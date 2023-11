Día Mundial del Baño, la importancia del saneamiento en el desarrollo humano

El programa 'Baños cambiando vidas' transformar la vida de miles de personas en Latinoamérica, brindándoles acceso a un baño digno, saneamiento básico y agua potable. Cedida

Lo primero que hace al levantarse es ir al baño, sentarse en el inodoro a hacer sus necesidades. Abrir las llaves de agua caliente y fría para ir regulando la temperatura a su gusto. Tiene un lavamanos disponible para lavarse la cara y las manos cuando quiera. También tiene papel higiénico, toallas, alfombras...

¿Cree que podría hacer su rutina diaria al entrar al baño si no tuviera agua potable, inodoro, espejo, papel higiénico o ducha? Es la pregunta de la iniciativa 'Baños cambiando vidas', programa que pretende transformar la vida de miles de personas en Latinoamérica, brindándoles acceso a un baño digno, saneamiento básico y agua potable.

Según estimaciones del programa de Monitoreo y Abastecimiento de Agua realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), más de 80 millones de ciudadanos latinoamericanos carecen de acceso a agua e instalaciones de saneamiento dignos.

Se calcula que cada año fallecen cerca de 300 mil niños menores de cinco años a causa de enfermedades gastrointestinales prevenibles, como la diarrea, la cual está relacionada con la falta de acceso a agua segura, servicios de saneamiento e higiene adecuados.

Países como Bolivia (39 %), Guatemala (34 %), Perú (25 %), Nicaragua (25 %), Honduras (18 %), Panamá (16 %), Ecuador (12 %) y El Salvador (12 %) presentan los porcentajes más elevados sin acceso a saneamiento básico, según Washdata.org.

El 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Baño, la fecha invita a generar conciencia sobre la importancia del saneamiento en el desarrollo humano.

El control de vectores en las puertas de la selva Hasta hace pocos años, los terrenos donde están las Estaciones Temporales de Recepción Migratoria (ETRM) eran potreros. Potreros ubicados muy cerca de la selva tropical, por lo que la presencia de garrapatas, pulgas y mosquitos es más que probable. Si a esto se añade la movilidad humana intensa y las pocas o nulas posibilidades de asearse que tienen las personas migrantes durante su recorrido, se entiende la necesidad de mantener un programa regular de corte de hierba, fumigación y recolección de desechos en las Estaciones Temporales de Recepción Migratoria (ETRM) de Lajas Blancas y San Vicente para evitar el desarrollo y propagación de enfermedades. En los primeros ocho meses del año 2023, según cifras oficiales del gobierno de Panamá, han atravesado la selva del Darién más de 88 mil menores de 18 años y mujeres embarazadas de más de 70 nacionalidades. Esta población, así como las poblaciones locales impactadas por la migración, tienen necesidades urgentes en términos de salud y nutrición, protección contra la violencia y acceso a servicios de agua, higiene y saneamiento. En complemento y coordinación con diferentes instituciones panameñas y otros organismos internacionales, con fondos de los Estados Unidos, de la ONU y sus fondos propios, UNICEF, ha asumido la tarea de mantener a raya los vectores que pueden poner en riesgo la salud, especialmente de los niños y niñas más pequeños. La recolección de la basura se realiza de forma diaria gracias al apoyo de voluntarios. Entre los desechos más comunes están los envases de foam, botellas plásticas, ropa, colchonetas, zapatos rotos y carpas. Todo lo recogido se coloca en los basureros especialmente construidos, y un camión pasa tres veces a la semana a llevarse la basura. Las tareas de fumigación, por su parte, se realizan cada 15 días, y el corte de césped cada semana o 15 días, dependiendo de la necesidad. Esto busca contrarrestar los riesgos endémicos de la selva tropical, tales como el dengue, chicunguña, zika, leishmaniasis, entre otras. En temporadas de flujo regular, el personal asignado a estas tareas es de dos personas por campamento, pero puede subir hasta dieciséis en momentos de picos migratorios como los vividos de julio a octubre de 2023. Unicef también trabaja para contribuir a la gestión de desechos en las comunidades receptoras de migrantes, en medio de la selva, donde lamentablemente los desechos sólidos son quemados y muchos otros corren aguas abajo en los ríos de la provincia y la Comarca Embera-Wounaan. Colaboración de Unicef

Durante el II Encuentro Latinoamericano por el Día Mundial del Baño, llevado a cabo el pasado 15 de noviembre a través de Youtube, se presentó la campaña 'Un paso a la dignidad', una serie de cápsulas documentales que muestran distintos aspectos de la problemática de acceso al agua potable y saneamiento en la región.

Se visibilizó el impacto del programa 'Baños cambian vidas', se realiza desde hace 8 años en América Latina por Kimberly-Clark en conjunto con las organizaciones Water For People (WFP) y Plan International. Recientemente se renovó esta alianza para beneficiar a más de 10 millones de vida hasta el año 2030 en la región.

Sistemas comunitarios de agua y saneamiento sostenibles

El propósito de 'Baños cambian vidas' es apoyar el acceso a baños y saneamientos dignos, mediante la construcción de sistemas de abastecimiento de agua e instalación de tuberías.

También, la promoción de la educación sobre higiene, implementación de planes de protección para las fuentes del recurso hídrico y la formación de comités locales para la supervisión y el mantenimiento, entre otras acciones que aseguren la continuidad y calidad del servicio.

En Centroamérica, el programa tiene una trayectoria de 6 años y dentro de este periodo, construyó sistemas comunitarios de agua y saneamiento sostenibles en varias comunidades. De acuerdo con la información dada en el encuentro, la cantidad de personas impactadas en la región asciende a 3.5 millones desde el año 2017.

Un plomero en la selva: Óscar Núñez En Darién llueve copiosamente muchos meses al año, sin embargo, esta abundancia del vital líquido no significa servicios que garanticen el derecho humano al agua. El agua es vital para toda actividad humana y en su ausencia las enfermedades proliferan. En situaciones de emergencia, Unicef lidera a nivel global la respuesta en agua, saneamiento e higiene por considerar que estos son vitales para la supervivencia, la salud y el desarrollo de la infancia. Desde que Unicef inició acciones en la provincia de Darién para apoyar la respuesta del Estado panameño a la creciente llegada de niños y niñas y sus familias como migrantes, refugiados y solicitantes de asilo por la selva, así como a las poblaciones locales impactas por la migración, la gestión del agua ha sido prioridad. Gracias a los fondos del gobierno de los Estados Unidos y de Naciones Unidas, Unicef, a través de su socio Global Brigades, decidió contratar un plomero de forma permanente para la Estación Temporal de Recepción Migratoria (ETRM) de San Vicente, dada la necesidad de contar con la mano de obra idónea para darle mantenimiento al sistema de tuberías que suplen de agua las duchas, áreas de lavandería, de lavado de manos y de servicios de agua potable. Óscar Núñez, originario de Metetí, el pueblo más cercano a la ETRM San Vicente, desempeña un papel crucial en estas labores. Comenta que su perspectiva sobre el acceso al agua y servicios ha cambiado significativamente desde que trabaja en las ETRM. Vive de cerca la importancia vital de estos servicios para quienes llegan exhaustos y heridos después de atravesar la selva del Darién. Ha aprendido a comunicarse con la población migrante de Asia mediante una aplicación en su celular que traduce ambos idiomas, lo que facilita brindar orientación a estas personas dentro de la ETRM, quienes a menudo le consultan sobre qué duchas pueden usar o dónde pueden desechar la basura. Además de supervisar las acciones de recolección de residuos en el campamento, Óscar está involucrado en el proceso de fabricación de pediluvios, concebidos en el terreno para satisfacer la necesidad de que las personas migrantes se laven los pies al salir de la selva, a menudo heridos. Donde se decide colocar un pediluvio, Núñez instala el sistema de tuberías y coloca la llave que permite higienizar la piel lastimada. Óscar Núñez se ha unido a este equipo para fortalecer la gestión adecuada del abundante caudal hídrico que fluye por el Darién y que ahora se ofrece como un servicio público gratuito. Colaboración de Unicef

La ruta de la caca

El inodoro y las necesidades fisiológicas

A las comunidades de acogida de niños y niñas y sus familias migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, de Bajo Chiquito y Canaán Membrillo, en la Comarca Emberá Wounaán, y en las Estaciones Temporales de Recepción Migratoria (ETRM) de San Vicente y Lajas Blancas, en la provincia de Darién, llegan cada día unas 1,500 personas de distintos países de Suramérica, el Caribe, África y Asia. A veces el doble. Cientos permanecen en las comunidades y campamentos por unos días hasta que consiguen los recursos para continuar el viaje; y otros muchos siguen su camino hacia Norteamérica, casi de forma inmediata. Hay algo que todos tienen en común: necesidades fisiológicas.

El flujo constante de personas migrantes supone un desafío para la provisión de servicios de agua, saneamiento e higiene en estos lugares por lo que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y de su socio local, Global Brigades, gracias a los fondos del gobierno de los Estados Unidos y del Fondo Central para la Accion en Casos de Emergencia (CERF) del Sistema de Naciones Unidas, se encargan de proveer agua y los trabajos de limpieza de duchas y baños secos. En situaciones de emergencia, Unicef lidera a nivel global la respuesta en esta materia por considerarse vital para la supervivencia, la salud y el desarrollo de la infancia.

Todos los días en la mañana, un equipo de entre 3 y 8 personas —por campamento y comunidad— restriega, lava y desinfecta las duchas, para mantenerlas en condiciones dignas. La labor no es fácil, no sólo por lo intensivo de las tareas, sino también porque no es sencillo encontrar personal dispuesto a realizarlas, ya que algunas veces las duchas son utilizadas para otros propósitos.

En el área de tránsito de los campamentos, hay inodoros portátiles o químicos, que se limpian tres veces a la semana con equipos especiales, por parte del personal una empresa proveedora. Además, en miras del creciente flujo de niños, niñas y personas en movilidad que este año ha superado ya las 450mil personas, UNICEF con su socio trabaja en la construcción de baños con inodoros que permiten una mayor capacidad y son más fáciles de limpiar.

El 19 de noviembre se conmemora el día del inodoro para recordar que a nivel global 419 millones de personas practican la defecación a cielo abierto y que 3,5 billones de personas no tienen acceso regular a inodoros. UNICEF y sus socios contribuyen con una pequeña acción para evitar en las comunidades impactadas por la migración en Darién los problemas de salud y protección que esto plantea especialmente para las mujeres y niñas.

Colaboración de Unicef