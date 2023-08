Una 'Teoría del Vuelo' más vigente que nunca

El libro 'Teoría del vuelo' del autor José de Jesús Martínez. Cedida

Pasaron más de 40 años desde que se publicó Teoría del Vuelo del escritor José de Jesús Martínez. El libro, que es un manual para aprender a volar un avión y un ensayo sobre la convivencia, fue editado y publicado por Casa Editorial Descarriada.

Pasaron cuatro décadas y la narrativa que presenta Martínez está más vigente que nunca porque “no envejeció mal, como se dice actualmente entre los jóvenes cuando algo trasciende desde el pasado y no incomoda el presente”, detalla Víctor A. Mojica , editor de Teoría del Vuelo.

“Chuchú” como también se llamaba a José de Jesús Martínez, no era un conservador religioso y eso no solo lo aplicaba en la vida, sino en sus textos. El párrafo como extensión del verso, como hoy se disfruta, Martínez lo construyó en 1979. El mismo ensayo en sí es una rareza toda desde el posicionamiento del autor hasta su construcción. Además, está muy vigente porque está de vuelta. Muy pocos panameños tienen este libro, hasta ahora, agrega Mojica durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

Una de características de este ensayo es que es uno de los más vanguardistas de aquella época porque durante los siglos XIX y XX una de las características del ensayo en Panamá era el ensayo académico, histórico, basado en la identidad del país, sin mayores exploraciones narrativas más allá de la ordenanza de una idea, detalla el también escritor.

“La razón es que es literario, rompe con la tradición del ensayo académico y de identidad nacional, sin mayores ambiciones narrativas, y propone un verso en forma de prosa sobre una experiencia vital de su vida, como lo es pilotear un avión, no para discutir Panamá sino para discutir sobre nosotros, sobre él mismo, sobre la humanidad en su interior”, remarca.

En el ensayo, en su página 13, José de Jesús Martínez, dice en el inicio de un párrafo: “Ahora la vida no comienza”. Esta frase, añade Mojica, tiene un significado profundo sobre el entendimiento de la vida, “pero así sucede con los temas que para él eran totales y que aparecen en este ensayo: la muerte del padre, el apego, el amor, la derrota, la tristeza. Sobre cada uno de estos temas, y otros más, Chuchú Martínez nos presenta aprendizajes valiosos, siempre asombrando”.

En Teoría del Vuelo se encuentra “más que una respuesta sobre un pacto social, dudas sobre nuestra existencia. Como uno de nuestros principales filósofos, problematiza nuestro paso por la vida. Eso implica no creer en las certezas, sino potenciar la incertidumbre. Pero eso en sí ya es un aprendizaje para convivir”.

“Nadie me ha explicado la muerte del padre como lo hizo Chuchú Martínez. Nadie me ha explicado el valor de una silla quemada en un vertedero como lo hizo el matemático. Nadie me ha explicado lo que implica llevar un motor al cielo como lo hizo este piloto de avión”, resalta.

Sobre los cambios que presenta esta nueva edición, Mojica explica que el libro original tiene una portada de unos aviones de la época que se hizo muy popular entre los seguidores de José de Jesús Martínez. El diseñador de este libro, Txomin Arrieta, lo primero que hizo fue dejar el avión a un lado. Cambiarlo por un avión no realista, uno con alas de pájaro, puntualiza.

El libro original en su interior tiene dibujos de la nave, de sus motores y engranajes. Casa Editorial Descarriada los suprimió para dar toda la fortaleza al texto. También se actualizó a nivel de edición, pero respetando el trabajo oficial. No se cambió ninguna palabra. Se ajustaron algunas puntuaciones, aclara.

Además, este libro se imprimió en el taller de ésta editorial con máquinas Offset para lograr la mejor y más placentera lectura. Hoy día la mayoría de los libros en Panamá se hacen en digital para ahorrar costos. El resultado son libros brillosos que podrías imprimir en tu casa. O en todo caso, libros ultra lujosos, pero hechos en digital. “Esto, por supuesto, no lo compartimos, así que el libro Teoría del Vuelo tiene ese lujo, se hizo con una máquina del siglo pasado, pero además es una edición artesanal, cosido a mano, del tamaño de un pasaporte”, concluye Mojica.

José de Jesús Martínez (Nicaragua, 1929 - Panamá, 1991) fue un filósofo, matemático, académico, dramaturgo, ensayista, poeta y piloto de avión de las extintas Fuerzas de Defensa de Panamá. Martínez ganó el Premio Nacional de Teatro (España, 1952), el Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró (Panamá 1969 y 1971) y el Premio Casa de las Américas (Cuba, 1987), reseña Casa Editorial Descarriada en su portal digital.