frazier. El contratiempo no ha sido notorio para el público que ha asistido a las citas gratuitas, primero en el Teatro Balboa, luego en el Domo de Curundu, con los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes donde también se han dictado algunas clases maestras, en San Miguelito, y también en el las instalaciones del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), para sus estudiantes. La gira concluyó ayer en un evento gastronómico en el área de Amador.

Con el director, quien ha sido uno de los arreglistas de la American Pops Orchestra conversó La Estrella de Panamá, momentos antes de la presentación que realizaran en el Domo de Curundu, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá.

Su participación en Panamá se debe a una eventualidad... cuéntenos cómo nace tu relación con la American Pops Orchestra y cómo fue que decidió venir a dirigir esta gira de conciertos

Bueno, yo he sido arreglista para ellos desde los inicios, siempre he estado trabajando con ellos soy amigo de Luke, el director de la orquesta y también tengo muy buena relación con Robert el productor. A Luke le dio covid el viernes y me llamaron el domingo, me dijo, 'te necesito, te tienes que ir a Panamá. En un día, en el avión, aprendí la música. Una de las piezas de hecho es un arreglo musical mío, así que fue un poco más fácil. El resto, bueno, ahí vamos, no quiero decir improvisando, pero ahí vamos.

Jesse Kissel conversa con la Estrella de Panamá Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Esto debe haberle puesto algo de presión...

Trabajo obviamente como arreglista, compositor, como director de orquesta en Broadway así es como hombre de música eso es lo que uno hace sencillamente. Uno va al son que le toquen. Siempre es un circo en Broadway, así es que hay que ser malabarista con las situaciones.

Con una relación estrecha con la orquesta, estará muy familiarizado con sus objetivos: destacar la música netamente americana y acercarla a todo tipo de público...

Definitivamente que sí, la música norteamericana ha tenido una gran trayectoria, inclusive desde los años 20 hasta ahora, a lo largo de todo el Siglo XX, hemos hecho música de [George] Gershwin, de [Leonard] Bernstein inclusive anoche, estuvimos tocando piezas de Aretha Franklin

Kissel dirige un tema interpretado por Nova Payton. Cedida

¿Sigue teniendo fuerza este tipo de música versus el impulso que han tenido en los últimos años los ritmos urbanos?

Yo creo que están sumamente interconectados, de hecho. Tenemos que pensar en la propia cultura musical de Estados Unidos que es una especie de crisol, un bol donde se mezclan todas las influencias, que tomamos prestadas de distintas culturas, distintos ritmos musicales y creamos nuestro propio sonido. Especialmente utilizando el ejemplo de Aretha Franklin, me parece que está muy vigente, te podría decir que Gershwin también.

De hecho una de las piezas que reproducimos anoche era una mezcla de dos canciones de teatro musical, una de Funny Girl y otra de Hello Dolly ambas de un periodo muy similar pero de diferentes compositores. Es un tipo de americanización, de música que nace de la influencia europea con sus operetas... hemos transformado esta influencia cultural a nuestro propio ambiente y es ahora una especie de arte americana que la vamos haciendo un poco más vigente y es una forma de contar una historia a través de piezas musicales.

Me ha ahorrado una pregunta sobre la evolución en los musicales de Broadway...

American Pops Orchestra con el solista Nic Roleau en el Teatro Balboa. Cedida

En fechas más cercanas tenemos piezas de Hamilton o In the Heights, o de operas modernas escritas por afroamericanos, sí, estamos constantemente evolucionando pero utilizado todos esos elementos que hemos tenido en nuestra cultura musical los últimos 120 años; me parece que está todo muy vigente y es un reflejo de este acervo cultural.

Y, ¿qué está sucediendo el día de hoy en Broadway?

Realmente es muy variado, podemos ver que hay de todo un poco... hay algunos musicales tipo jukebox (rocola) hay uno que está basado exclusivamente en música y canciones de Britney Spears. hay otros, por ejemplo, como el que ha compuesto mi mentor, John Kander, compositor de New York, New York, que parece una carta de amor dirigida a esta ciudad y ese show se llama New York, New York… hay otro musical llamado Kimberly Akimbo, una obra realmente interesante, artísticamente hablando, compuesta por Jeanine Tesori, la primera mujer que ganó un premio Tony. Y en la misma temporada tienes a Kander, que tiene 96 años y a Britney Spears. Podemos ver que recorremos toda una gama de la A a la Z.

Me encantaría estar allí...

Los shows continuarán, así es que puedes ir cuando quieras. De seguro Britney Spears seguirá estando allí (ríe).

Bueno, volvamos a Panamá. ¿Que tal estuvo el concierto de anoche (Teatro Balboa)?

Anoche fue bello. La audiencia nos recibió muy calurosamente, fueron muy gentiles. Realmente la pasamos muy bien. Yo nunca había estado aquí anteriormente y me parece un país muy bello.

Y, en cuanto al trabajo en el masterclass, ¿qué resultados se obtuvieron?

Estuve conversando con estudiantes de piano, también había estudiantes de escuelas secundarias. Los estudiantes fueron fantásticos, es la forma en que la música, independientemente de la cultura o las distintas geografías, se convierte en un lenguaje universal y creo que eso no sirve para entender que podemos conectarnos y desarrollar juntos nuestra creatividad. Uno de los estudiantes interpretó a Beethoven, otro a Debussy, otro a Bach, estuvimos gente muy variada en la misma habitación y pudimos disfrutar de las tres piezas. No hablo español muy bien, pero es evidente que había una comunicación, una conexión al disfrutar de la música.

Y, ¿¿qué expectativas tiene sobre el resto de la gira?

Estoy muy entusiasmado con la recepción diplomática y todavía nos quedan dos clases maestras y tres conciertos. Principalmente lo que queremos es compartir lo que somos como artistas. Espero que se abran mentes oídos y corazones, sobre lo que somos y lo que hacemos, romper las barreras que existen como humanos expresando nuestra creatividad y servir como puente entre las culturas con este lenguaje universal que es la música ya sea que inspiremos a estudiantes o algún miembro de la audiencia o algún otro músico presente ya sea de Panamá o de cualquier otro lugar.