Turismo colaborativo, una iniciativa hacia la reactivación

Casa Grande Bambito reabrió sus puertas el 29 de enero tras las afectaciones de Eta. Cedida

La pandemia ha sido un duro golpe para el turismo nacional. Para la provincia de Chiriquí, especialmente en el distrito de Tierras Altas, un sitio concurrido por turistas anualmente, el escenario se agravó con los largos periodos de restricciones de movilidad y el paso de los huracanes Eta e Iota y sus consecuentes devastaciones.

Tras los desastres naturales, Casa Grande Bambito adecuó sus instalaciones y apostó por la innovación con una estrategia enfocada a la recuperación del turismo.

Esta vez el hotel reabrió en enero bajo el concepto de turismo colaborativo, con el objetivo de posicionar el destino de la mano de empresarios, emprendedores y artesanos locales que se vieron afectados por la pandemia.

Bambito sumó emprendimientos y marcas locales, ofreciéndoles espacios comerciales dentro del hotel para que puedan volver a presentar sus productos al público.

“El turista que visita Tierras Altas viene a disfrutar del ambiente, pero sobre todo busca obtener una experiencia única. Ahora podrá hacerlo con una oferta más completa, porque va a encontrar las marcas que siempre ha consumido cuando viene a Chiriquí en un solo lugar. El efecto positivo de este proyecto es inmediato, ya que hay colaboración entre varias marcas y sobre todo apoya a la reactivación de la cadena del valor del turismo”, expone Maru Gálvez, una de las propietarias del hotel.

Entre los comercios que integran el proyecto se encuentra la Heladería y Dulcería Alina; una empresa familiar manejada por mujeres y que abrió sus puertas desde 1981.

Alina Vargas, encargada de la producción de la dulcería, cuenta que su empresa es muy conocida entre clientes locales e internacionales, por la calidad y variedad de helados artesanales, dulces horneados, mermeladas caseras, batidos y fresas con crema o natillas.

Lamentablemente la pandemia les obligó a cerrar sus puertas por más de 10 meses y como si fuera poco la comunidad de Bambito fue directamente afectada por el huracán Eta el pasado mes de noviembre.

“Nuestro local quedó inundado de lodo y aguas negras, por lo que fue necesario demoler todo. Perdimos gran parte de nuestro mobiliario y neveras. Solo nos quedó una pequeña área de elaboración que no fue alcanzada por las inundaciones. Prácticamente tenemos que empezar de cero. Ya son más de tres meses de tramitar permisos y demás para la propia instalación de las utilidades, lo único pendiente es el gas, pero nuestros recursos están ya casi agotados”, arguye.

Bambito Estate Coffee, cerveza artesanal Montaña Sagrada y productos de la finca Cerro Brujo están disponibles en el hotel.

Asegura que hasta la fecha no han recibido ningún aporte económico de ninguna institución gubernamental o de beneficencia, “ni siquiera el alcalde nos ha visitado”. En ese sentido, manifiesta que se les prometió ayuda y fondos, pero no se ha concretado nada. “Hemos sobrevivido gracias a los aportes económicos de familiares inmediatos y la ayuda laboral de amigos de nuestra congregación”.

Por su parte, Betzy Vargas también administradora de Alina, comenta que gracias a Casa Grande Bambito hoy cuentan con un punto de venta. “Estamos tratando de seguir adelante manteniendo un buen servicio y la calidad de nuestros productos. Estamos muy contentos con la iniciativa de Bambito y sobre todo porque agrupa a empresas artesanales y de esta manera crece el turismo local”.

Los amantes de los duros y mermeladas de fresa de Alina, podrán encontrar estos productos en el lobby de Casa Grande Bambito con un ambiente semiabierto.

El hotel, con esta fusión de empresas locales, ha brindado la oportunidad de colocar una pequeña tienda de cada comercio en sus instalaciones.

“Estamos ansiosos de contribuir con el progreso de la economía local, ya que nuestra materia prima y el personal de trabajo son exclusivamente locales”, comparte Gálvez.

Más servicios

Otro de los establecimientos que integran la iniciativa es Bambito Estate Coffee; cafetaleros panameños que tienen su finca a unos pasos del hotel y ahora contarán con un coffee shop en el lobby del sitio de alojamientos.

Priscilla Sittón, administradora de ventas y mercadeo de Bambito Estate Coffee, admite que la iniciativa es “excelente” porque une a los agrónomos y a las industrias tradicionales del distrito de Tierras Altas, en Chiriquí. “Los desastres que ocasionó el huracán con las fuertes lluvias dejaron muchas pérdidas. Este empuje nos ayuda y les permite a los visitantes encontrar todo en un solo lugar”.

A la lista se suma Casa Market, una tienda de productos de la granja del hotel y de otros agricultores y artesanos de la zona.

Gálvez señala que también cuentan con un nuevo restaurante techado al aire libre que ofrece al público platillos preparados con productos orgánicos de la granja del hotel e incorporando productos de otras marcas como la cerveza artesanal Montaña Sagrada y productos de la finca orgánica Cerro Brujo, de la chef Patricia Miranda Allen.

Con relación al turismo colaborativo, Miranda subraya que está de acuerdo con el impacto favorable que tiene esta modalidad. “Me parece una idea fantástica. Maru Gálvez desde Casa Grande Bambito nos llamó hace unas semanas para hablar del tema”.

Su estrategia de turismo colaborativo suma marcas conocidas de la región de Tierras Altas.

“En estos tiempos difíciles hemos potenciado nuestra imaginación. Mi cocina se basa en gastronomía sostenible, entonces tengo recetas en conservas. Además, estoy trabajando en la producción de quesos. En el hotel están empezando a utilizar nuestros quesos, conservas de diferentes tipos, como la mermelada de cebolla, higos confitados, entre otros”, detalla.

En ese sentido, la chef expresa que le gustaría tener un puesto de venta, pero debido a la situación lo contempla para el futuro. “Sé que eso vendrá poco a poco, por ahora le estoy suministrando productos a Bambito. Acabo de abrir mi restaurante el fin de semana pasado. Por ahora nos toca actuar con mucha cautela, me refiero a no invertir lo que no tenemos en nuevos emprendimientos porque en estos momentos todo es incierto por las declaraciones que da el gobierno, aún no se sabe a dónde se dirige el país”.

La Heladería y Dulcería Alina suma 40 años de operar en Chiriquí.

Por su parte, Gálvez ve con buenos ojos el modelo de turismo colaborativo no solo para Chiriquí, sino para todo el país. “Hoy apuntamos a este modelo y esperamos que el sector siga el ejemplo, de manera que toda la oferta turística nacional, hoteles, operadores, empresarios, emprendedores y guías, trabajen juntos para brindar una oferta de turismo local, creativo y cultural que brinde seguridad y experiencias reales a turistas locales y extranjeros”.