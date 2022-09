Tierras Altas, su fascinante agroturismo y su exquisito y cotizado café

La caminata a través de senderos en parques botánicos y fincas cafetaleras, es uno de los atractivos de Tierras Altas. Gustavo Aparicio | La Estrella de Panamá

El distrito de Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí, busca posicionarse como uno de los principales destinos turísticos del país, y no es para menos; su agradable clima, su exquisito café reconocido a nivel mundial, sus hermosos y coloridos paisajes y la historia de pueblos antepasados asentados en estas zonas son un gran potencial para lograr este objetivo.

Los sitios para visitar son diversos. Uno de ellos es la finca Nueva Suiza donde se produce el café Don Lara, la cual está incluida en el denominado Circuito del Café.

Félix Abdiel Lara, propietario de la finca, que está a 1.750 metros de altura sobre el nivel del mar, relata que esta tiene más de 40 años de haber sido fundada por sus padres Rafael Lara y Eneida Pérez de Lara.

“Tenemos un buen café, lleva el nombre de Don Lara que fue mi padre. Es un café típico criollo y lo procesamos con cero químicos; todo el proceso se hace aquí de manera artesanal. La gente nos pregunta cómo lo hacemos, y yo le digo que todo surge con trabajo y esfuerzo, y con la ayuda de Dios”, exclamó.

El señor José Luis Landau explica a los turistas detalles sobre la cultura del Sitio Barriles.

Todo el mundo, tras el café panameño

Según el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Iván Eskilden, la finca Nueva Suiza, que elabora productos de manera artesanal como café y vino de moras, forma parte del Circuito del Café, y en ella se realizan giras para reactivar el turismo en la zona.

“Estamos muy entusiasmados con los alcances logrados por el Circuito del Café. Hay 29 fincas dentro de este circuito que hoy se están promocionando en diversos medios de comunicación”, indicó.

Eskildsen recordó cómo una finca local, hace apenas unos días, logró la venta en el extranjero de una variedad de café geisha producido en Chiriquí, en más de $6.000 la libra.

La región apuesta por desarrollar el agroturismo para mejorar el flujo de ingresos en la zona. FotógrafoLa Estrella de Panamá

“Esa noticia le dio la vuelta al mundo. En Nueva York, la taza de café se está vendiendo a $50 y muchos extranjeros han visto eso y pueden mostrar interés en visitar el país y esta zona. Chiriquí está atrayendo mucho turismo y se está posicionando como una zona con un gran potencial turístico”, señaló.

Exquisito café; la atracción de muchos turistas

De acuerdo con el guía turístico certificado Alexander Ortega, las áreas de Volcán y Cerro Punta han ido desarrollándose poco a poco en materia turística.

“Estamos incursionando en la producción de buen café, que viene dándole un impulso muy grande a Tierras Altas. El café y el agroturismo le han dado un buen impulso económico a esta región. También se han hecho importantes esfuerzos por parte de la comunidad, autoridades locales y la Autoridad de Turismo de Panamá, como la realización cada año de la Parada de las Flores, para atraer más visitantes locales y extranjeros ”, señaló Ortega.

En la finca Nueva Suiza, además de café, el señor Lara y su hermana Carmen Lara también siembran cebolla, apio, entre otros productos.

Mientras que Edwin Santamaría, propietario de la finca Santamaría State Coffee, quien ha ganado algunos premios en The Best of Panamá (BOP), destacó que el café geisha es la variedad que está dando mucho de qué hablar en el mundo.

BOP es una plataforma que le brinda la oportunidad a las fincas cafetaleras de promover la calidad de sus cosechas y vender sus productos. Ganar premios en The Best of Panamá les ha dado la oportunidad a fincas como la del señor Santamaría, para que muchos extranjeros de diversas partes del mundo, amantes del café, a los que antes les costaba llegar, vengan a Tierras Altas a catar sus productos.

“Ellos vienen acá, podemos decirles que prueben nuestro café y lo que cuesta. Ahora tenemos esa oportunidad de conversar directamente con ellos. De esta forma vendemos el café en grano en cajas empacadas al vacío y lo enviamos a diferentes partes del mundo. Por el momento hemos estado trabajando con Australia, Indonesia, China y Japón”, contó Santamaría.

El colorido de los bosques de Tierras altas

Cactus el sofá de la suegra, que se encuentra en la finca Drácula.

Y si les gusta la naturaleza y el colorido de la fauna de Tierras Altas, una visita a la finca Drácula no puede faltar; un jardín botánico privado que se especializa en el cultivo y conservación de orquídeas.

Allí podrá encontrar diversas especies de esta hermosa flor, como la orquídea Drácula, una de las más extrañas y mejor conocidas de la subtribu Pleurothallidinae de la familia Orchidaceae, y algunas de ellas con tonos oscuros, lucen en el fondo una imagen parecida a la de un pequeño primate.

También podrá apreciar en esta finca, plantas como el palo borracho, el sofá de la suegra; un cactus del tamaño de un balón de fútbol, pero con espinas, y el amarra bollo, un árbol cuyas hojas se utilizan en un té como remedio infalible para problemas estomacales e intestinales, de allí surge su curioso nombre.

Cerro Punta y Sitio Barriles: Agroturismo y la historia de nuestros antepasados

Edwin Santamaría ha vendido su café en países como Australia, Indonesia, China y Japón.

Otros puntos para visitar incluyen el corregimiento de Cerro Punta, otro atractivo sitio en donde se busca el desarrollo del agroturismo con la siembra de hortalizas, fresas y otras frutas como una de sus importantes fuentes de ingresos .

En esta zona también se encuentra el muy famoso y reconocido Haras Cerro Punta, en donde han nacido y se han criado grandes pura sangres o caballos de carrera que han ganado importantes eventos hípicos a nivel nacional e internacional.

Y una visita al volcán Barú, el principal y más reconocido sitio turístico de Tierras Altas, tampoco puede faltar.

Y a quienes les gusta conocer de la historia de nuestros pueblos antepasados, una parada en el Sitio Barriles les dejará atónitos. Allí se encontraron piezas arqueológicas de un pueblo compuesto por personas con características de origen asiático (mongoles) y africanos, aparentemente esclavos, que vivieron en zonas cercanas al volcán Barú.

Se estima que estos antiguos pobladores vivieron en esta zona entre el 300 a.C. y 600 d.C., y es considerada una cultura precolombina de alto valor arqueológico internacional..

Se cree que la desaparición de esta cultura se debió a las erupciones volcánicas, según detalla José Luis Landau, propietario de la finca en donde se encuentra el parque temático Sitio Barriles.

Tierras Altas, dentro del plan maestro de turismo sostenible

Según explicó el ministro Eskilden, Tierras Altas es uno de los ocho destinos prioritarios del plan maestro de turismo sostenible (PMTS) que ejecuta la ATP y el BID, la cual viene mostrando un crecimiento relevante en los últimos años por su oferta de actividades en contacto con la naturaleza, especialmente por el Parque Nacional Volcán Barú y el agroturismo.

Como parte de este plan, señaló, se están ejecutando diversos proyectos y ya se dio la orden de proceder para la construcción de un centro de visitantes en la comunidad de Volcán y prontamente se dará la orden de proceder del plan de ordenamiento territorial para el distrito de Tierras Altas, el cual ya fue refrendado.

Todos estos proyectos buscan impulsar la recuperación de la industria turística de forma sostenible y consensuada, por los diferentes actores del sector turístico de la zona.