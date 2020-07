Las autoridades dan por muerta a la actriz Naya Rivera

Los Ángeles (EE.UU.), 9 jul (EFE).- Las autoridades consideran que la actriz Naya Rivera, de origen puertorriqueño y una de las caras más reconocidas de la serie "Glee", murió ahogada en un lago al norte de Los Ángeles (EE.UU.), después de llevar a cabo labores de búsqueda durante 24 horas sin éxito.

En una rueda de prensa, un portavoz del sheriff del condado de Ventura explicó que los equipos de salvamento trabajan con la hipótesis de un ahogamiento aunque aún no han conseguido localizar el cuerpo de la actriz, que alquiló un barco recreativo con su hijo de 4 años en la tarde del miércoles y no regresó.

"Alquilaron la embarcación en torno a la 13.00 (hora local) por tres horas y cuando a las 16.30 no regresó los empleados fueron a buscarla, ahí es cuando recibimos la primera llamada de emergencia", detalló el sargento Kevin Donoghue.

Los pasajeros de un segundo bote encontraron solo, dormido e ileso con un chaleco salvavidas al menor, quien explicó a los policías que fue a nadar con su madre, de 33 años, "pero ella nunca logró salir del agua".

Rivera ya había navegado en el Piru

Las cámaras de seguridad del Lago Piru, una reserva de 500 hectáreas, grabaron el momento en el que madre e hijo salieron en la embarcación, algo que habían hecho con anterioridad.

"Ella tenía experiencia navegando en este lago", afirmó el sargento. Según Donoghue la natación está permitida en el lugar, que no concentra muchos de los peligros de las aguas abiertas, pero "a veces el agua llega a estar muy fría y pueden darse elementos de hipotermia", aunque aclaró que desconoce si forman parte de este caso.

El lago en el que Rivera desapareció está en el Bosque Nacional Los Padres, una popular zona recreativa a 90 kilómetros de Los Ángeles a la que acuden numerosos visitantes para navegar, hacer deportes acuáticos y organizar acampadas.

Sin embargo la vegetación y la profundidad de las aguas están dificultando las labores búsqueda, que se prolongarán hasta que caiga la noche y los equipos de buceo no puedan trabajar con seguridad.

Tampoco se descarta la posibilidad de que esas mismas plantas acuáticas hayan sido un problema para Rivera, ya que "si el cuerpo se enganchó con algo puede que nunca salga a la superficie", sostuvo el sargento.

Mensajes de sus compañeros en “Glee”

Rivera se convirtió en un rostro muy popular de la televisión por su papel como Santana López en la serie musical "Glee" (2009-2015).

Algunos de sus compañeros de reparto publicaron mensajes de esperanza en redes sociales como Heather Morris, quien pidió "todas las oraciones posibles para traer a Naya de regreso a casa".

Por su parte, la cantante y actriz Demi Lovato, que compartió pantalla con Rivera en un episodio de la serie, deseó que se encontrara "sana y salva".

También Jackée Harry, que trabajó con la actriz cuando era niña en la comedia "The Royal Family" escribió: "He visto florecer su carrera desde entonces. Por favor, Dios, no acortes esta vida".

Una serie “maldita”

Tras conocer la noticia, los seguidores de la serie de Ryan Murphy recordaron los sucesos trágicos de algunos de los protagonistas de este formato que se convirtió en un fenómeno de masas en muy poco tiempo.

El primero de ellos fue el protagonista de la serie, Cory Monteith (Finn Hudson), cuyo cuerpo se encontró en 2013 en un hotel de Vancouver. El fallecimiento del actor, de tan solo 31 años, se debió al abuso de sustancias, entre las que destacan el alcohol y la heroína.

Cinco años después, Mark Salling, quien daba vida al personaje de Noah "Puck" y salió con Rivera un tiempo, se quitó la vida tras ser el centro de un escabroso asunto en el que le declaraban culpable de pornografía infantil y de violación a su expareja.

Y el año pasado se destapó un caso de maltrato por parte de Blake Jenner (Ryder Lynn en "Glee") a su expareja, también del reparto de la serie, Melissa Benoist (Marley Rose).

