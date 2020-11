Un sitio ecoamigable para el retiro en isla Solarte

Es uno de los mejores lugares para hacer snorkeling y buceo con tanque en todo Bocas del Toro. Ursula Kiener

Las personas que viajan solas usualmente optan por quedarse en hostales para conocer otras personas. En tus veinte te quedas en un hostal para ahorrar costos. Esto sigue aplicando en tus treinta si quieres viajar por un largo tiempo. Sin embargo, en mis treinta no me imagino durmiendo con otros. Ya uno quiere un nivel de confort que muchos hostales no ofrecen.

Bambuda Lodge, en isla Solarte, Bocas del Toro, tiene muchas más amenidades y comodidades de lo que esperarías de un hostal. De un traje de hombres a una mochila.

Bambuda Lodge es el sueño de dos canadienses. Dan Adelman solía ser un asesor de inversiones, pero se dio cuenta de que eso no lo hacía feliz. Vendió su pequeña empresa, agarró una maleta y se fue a conocer el mundo, esperando encontrar un nuevo propósito. Llegó a Panamá en 2013, finalizando un viaje de más de tres años como mochilero. Estaba decepcionado de que llevaba tanto tiempo viajando y aún no había encontrado lo que quería hacer. Apenas llegó a Bocas del Toro vio el potencial del lugar. Había turistas, pero pocos hospedajes buenos, especialmente fuera del pueblo. Le dio curiosidad y se puso a explorar opciones de bienes raíces. En unos días llamó a Tom Oman, su mejor amigo, para decirle que iban a comprar una propiedad en el Caribe.

Tom estaba en una banda que quería llamar Bambuda, pero no lo dejaron. El nombre suena tropical y es fácil de pronunciar, así que decidieron llamar el hostal Bambuda Lodge. Anteriormente la propiedad era la vivienda de un estadounidense que falleció, y quedó abandonada.

Si visitas vas a poder conocer más sobre la historia de los mejores amigos, ya que tienen un libro que documenta todo el proceso de Bambuda Lodge. Relata cuando compraron la propiedad, su remodelación y la actualidad.

Dan me dijo que no tenía experiencia en la industria de la hospitalidad, tampoco sabía español y no tenía idea de construcción. Por supuesto, todo fue un reto que superaron con muchas dificultades. Abrieron con cinco cuartos luego de ocho meses. Ahora pueden hospedar a 60 personas en 11 cuartos privados y 22 dormitorios. Siguen ampliando e invirtiendo constantemente.

En 2016, cuando tenían dos años de estar operando, empezaron a buscar más propiedades. Dan vio que un castillo en Boquete estaba para la venta. El castillo era la residencia de una pareja británico-holandesa. Fue a verlo y tres meses después empezó a construir Bambuda Castle.

Recién compraron un barco pirata en Saint Lucia, que navegaron a Panamá durante un mes. Fue remodelado en Portobelo para ser llevado a Bocas del Toro. Dan me dijo emocionado: “¡Va a ser increíble! Tiene capacidad para 160 personas, con un bar, columpios y tablones. Va a cambiar el turismo en Bocas del Toro”. A partir de diciembre hará tours a playa de las Estrellas y booze cruise.

Bambuda Lodge

Bambuda Lodge es completamente amigable con el medio ambiente. Produce su propia electricidad con 52 paneles solares y 8,000 libras de baterías. Además, genera su propia agua cosechando 60,000 galones de agua que cae sobre el techo.

Tienen dos pozos de 30 pies que cavaron a mano y un pequeño riachuelo en el fondo de la propiedad. Los desechos son manejados con sistema séptico comercial.

Hay suficiente electricidad para que no te des cuenta de que te estás quedando en un eco-lodge. Solamente puedes notarlo al dormir, ya que no hay aire acondicionado. Sin embargo, los cuartos están diseñados para el trópico. Son completamente abiertos, con ventanas con mallas para que no entren los mosquitos. Los techos altos con un abanico en el centro que brinda suficiente brisa y las camas tienen sábanas delgadas. No tuve calor las dos noches que pasé en Bambuda Lodge. Dormí muy bien escuchando los sonidos de la naturaleza.

Mi cuarto tenía su propia zona de estar con una malla sobre la jungla que servía de hamaca y dos sillas para ver el mar.

La idea era que el alojamiento también fuera un destino y sin duda que lo lograron. Apenas llegas vas a ver un muelle con kayaks y tablas de stand up paddle (SUP).

A la izquierda del muelle está la atracción estrella de Bambuda Lodge, un tobogán de 150 pies que te lleva directo al mar Caribe. Para usarlo, te hacen firmar una exención de responsabilidad.

Luego te dan una tabla de boogie y te piden que aprietes el botón que desliza agua por el tobogán. Este atractivo lleno de adrenalina, es mejor hacerlo sobrio.

Jungle Trail

Una de las actividades que ofrece Bambuda Lodge es un sendero por la jungla en isla Solarte. Este sendero demora aproximadamente una hora por vía. Debes pagar $3 para hacerlo y firmar una exención de responsabilidad. Este costo incluye toalla, botas y equipo de snorkel.

Fui en zapatillas de senderismo, pero hubiese sido mejor ponerme las botas. Por suerte no había llovido mucho, pero aún había bastante lodo en el piso. El sendero te lleva por una jungla bastante densa, cruzando por árboles caídos.

Vas a salir a otro sendero que está señalizado con letreros que dicen “Bambuda” y “Hospital Point”.

Asegúrate de mirar al piso ya que encontrarás muchísimas ranas rojas diminutas. Las ranas rojas son famosas en Bastimento, pero también se pueden ver en isla Solarte.

Al final del sendero llegarás a Hospital Point que queda en la punta más cercana de la isla Solarte. Su nombre se debe al hospital de la United Fruit Company que solía estar en esta ubicación entre 1899 y 1920. Era el principal hospital de la región hasta que sus funciones fueron transferidas a Almirante. La isla era donde ponían a las personas en cuarentena cuando tenían malaria.

Hoy los turistas van a bañarse en la playa privada. Es uno de los mejores lugares para hacer snorkeling y buceo con tanque en todo Bocas del Toro. Puedes regresar caminando una hora. También puedes llamar para que te busquen en lancha, con un costo de $2 por persona.

Visitar Bambuda Lodge ofrece tantas opciones que es difícil querer salir de isla Solarte.