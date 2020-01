Una de las mejores cosas para hacer en Hamburgo es visitar Miniatur Wunderland. No importa si eres niño o adulto (niño grande), es divertido ver una gran parte del mundo en miniatura.

Esta ciudad es muy transitable, por eso, decidí ir a pie desde mi hotel que quedaba junto a la estación central de tren. El paseo me demoró más de 20 minutos. Paré en un café junto al puente de Barbarossa. Hay varios puentes que puedes cruzar para llegar a Speicherstadt (el distrito histórico de almacenes) pero este es el más cercano a Miniatur Wunderland.

Miniatur Wunderland, una manera creativa de observar al mundo

Desde el puente Barbarossa vas a ver el puente Kibbelsteg que tiene una curiosa instalación de arte que se llama 'Cara Pública'. La misma fue hecha en noviembre de 2018 y consiste en una carita hecha de acero y tubos de neón. Refleja el humor de las personas que son capturadas en las cámaras de CCTV en HafenCity. Esto sucede en tiempo real y puedes ver cómo cambia de feliz a triste. De noche se ilumina, siendo un icono de la ciudad.

Cuando estaba en el café cayó una llovizna, al salir había dos arcoíris completos, uno encima del otro. Los turistas que pasaban no entendían qué hacia tomando fotos, hasta que miraban el espectáculo en el panorama.

Miniatur Wunderland

Fui a Miniatur Wunderland pensando que se podía comprar un boleto para ingresar enseguida. Este no es el caso, ni en temporada baja. Me dijeron que tenía que esperar una hora como mínimo. Decidí comprar un boleto en la noche y regresar. Esta atracción turística en Hamburgo abre todos los días, por lo menos de 9:30 a.m. a 6:00 p.m. Puede abrir tan temprano como las 7:00 a.m. o cerrar tan tarde como las 1:00 a.m. Es recomendable revisar el horario del día y comprar los boletos con anticipación en el sitio web.

Los boletos no son económicos, cosa que justifican diciendo que sólo construir el aeropuerto costó 4 millones de euros. Aproveché para ver otras cosas mientras había luz (problemas de otoño) y regresé a las 6:00 p.m. lista para explorar un mundo en miniatura. Antes de acceder te hacen pasar por una tienda llena de souvenirs. Al entrar puedes anotarte en un conteo digital de visitantes por países. Por supuesto, había pocos de Panamá, pero sí algunos y también de otros países exóticos.

La historia

Esta atracción fue idea de Frederik Braun durante su visita a Zurich, Suiza en el año 2000. Pasó por una tienda de maquetas de ferrocarriles y tuvo una epifanía. ¿Por qué no construir el modelo de ferrocarril más grande del mundo?

Llamó a su hermano mellizo, Gerrit, y le contó la idea. Junto a Stephan Hertz, montaron un plan de negocio. Como los tres eran de Hamburgo, decidieron que sería el lugar ideal para hacerlo. Pero debían encontrar un espacio que fuera cómodo para los locales y los turistas. También, tenía que ser grande, por lo menos de unos 2,000 metros cuadrados.

La Junta de Economía de Hamburgo le presentó la idea a la empresa HHLA que se entusiasmó con el proyecto y les propuso un edificio en Kehrwieder. Pero necesitaban dinero para construir todo. Fueron al banco para pedir 2 millones de marcos alemanes. Por suerte, el banco también pensó que era buena idea y consiguieron el dinero. Sin embargo, resultó ser mucho menos de lo que necesitaban, afortunadamente recibieron muchos más clientes de lo esperado.

Contrataron a Gerhard Dauscher, un fabricante de modelos alemán muy reconocido, y un equipo de creadores de modelos. Abrieron con 1,500 metros cuadrados en 2001. En 2019 ya tenían 7,000 metros cuadrados de miniaturas. La expansión está calculada hasta 2028.

Destinos Europeos

Al entrar verás algunos destinos en construcción y un taller detrás de un vidrio. Si deseas conocer más, puedes reservar una visita guiadas entre bastidores que explica cómo se construyen las maquetas y cómo funcionan.

Por supuesto, la ciudad de Hamburgo está muy bien representada en Miniatur Wunderland. Con un espacio de 200 metros cuadrados, esta ciudad en miniatura tiene 50,000 'Wunderländer' o residentes. Incluye las atracciones principales de la urbe como la iglesia de San Miguel, el zoológico Tierpark Hagenbeck y la filarmónica del Elba. También se encuentra el aeropuerto de Knuffingen (basado en Hamburgo) y la estación de tren Hamburg Hauptbahnhof.

Miniatur Wunderland funciona de noche y de día, cada quince minutos pasa lo que sería un día. Las luces van cambiando de sol a el atardecer, la oscuridad y el amanecer. Es tremendamente real. Se ve la vida de los lugares en cada una de las maquetas, incluyendo cómo se mueven los trenes, carros, aviones y personas.

El resto de los destinos son principalmente europeos, incluyendo mi otra patria, Suiza. Tuve recuerdos de viajes en mi infancia.

Austria, Alemania Central y “Knuffingen” fueron los primeros tres mundos. Ahora puedes encontrar Venecia y Roma, incluyendo el Coliseo Romano, Ciudad del Vaticano, Cinque Terre y Mónaco.

En un glaciar puedes ver a la ambientalista Greta Thunberg con un letrero amarillo mientras que un carro va rumbo al mar producto del derretimiento. En Escandinavia todo está cubierto en nieve.

Las Américas

Por ahora, sólo tienen Estados Unidos de todos los lugares en América . Fue un desafío recopilar ese país en 100 metros cuadrados. Las Vegas y el Gran Cañón están representados, al igual que el Área 51 (donde se encuentran los extraterrestres) en Nevada.

Otros lugares que puedes ver son el Monte Rushmore y Ocean Drive en Miami. Un tren transcontinental te lleva de la maqueta de Estados Unidos a Hamburgo, Alemania.

Al final de 2021 abrirán Sudamérica, incluyendo la Antártica. Unas 190,000 horas de trabajo serán necesarias para recrear este continente. A diferencia de lo que han hecho antes, Sudamérica tiene muchas zonas poco pobladas como el Amazonas y los Andes. Se incluirán ciudades como Río de Janeiro y Buenos Aires, además de países como Perú, Bolivia y Chile.

En 2023, abrirán Centroamérica y el Caribe con una inversión de 10 millones de Euros y 90,000 horas de trabajo. Sin duda, irán a incluir el Canal de Panamá, una de las principales atracciones de la región.

¿Has visitado Miniatur Wunderland? Déjame tus comentarios sobre este mundo en miniatura en Hamburgo.