Shakira no se quiere casar con Piqué

La cantante colombiana Shakira reveló la razón por la cual no se quiere casar con el padre de sus hijos Gerard Piqué, durante una entrevista de un programa de televisión de Estados Unidos.

Aunque lo ama con locura, detalló que prefiere ser su novia, "El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia".

"Es como esa fruta prohibida: prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento", agregó.

La pareja que se conoció hace 10 años en el Mundial de Sudáfrica, tienen dos hijos Milán de 6 años y Sasha de 4.

La artista será protagonista junto a Jennifer López del show del entretiempo del próximo Super Bowl, el 2 de febrero, el mismo día que cumpleaños.