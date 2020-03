El servicio de transporte en lancha (ida y vuelta) tiene un costo de $30. Redes sociales

Esta travesía en auto inició en horas tempranas en la autopista Panamá-Colón, el camino nos llevó hacia Sabanitas y continuamos hacia Portobelo e hicimos una parada para visitar la iglesia que acoge en su interior al Cristo Negro.

Como nuestro objetivo era llegar a Playa Dama seguimos nuestra expedición. Después de recorrer el pavimento por varios minutos por fin arribamos a Nombre de Dios, un corregimiento del distrito de Santa Isabel. Este lugar fue uno de los primeros asentamientos europeos en América, considerándose la población más antigua fundada en la América continental por los europeos. Hasta el 2010, el poblado registraba 1, 130 habitantes. De acuerdo con datos históricos, este espacio fue explorado en 1502 por Cristóbal Colón, en su cuarto viaje, que lo llamó puerto de Bastimentos.

Hoy este sitio recibe a los viajeros con una refrescante brisa y un letrero de bienvenida. A su alrededor se puede observar el cementerio donde reposan los restos de los integrantes de la comunidad y hacia la izquierda se encuentra la estación de policía. Más adelante se ubican los hogares de colores pintorescos, que tienen en sus afueras colgadas hamacas.

Para llegar a nuestro destino fue necesario aproximarnos hasta el centro del pueblo, allí contactamos a los pescadores que nos ofrecieron su servicio de traslado hacia la playa (ida y vuelta) por la suma de $30.

Una vez que estacionamos el auto, abordamos la lancha con mochila en mano, agua, comida y bloqueador.

Playa Dama, un paraíso tropical en la provincia de Colón

Durante el recorrido atravesamos las verdes aguas del río y nos apartamos del bullicio para adentrarnos al sonido de la naturaleza.

A medida que avanzamos pudimos contemplar el mar. Sin prisa, seguimos nuestro camino y nos dejamos llevar por el movimiento de las olas que chocaban con el bote.

Tras varios minutos, por fin llegamos al sitio que estábamos esperando. Allí estaba Playa Dama, que nos llamaba a resguardarnos del intenso sol bajo sus palmeras y caminar en su arena amarilla.

El recorrido toma aproximadamente tres horas y media en auto. Astrid Chang | La Estrella de Panamá

Una vez que bajamos del bote nos instalamos para apreciar este paraíso tropical que seduce con sus cálidas y cristalinas aguas. Por donde sea que mire este espacio le atrapa. Naturaleza y más naturaleza es lo que resguarda este paraje.

Tras disfrutar por varias horas del agua, decidimos salir y dar un breve paseo por los alrededores, en ese caminar sobre el pasto verde nos topamos con un ancla abandonada que según los pescadores está ahí desde la época de la conquista y el descubrimiento, en 1502. En este área el nivel del agua es más profunda, a pesar del azul marino se puede contemplar diversas especies marinas entre erizos, peces y mantarrayas.

En verano este lugar desborda todo su esplendor, y se convierte en el espacio ideal para relajarse y desconectarse del ruido de la ciudad.

Aunque quisimos alargar nuestra estadía, el sol empezó a ocultarse y tuvimos que marcharnos sin antes decir hasta luego a este paraje escondido que nos ofreció una amena tarde.

Desde arriba del bote nos volteamos a observar desde la distancia a esta hermosa playa, que tiene merecido ser llamada la maravilla de Colón.

Sin duda quien no ha visitado Nombre de Dios, no ha descubierto el verdadero tesoro de la provincia caribeña. No solo por sus paisajes, son sus antecedentes y tradiciones que convierten a este sitio en una tierra inigualable.

Una guía para llegar a Playa Dama

DATOS

En carro: El recorrido dura aproximadamente unas tres horas y media desde la ciudad de Panamá. Hay que dirigirse hacia el Corredor Norte en dirección hacia la autopista Panamá-Colón, que llega hasta Chilibre, luego se retoma la carretera Transístmica hacia ciudad de Colón y al llegar a Sabanitas, dobla a la derecha y continúa el camino hacia Portobelo. Más adelante en el centro de la bifurcación se encuentra la pizzería París Tropical. Allí se dirige a mano derecha para emprender el viaje a Nombre de Dios. Siguiendo este camino que toma aproximadamente 45 minutos pasa por el puente sobre el río Nombre de Dios y un poco después se ubica el poblado de Nombre de Dios.

En transporte público: Los autobuses salen desde Terminal de Albrook,(Panamá – Colón), que cuentan con servicio expreso y regular, a continuación toma la carretera Transístmica y debe bajarse en el pueblo de Sabanitas, a un costado del Supermercado El Rey. Aquí toma el bus hacia Nombre de Dios que también salen desde ciudad Colón. Los Buses pasan por Portobelo a las 9.00 am y cada hora hasta las 3.00 pm, después a las 4.30 pm y el último a las 5.45 pm. Para regresar a Colón el pasaje cuesta B/.3.45, los buses salen de Nombre de Dios desde las 4.00 am hasta las 3.00 pm cada hora en día de semana, los fines de semana salen a las 5.00 am, 6.00 am, 8.00 am, 11.00 am, 1.00 pm y 3.00 pm.