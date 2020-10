Erika Ender lanza 'Hasta Luego', el segundo episodio de la serie musical MP3-45

La cantante y compositora Erika Ender lanzó su nuevo videoclip "Hasta Luego". El mismo lo presenta como el segundo episodio de MP3-45, su próximo álbum.

Ender denomina esta propuesta como una serie que consta de videos musicales que ilustran momentos y hechos que conforman su vida.

"Hasta Luego" fue escrita por Ender. La canción además cuenta con una versión en portugués "Até Logo" y otra en inglés "Till Next Time" (version co-escrita por Marty James).

El video es la continuación del de "Darnos un Día" sobre una pareja que hace de su día una aventura romántica.

En "Hasta Luego" este mismo romance que parecía mágico y lleno de luz se convierte en algo ardiente, pero a la vez oscuro y tóxico que eventualmente tiene que dejarse ir.

“La felicidad está dentro de nosotros y está para compartirla con quien nos la multiplique, no con quien nos la reste. Deja ir a eso que no es amor, porque el verdadero amor no te hace mal. Cultívate y enamórate de ti, hasta que te dejes amar por quien te merece, ese es el mensaje y la enseñanza que he querido transmitir con 'Hasta Luego' ", expresa Ender, a través de un comunicado.

La cantautora produjo el video junto al director Marcelo Martin con la dirección de fotografía de Fabian Alicastro, co-protagonizando nuevamente junto al actor Christian Carabías.

La historia fue ideada por Ender, quien además estuvo a cargo del concepto y la dirección artística.

El álbum MP3-45 es un viaje en la evolución, a través del bagaje cultural y musical de Erika Ender que realza e ilumina cada lado de la cantautora. Se han ido develando temas del álbum paulatinamente, y el 13 de noviembre, MP3-45 será presentado, en su totalidad bajo el sello BMG.