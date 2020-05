Little Richard, ícono del rock and roll muere a los 87 años

Quien recuerde la época dorada del rock and roll en la década de los 50, probablemente recordará al pionero del género Little Richard, junto a nombres como Chuck Berry y Jerry Lee Lewis como los padres de esta movida musical, que revolucionó la forma de escuchar música en la juventud norteamericana y alrededor del mundo.

A los 87 años, luego de luchar con problemas de salud por mucho tiempo, Richard Wayne Penniman (1932, Macon, Georgia) —nombre real del artista— falleció este sábado, según informó su hijo, Danny Penniman, a la revista Rolling Stones.

Pese a que la causa de muerte no se ha concretado por equipos médicos—aunque su hijo dijo a Rolling Stones que había sido por cáncer—, el cantante ya había sufrido de problemas de cadera, respiratorios y un ataque cardiaco.

Little Richard es conocido como uno de los "fundadores" del rock and roll y fue lanzado al éxito con temas como Tutti Frutti (1956), Long Tall Sally, Rip It Up ese mismo año, Lucille un año después y Good Golly Miss Molly en 1958.

Su estilo fue impulsado por su piano simple y vibrante, sus exclamaciones vocales influenciadas por el género gospel y sus letras cargadas de tintes sexuales sin mucho significado. "Escuché a Little Richard y Jerry Lee Lewis, y eso fue todo", dijo Elton John a Rolling Stone en 1973. "Nunca quise ser otra cosa. Creo que soy más un estilista de Little Richard que un Jerry Lee Lewis".

"Creo que mi legado debe ser exactamente ese, cuando empecé en el show business no existía nada parecido al rock and roll. Cuando lancé Tutti Frutti es cuando el rock empezó a golpear", aseguró Little Richard en una entrevista a Rolling Stones en 2013 cuando anunció su retirada de la música a los 80 años.

Su impacto en la cultura musical fue innegable, a pesar de que ninguna de sus canciones obtuvo un lugar en el Top 10 después de Tutti Frutti.

Sus canciones se convirtieron en parte del canon de rock and roll, cubierto durante décadas por los Everly Brothers, The Kinks y Creedence Clearwater Revival hasta Elvis Costello y Scorpions. "Elvis popularizó (el rock and roll)", tuiteó el guitarrista Steven Van Zandt después de la noticia. "Chuck Berry fue el narrador. Richard era el arquetipo". Richard fue uno de los que allanó el camino para leyendas del rock and roll como Elvis, los Beatles y los Rolling Stones, quienes siempre admitieron su inspiración en la movida de Richard y su famoso grito de guerra: "A-wop-bop-a-loo-bop-a-wop-bam-boom".

Richard era crítico con su posición en la fama musical, como explicó a Guijón en 2005: "Fuimos nosotros, la gente negra, los que creamos el rock and roll. Elvis era increíble, pero él no fue un creador. No quiero decir con eso que fuera peor, pero los auténticos creadores del rock and roll fueron negros. Ahora está pasando lo mismo con Eminem y el rap, que es otro estilo creado también por los negros".

Un ícono del estilo extravagante

Más allá de tonadas explosivas y talento innato para la música, Little Richard dejó un sello en la moda, puesto que su estilo era llamativo, extravagante y para nada serio como otros artistas del momento. La persona en quien se convertía en el escenario con sus copetes, maquillaje andrógino y camisas con cuentas de vidrio, también estableció el estándar para el espectáculo del rock and roll.

Prince o Freddie Mercury, algunos ejemplos de los años siguientes, tenían rasgos que llevaban a recordar al músico. "Prince es el Little Richard de su generación", le dijo Richard a Joan Rivers en 1989 antes de mirar a la cámara y dirigirse a Prince. "¡Estaba usando morado antes de que tú lo usaras!", recopiló Rolling Stones.

Desde "Long Tall Sally" hasta "Slippin" y Slidin ", los éxitos de Little Richard —una gloriosa mezcla de boogie, gospel y jump blues, producidos por Robert "Bumps" Blackwell—, sonaron como si nunca se hubiera quedado quieto. Con su característico copete y maquillaje (que dijo una vez que comenzó a usar para que fuera menos "amenazante" mientras cantaba en clubes blancos), Richard pasó de lavar platos en Macon a empezar a llenar los carteles de hits musicales en todo Estados Unidos.

Little Richard se retiró de la música a los 80 años por problemas de salud. Cedida

Pese a que por muchos años confundió a sus seguidores con respecto a su sexualidad (en algunas entrevistas afirmaba que era homosexual —como aparece en la biografía The Life and Times of Little Richard— y en otras denunciaba este estilo de vida como algo "contagioso y no algo con lo que se nace", según dijo a Christian-tied Three Angels Broadcasting Group en 2017), eso no lo hizo alejarse de la música, y lanzó un álbum gospel llamado God Is Real (‘Dios es real’) en 1959.

En 1986, fue uno de los 10 participantes originales en el Salón de la Fama del Rock and Roll, y en 1993, fue galardonado con el Lifetime Achievement Award en los Grammys. Su última grabación conocida fue en 2010, cuando agregó una canción para un álbum tributo al cantante de gospel Dottie Rambo.

En los años previos a su muerte, Little Richard, que para entonces se había asentado en Nashville, todavía se presentaba periódicamente en público. Sin embargo, en el escenario, no podía hacer los mismos movimientos que en su juventud, gracias a la cirugía de reemplazo de cadera en 2009, que solo le permitía tocar sentado en su piano.

Su espíritu de rock and roll nunca lo abandonó y su memoria seguirá viva en la historia de la época dorada de la música rocanrolera del mundo.