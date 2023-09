Usted es parte de la esperanza para prevenir el suicidio

No minimizar los comentarios de las personas que exponen su deseo de quitarse la vida y buscarles ayuda profesional, son las recomendaciones de especialistas. En Panamá, 130 personas murieron por suicidio en 2021

La OMS explica que el suicidio es un problema multifactorial, que implica una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales. Shutterstock

'Crear esperanza a través de la acción' es la campaña para conmemorar el Día Mundial para la Prevención del Suicidio 2023. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP, por sus siglas en inglés) impulsan la iniciativa que busca reducir la tasa de esta problemática.

Otra iniciativa con el mismo objetivo es la película animada de concienciación del Día Mundial para la Prevención del Suicidio Sé la luz, que abarca los mensajes generales detrás del tema y del llamado a la acción.

Para difundir el mensaje y su alcance en el mundo, el corto ha sido desarrollado en varios idiomas: inglés, español, árabe y otros, detalla el portal de IASP.

De acuerdo con la OMS, se estima que actualmente más de 703.000 personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos. Además, desde que se declaró la pandemia, en 2020, más individuos experimentan pérdida, sufrimiento y estrés.

En el corto se ve cómo distintas personas tratan de escuchar y ayudar a personas que se ven notablemente abrumadas. Lo que plantean estos organismos internacionales concuerda con la jefa nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa), Delia De Icaza.

Una de las recomendaciones que se pueden hacer para prevenir el suicidio es prestarle atención a aquellas personas que verbalizan frases sobre deseos de morir. Buscar ayuda profesional para esta persona y no minimizar los comentarios que hacen, acota De Icaza a La Estrella de Panamá.

La OMS explica que el suicidio es un problema multifactorial, que implica una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales. No obstante, centrarse en la prevención del suicidio es importante para crear vínculos sociales, promover la toma de conciencia y ofrecer esperanza.

“Las conductas suicidas pueden verse a cualquier edad, sin embargo, en los últimos años, antes de pandemia (2020), los grupos de edad entre 15 y 24 años en Panamá, han incrementado las muertes por suicidio”, detalla De Icaza.

En Panamá, las muertes por suicidio han sido las siguientes: 2017, 124; 2018, 110; 2019, 101; 2020, 93; 2021,130. Las cifras están actualizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) hasta 2021.

“Los hombres consuman más el suicidio, pero las mujeres lo intentan más, y eso va ligado al hecho de que los hombres usan mecanismos más letales”, indica De Icaza.

¿Cómo se puede prevenir?

La psicóloga de la Fundación Relaciones Sanas, Vali Maduro, señala que “las muertes por suicidio se pueden prevenir detectando a quienes tienen factores de riesgo y brindándoles ayuda. Los familiares y amigos deben estar atentos y preguntarle cómo está, si ven que está sufriendo, habla de morirse, está desesperado y no encuentra soluciones, deben llevarlo a un profesional”.

Maduro agrega que se puede estar pendiente de los factores de riesgo, cuando come o duerme, mucho o poco, se separa de las personas o de las actividades, no disfruta de lo que antes disfrutaba, se siente triste o bravo constantemente, abusa del alcohol o drogas. Otras señales de peligro inminente, añade la especialista, es cuando tiene ideas o deseos suicidas, uso de sustancias, falta de propósito, ansiedad, sentirse atrapado, que no puede cambiar su situación, la desesperanza, entre otros.

Las respuestas que jamás se le deberían decir a una persona que argumenta que desea morirse son las siguientes: 'deja de decir eso', 'eres un exagerado', 'no te creo', 'mátate pues', recalca la psicóloga.

En Panamá se han dado avances en temas de salud mental, sin embargo, aún hay estigmas, según De Icaza y Maduro. Para la psicóloga de la Fundación Relaciones Sanas, uno de los estigmas que predominan es que “las personas que hablan de sus deseos de querer morir [las personas piensan que] solo están buscando atención o están manipulando para que les den lo que quieren. La verdad es que las personas con ideas o deseos de muerte están sufriendo mucho y no ven otra solución. Tienen una gran batalla entre vivir y morir, y cuando son ayudadas vuelven a sentir deseos de vivir”.

En 2020 en Panamá se aprobó la Ley 174 del 2 de noviembre que establece el marco jurídico del abordaje integral de las conductas de riesgo suicida. Sobre esta norma, la jefa nacional de Salud Mental del Minsa, Delia De Icaza, señala que actualmente se estableció una comisión interinstitucional para realizar actividades para prevenir el suicidio en el país.

Sobre esta ley, la psicóloga Maduro dijo que: “me parece un gran avance y un inicio para tratar el tema. Todavía la están reglamentando, por lo que no está funcionando; deben hacerlo lo antes posible”.

Se debe, recomienda Maduro, “educar a la población sobre la salud mental, los factores de riesgo y de peligro, y cómo ayudar y dónde buscar ayuda. Debemos abrir más espacios de tratamientos de las enfermedades de la salud mental”, concluye.

Datos de la OMS

En la región de las Américas se registra un promedio de 98,000 muertes por suicidio al año entre 2015 y 2019, siendo la tasa de suicidio en América del Norte y el Caribe no hispano superior a la tasa regional, de acuerdo con la OMS en su sitio web.

Alrededor del 79% de los suicidios en la región ocurre en hombres. La tasa de suicidio ajustada por edad entre los varones es más de tres veces superior a la de las mujeres. Y el suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 20 a 24 años en las Américas. Las personas de 45 a 59 años tienen la tasa de suicidio más alta de la región, seguidas por las de 70 años o más, documenta la OMS.