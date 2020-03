Stonehenge sigue siendo uno de los grandes enigmas del mundo. Sabemos mucho acerca de cómo y cuándo fue construido y por quién, pero todavía no sabemos por qué. Es considerado una obra maestra de la ingeniería, que fue construida en seis etapas entre los años 3000 a 1520 a.C. Se encuentra en el centro de un paisaje sagrado, donde la gente construyó monumentos durante más de 5,000 años.

El término Stonehenge probablemente viene de la palabra sajona 'Stan-hengen', que significa 'colgante de piedra' o 'horca'. Esa definición data del siglo XI. Para visitar el famoso círculo de piedras debes tomar un bus que te transporta dos kilómetros (1.2 millas) desde el centro de visitantes. Puedes optar por bajarte en la mitad y caminar 25 minutos mientras que exploras otros sitios prehistóricos.

Stonehenge, el cementerio neolítico más grande de las islas británicas

¿Cómo llegar?

Stonehenge es uno de los tours más populares desde Londres. Este sitio arqueológico queda a unos 144 kilómetros (90 millas) desde el centro de la capital. Demora dos horas y media llegar desde Londres. Su ubicación se conoce como Wiltshire, a unos 3 kilómetros (2 millas) al oeste de Amesbury. Un amigo me dijo que se puede ver Stonehenge desde la carretera, y es cierto. No hay donde parar, pero se puede apreciar claramente. Debes manejar unos minutos más, para luego doblar a la derecha llegando al centro de visitantes.

Hay un estacionamiento para aquellos que prefieran alquilar un carro en Londres, solo debes tomar en cuenta que manejan a la inversa con respecto a América. Fuimos en temporada baja, así que el estacionamiento no tenía costo. En temporada alta cobran para aquellos que no han precomprado boletos o no son socios de la Sociedad de Herencia Inglesa. Se puede ir en transporte público parando en Salisbury, la estación de tren más cercana. Luego debes tomar un bus que te conecta con Stonehenge.

Stonehenge, el cementerio neolítico más grande de las islas británicas

Es recomendable adquirir el boleto en línea si visitas en temporada alta. Los tours de Stonehenge usualmente son combinados con el castillo de Windsor o Bath. Honestamente no vale la pena visitar solamente Stonehenge, ya que el sitio es pequeño y te irás decepcionado. Nosotros fuimos después a los baños romanos en Bath que quedan a una hora en carro.

Museo de Stonehenge

Puedes visitar un museo de Stonehenge en el centro de visitantes. Tienen más de 250 objetos arqueológicos que incluyen herramientas, cerámica y joyería. Una de las curiosidades que puedes ver son los huesos de un hombre que vivió en la zona hace 5,500 años. Se hizo una reconstrucción forense basada en los huesos hallados.

El museo cuenta la historia con exhibiciones en inglés. Los audioguías sirven para explicar el contenido en otros idiomas. Comparan el lugar con otros sitios arqueológicos que fueron construidos después, como el partenón de Atenas, el coliseo de Roma, las estatuas de los Moai en la Isla de Pascua, y Machu Picchu, en Perú.

Una exhibición temporal muestra fotos tomadas en Stonehenge durante los últimos 150 años. En 2018 pidieron que las personas enviaran sus fotos del lugar y recibieron fotos tan viejas como de 1870. Escogieron 144 para exhibir. Tienen un fondo donde puedes posar con las piedras (¡sin tener frío!). Si deseas aprender más sobre Stonehenge puedes visitar los museos de Salisbury y Wiltshire, que tienen oro en exhibición. Otro sitio que se puede visitar es Old Sarum, que es un fuerte en una colina de la Edad de Hierro donde estuvo la primera catedral.

Cementerio en Stonehenge

Hay evidencia humana de la era Mesolítica, entre 8500 y 7000 a.C. En esos tiempos, la mayoría del sur de Inglaterra era bosques, sin embargo la zona de Stonehenge no tenía mucha vegetación. Construyeron cuatro o cinco huecos que pareciera que tuvieron estructuras “como tótems”. Es posible que características como “Heel Stone” y el montículo bajo conocido como “North Barrow” fueran componentes tempranos de Stonehenge.

Sin embargo, la primera construcción directamente relacionada con lo que vemos hoy se dio alrededor del año 3000 a.C. cuando se hizo una zanja circular con un banco interno y externo que medía unos 100 metros de diámetro. Originalmente todo el círculo estuvo cubierto con tiza blanca. Dentro había 56 huecos llamados huecos Aubreys (por John Aubrey que fue el primero en notarlos) que no se sabe si tenían postes de madera o piedras. Arqueólogos han descubierto unas 64 cremaciones humanas y se cree que 150 personas fueron enterradas en el sitio. Este es el cementerio neolítico más grande de las islas británicas.

Después de que se terminara la construcción de Stonehenge, entre los años 2300-1600 a.C. siguieron construyendo cementerios redondos. Hay más de 300 montículos en la zona, muchos que están al otro lado de la carretera. En estos lugares no se hizo cremación, sino que enterraron a las personas. Arqueólogos encontraron piedras, huesos, herramientas de bronce, oro, ámbar y cerámica. Algunas se exhiben en el centro de visitantes.

Stonehenge, el cementerio neolítico más grande de las islas británicas

Las piedras

Este círculo de piedra prehistórico es único debido a que las piedras sarsen fueron talladas de forma artificial (bloques de silicio cenozoico) y colocadas en forma de pilares sosteniendo un dintel (piedra horizontal sobre los pilares). Es el único círculo de piedra en el mundo con esta estructura.

Dos tipos de piedras fueron colocadas en Stonehenge, las más grandes son un tipo de arenisca probablemente traídas de 30 a 48 kilómetros (19 a 30 millas) de distancia. Estas piedras pueden pesar más de 30 toneladas, la más alta mide siete metros de altura con otros dos metros y medio debajo del suelo. Las piedras más pequeñas dentro del círculo pesan tres toneladas y se llaman piedras azules, son un tipo de roca volcánica de color gris azulado. Fueron traídas de las colinas de Preseli, ubicadas en el suroeste de Gales.

Solsticios en Stonehenge

Stonehenge fue construido en etapas entre los años 3000-2000 a.C. Los responsables de su edificación alinearon las piedras con los movimientos del sol. Si te paras dentro del círculo frente a la avenida en el solsticio de verano, puedes ver salir el sol en la piedra en pendiente. En el solsticio de invierno puedes ver la puesta de sol a la izquierda del más alto vertical en la parte superior. Eso habría enmarcado la puesta del sol.

Cuando cruces el puente verás una flecha que marca el camino del solsticio. Esta alineación muestra que sus constructores tenían un conocimiento sofisticado del cielo. Necesitaban el regreso de los días más largos y el calor para cultivar y alimentar a los animales.

Visita Stonehenge para llegar a tus propias conclusiones sobre este lugar místico que fue agregado a la lista de sitios de patrimonio mundial de la Unesco en 1986.