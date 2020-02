Dayanara Torres termina su tratamiento contra el cáncer de piel

Entre llantos y risas, la ex Miss Universo (1993) Dayanara Torres terminó su tratamiento contra el cáncer de piel y ahora tiene la esperanza de que sus próximos análisis resulten negativos.

Todas sus sesiones (18) han sido documentadas por la modelo puertorriqueña y esta última no ha sido diferente. En el video que compartió en Instagram, se ve emocionada y arropada por sus seres cercanos, que no se han apartado de ella en este difícil momento.

La propia exreina de belleza dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde publicó el video con el siguiente mensaje:

"Último Tratamiento #18. Qué año tan lleno de emociones, incertidumbres, fatigas, dolores intensos que no me han dejado descansar y muchas veces hasta dormir, subida de peso, náuseas a diario, y hasta todo me sabe a metal... pero un año lleno de aprendizaje... Qué lección de experiencia tan fuerte para mí. Hoy es un Gran Día para mí y para mi familia! Orando y suplicando ahora de rodillas para que en marzo cuando tenga todos mis exámenes (MRI, Citi, Pet) salga TODO NEGATIVO Gente! Más que nunca, no me suelten… la oración llega no importa desde cuan lejos venga! Dios tiene el control & Dios es Bueno Siempre!".

La boricua también agradeció a sus seguidores, su madre y amigos por "tanto amor y cariño y oraciones que siempre hacen por mi salud y la de mis hijos...".

Torres sorprendió al mundo cuando reveló el 4 de febrero de 2019 en sus redes sociales su diagnóstico de cáncer.