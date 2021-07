Panamá, ¿el Singapur de Centroamérica?

Aún pese a la pandemia, Panamá sigue siendo el país con el mayor crecimiento económico de la región.

Panamá es una ciudad que suele sorprender y agradar a todo aquel que la visita. Con una vida nocturna excitante, restaurantes de primer nivel y para todos los paladares, con una diversidad biológica y cultural envidiable, ni hablar de sus hermosas playas tanto del lado Pacífico como en el océano Atlántico. También resguarda modernos rascacielos y lujosos hoteles de cadenas internacionales que al anochecer convierten al istmo en una metrópoli entrañable.

Con tantos atractivos y encantos, es lógico pensar que el país sigue y seguirá siendo uno de los mejores destinos de Centroamérica durante los próximos años, muy a pesar de la crisis de la pandemia.

Debido al éxito económico y al gran desarrollo en infraestructura en los últimos 30 años, un centro bancario internacional, la Zona Libre de Colón y el Canal de Panamá, el país se ha posicionado como el sitio ideal para la inversión directa extranjera, tanto así que ha sido nombrado por algunos como el 'Singapur de Latinoamérica'.

De hecho, en el libro La vuelta al mundo en 68 días: observaciones de la vida de un viaje a través de 13 países (2021), en el que se destila la esencia de marca de diferentes culturas en 13 naciones de cuatro continentes, su autor, Koh Buck Song (1963, Singapur) menciona a Panamá como una ciudad global como Singapur, puesto que en territorio, cantidad de habitantes y puerto marítimo ambas naciones tienen una gran similitud.

Panamá busca aumentar su espacio habitable y operativo. Cortesía

En una entrevista realizada por la editora de viajes Lee Siew Hua para The Straits Times, un periódico en inglés con sede en Singapur, el escritor y editor de más de 30 libros detalla que esta obra no es un libro de viajes “convencional”, ya que no se trata de a dónde ir o qué ver.

“Mi primer borrador, basado en mi trabajo en la marca de país durante la última década, tenía un tema general de marca de lugar. El objetivo general era tratar de destilar la esencia de la marca nación –los atributos por excelencia– de los 13 territorios visitados: Emiratos Árabes Unidos, Omán, Madagascar, Kenia, España, Colombia, Costa Rica, Cuba, Panamá, México, Guatemala, Japón y Taiwán”, describe Buck Song en la entrevista.

Igualmente menciona que a lo largo del texto, agregó una idea de cómo la crisis (pandemia) ha sido como presionar un botón de reinicio gigante en todo el mundo de los viajes, y en la vida misma. “Muchos aspectos resonaron en mí”, dice.

Respecto a cómo serán los viajes después de la pandemia, el escritor reconoce que eventualmente “todos volveremos a nuestros comportamientos predeterminados como viajeros”.

Panamá como destino es uno de los mejores de la región por su infraestructura y posición geográfica. Aris Martínez | El Siglo

“Pero tengo el presentimiento de que la mayoría de las personas en la industria de viajes, tanto clientes como proveedores de servicios, ahora se apreciarán unos a otros al menos un poco más”.

Asegura que la interrupción y el aislamiento provocados por esta pandemia han demostrado cómo cualquier encuentro podría convertirse en una experiencia única en la vida.

“Recientemente, un amigo comentó que el tiempo parece pasar más rápido ahora, durante esta pandemia. Pero eso seguramente debe ser una ilusión. Lo que ha cambiado es solo nuestra percepción”, subraya.

“Mi teoría es que cuando hay menos recuerdos significativos para mirar hacia atrás, el pasado parecerá haberse movido más rápidamente”, reflexiona al ser cuestionado de cómo viviría la vida en el futuro y de lo que aprendió de este viaje.

El Canal de Panamá es uno de los principales íconos. Archivo | La Estrella de Panamá

“Por lo tanto, para hacer la vida más plena, o para hacer que el tiempo 'pase más lentamente', podemos esforzarnos más en dos acciones necesarias: crear y recordar, momentos ichigo ichie (una vida, un encuentro) más significativos en esta breve y precaria vida”, comenta durante la entrevista.

Aperturas y medidas

“Tengo el presentimiento de que la mayoría de las personas en la industria de viajes, tanto clientes como proveedores de servicios, ahora se apreciarán unos a otros al menos un poco más” KOH BUCK SONG, ESCRITOR

Actualmente Panamá está lista para recibir a los viajeros de todas partes del mundo, bajo las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud (Minsa).

De hecho, varias aerolíneas están reactivando sus vuelos hacia Panamá, una de las más recientes fue Air Europa, que decidió retomar su ruta hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen con dos frecuencias semanales (martes y domingos), operando con solo el 40% de sus niveles precovid.

Para ingresar al país, los viajeros debe presentar el certificado de prueba de hisopado o prueba de PCR o antígeno negativo, con un máximo de cuarenta y ocho (48) horas previos a la entrada en el país. Esta prueba debe ser realizada por laboratorios certificados por el Minsa o la autoridad sanitaria del país de origen, detalla en su página oficial la Autoridad de Turismo (ATP).

“De no presentar una prueba dentro del plazo establecido, el viajero deberá realizarse obligatoriamente una prueba rápida de covid-19 en el aeropuerto (tiempo de espera aproximado de 30 minutos), la cual correrá por cuenta del viajero, previo a su paso por migración y cuyo valor aproximado es de $50”, detalla la institución.

Panamá: una ciudad global como Singapur

una mirada hacia el istmo: fragmento del libro del escritor Koh Buck Song PUBLICADO EN THE STRAITS TIMES.

Al igual que otros Estados pequeños como Singapur, Panamá busca aumentar su espacio habitable y operativo. Las islas artificiales y otros proyectos de recuperación están extendiendo la costa y abriendo nuevas oportunidades para las propiedades frente al mar, e incluso aquí, hay un impacto indirecto del Canal.

Estos proyectos de recuperación fueron posible gracias al uso del suelo de las excavaciones para construir el canal. La tierra recuperada también está expandiendo el sentido de mundo de los panameños en más de un sentido.

Volando a la ciudad de Panamá, el paisaje de la costa es sorprendente. La costa del centro de la ciudad de Panamá se parece un poco a la costa sur de Singapur, vista desde un avión que llega al aeropuerto de Changi. No pensé más en casa en ningún otro momento durante los 68 días de este viaje alrededor del mundo.

Hay un grupo de rascacielos cerca de la costa, que buscan maximizar el ambiente de alto valor de las vistas al mar, la proximidad a la brisa del mar y el acceso a la costa, con pasarelas frente al mar y tramos de playa en algunos lugares. Esto indica el atractivo de Panamá como destino para diversos perfiles de residentes.

Panamá es un modelo de modernidad, en muchos sentidos. Este es su atributo de marca de lugar más conocido. Su capital, ciudad de Panamá, es considerada por algunos como la única verdadera ciudad del primer mundo en Centroamérica.

Todos los atributos de la marca país relacionados con la modernidad están aludidos en el lema turístico que Panamá había utilizado anteriormente: “Donde el mundo se encuentra”. Aquí, de hecho, es donde se encuentra el mundo.

Para cualquiera interesado en analizar las “ciudades globales” del mundo, Panamá sin duda sería un interesante estudio de caso. Si en la época anterior a la covid-19, Singapur era el modelo de Asia de la globalización, entonces Panamá era sin duda el representante de América Central.

Este es un extracto del libro La vuelta al mundo en 68 días del escritor singapurense Koh Buck Song.