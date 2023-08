El concierto íntimo 'Stars for children' se llevará a cabo el 17 de agosto en el Club Unión

La gala promete brindar una noche llena de gastronomía, arte y música. Cedida / 'Pich' Urdaneta

El maestro Omar Alfanno y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) realizarán una gala solidaria a favor de los niños en condiciones vulnerables que viven en Panamá.

El concierto íntimo 'Stars for children' se llevará a cabo el 17 de agosto en el Club Unión. El propósito del evento es movilizar fondos para mejorar las vidas de los niños y niñas en Panamá.

"La responsabilidad que yo vi cuando me enteré de los embajadores que estaban metidos en esto que le meten pecho y hombro a esto, dije ¡wow! Primero me sentí contento. Después, por poco digo que no, esto es mucha responsabilidad", explicó Alfanno a este medio.

Añadió que el compromiso con los niños "tiene que ver con la infancia de uno, a pesar de que yo vengo de una familia de clase media (...) los bates eran palos de guayaba., cuando uno ve que ha rebasado todo eso y ahora te cuento mi historia como alguien consagrado dentro de la música, tengo que ver mucho con ese niño que vi debajo de un palo comiendo mango".

La gala promete brindar una noche llena de gastronomía, arte, música y, sobre todo, solidaridad. Los asistentes serán recibidos en la alfombra azul de Unicef, disfrutarán de un menú de degustación de boquitas y bebidas elaborado por el chef ejecutivo del Club Unión, Máximo Pabón.

Además, podrán participar de la subasta silenciosa de piezas de artistas, como Olga Sinclair, Eduardo Navarro, Gabriel Wong, entre otros. La noche cerrará con la presentación estelar en formato íntimo del maestro Omar Alfanno en vivo, junto a la orquesta Sociedad Anónima. El cantautor cubano Amaury Gutiérrez será el artista internacional invitado.

La donación es a partir de B./150.00 por persona y es 100% deducible de impuestos. La capacidad es limitada, las entradas pueden adquirirse en: Panatickets.com, Booth de Panatickets en Multiplaza o llamando al 6403-4495.

"Todos los fondos recaudados en la gala serán destinados a los programas de Unicef en Panamá que buscan promover un cuidado cariñoso y sensible en la primera infancia", aseguró la organización en un comunicado de prensa.

Además, buscan "garantizar el acceso y mejorar la calidad de la educación; y proteger a toda la infancia y adolescencia de todo tipo de violencia, a través de servicios sociales accesibles y locales que lleguen directamente a las familias más vulnerables".

Unicef trabaja en algunos de los lugares más difíciles para llegar a los niños y niñas más desfavorecidos del mundo. En Panamá se financia enteramente a través de contribuciones voluntarias. Para hacerse socio se pueden comunicar al número 6403-4495 o escribir a donantepanama@unicef.org.