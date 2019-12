¿Piensa viajar? Tenga cuidado con las naciones más peligrosas del mundo

Se acerca fin de año y muchas familias empiezan a planificar o buscar el destino perfecto para tomarse unas merecidas vacaciones. Pero, antes es muy importante investigar acerca del país que pretende visitar, ya que no todos son seguros para pasear y mucho menos para vivir. Y es que a lo largo de la historia los conflictos políticos, las guerras, violencia y desigualdades han llevado a muchas naciones y pueblos a enfrentarse hasta el día de hoy, lo que imposibilita que el turismo sea seguro en algunas ciudades y rincones del universo.

La International SOS (compañía global líder en asistencia al viajero) elaboró el mapa Travel Risk Map para 2020, que por colores ubica la peligrosidad de cada país. En color rojo aparecen los países con riesgo extremo; en rojo claro, aquellos que presentan riesgo alto; naranja, riesgo medio; amarillo, riesgo bajo; y verde, riesgo insignificante.

Entre los destinos que suponen un riesgo extremo según Travel Risk Map, sobresalen Afganistán, Irak, Somalia, Sudán del Sur, Siria, Libia y la República Centroafricana. El informe se basó en tres parámetros: estado de las comunicaciones por carretera, atención médica y seguridad.

Panamá entra en las ciudades de bajo riesgo.

La mayor parte de Europa, incluida España, cuenta con calificación de riesgo bajo, a excepción de Noruega, un país en el que el peligro es insignificante. Mientras que en la parte Norte de América, Groenlandia fue el único territorio con riesgo insignificante. En cambio, Estados Unidos y Canadá se ubicaron en el color amarillo, con una calificación de bajo riesgo.

Aunque América Latina no cuenta con ningún país de riesgo extremo, el mapa muestra varias zonas en la categoría de “peligro alto”, y está encabezada por Venezuela, la cual se ubica en la posición 20. Prosigue Colombia, en el puesto 21; México, en el 24; siguen Honduras, Nicaragua, El Salvador, Haití y Perú, considerados destinos con poca percepción de paz.

El mapa también especifica que ningún país latinoamericano figura en la categoría de riesgo insignificante, pero sí hay varios en la categoría de riesgo bajo como: Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Panamá, Cuba y partes de Costa Rica.

Países violentos

Por su parte, el Índice de Paz Global 2019 (Global Peace Index 2019), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (Institute for Economics and Peace, con sede en Sídney, Australia ), coincide en que existe un gran número de países a los que no es recomendable visitar, ya sea por su situación de violencia o por enfermedades contagiosas.

Afganistán encabeza la lista de territorios más peligrosos para visitar. El informe dice que en esta nación constantemente se cometen atentados, secuestros, alteraciones de orden público, ataques suicidas y con bombas, cuyo objetivo principal son las sedes gubernamentales y de organizaciones internacionales, hoteles, lugares de culto y sitios públicos.

Desde que Estados Unidos invadió a este país (2001), ubicado en Asia del Sur, se cuentan decenas de miles de muertes a causa del terrorismo y en los últimos años la situación no ha mejorado.

Aunque Siria ha tratado de mejorar su posición según el Índice de Paz Global, sigue estando entre los tres países más peligrosos del mundo. Ninguna zona de este pueblo está libre de recibir bombardeos y ataques terroristas, además de secuestros. Mientras que en Sudán del Sur, la guerra civil es la principal causante de que este país siga en la lista de los cinco países más peligrosos del mundo. Este territorio vive sumido en la pobreza, la violencia y con un alto índice de criminalidad. Desde el año 2016, las ONG, embajadas y organizaciones internacionales mantienen un toque de queda establecido a las 9:00 de la noche, momento a partir del cual hay controles militares por las calles.

Yemen no se queda atrás. Esta nación año tras año continúa empeorando su situación de violencia. No se aconseja viajar a este país a causa de la escalada de ataques militares y los enfrentamientos armados, así como los ataques aéreos de los que son objeto los aeropuertos y el elevado riesgo de atentados terroristas, pues Yemen es la base de Al Qaeda en la península Arábiga.

Irak es el quinto país más peligroso del mundo según señala el Índice de Paz Global 2019 aunque ha mejorado su posición desde el año anterior. Se recomienda no viajar a Irak salvo por razones de necesidad, ya que la tensión que existe entre los Estados Unidos e Irak puede provocar repercusiones en toda la región.

Somalia, en la sexta posición, afronta la misma situación desafortunadamente. Este territorio, de África Oriental, vive una guerra civil desde 1991 y aún no ha escrito un punto y un final, ya que, está sumido en un conflicto constante, el cual ha dejado hasta el momento cientos de miles de víctimas. Definitivamente es un destino al que no se recomienda viajar ni vivir en él, porque la violencia está presente día tras día en las calles.

Con esta información los turistas podrán comparar y analizar los potenciales riesgos de cada nación antes de aventurarse a lo desconocido. Lea e infórmese bien de cada sitio y haga de su estadía la mejor de las experiencias.